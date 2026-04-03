Společnost HIZENERGY získala certifikát bankovní přijatelnosti od TÜV SÜD, čímž upevnila globální základy pro financování a zavádění projektů v oblasti skladování energie

Toto hodnocení potvrzuje, že produkty a řešení společnosti HIZENERGY u skladování energie splňují požadavky hlavních mezinárodních trhů na technickou náležitou prověrku a posouzení rizik uplatňované při investicích a financování projektů ve sféře skladování energie v klíčových oblastech, včetně bezpečnosti, spolehlivosti a souladu s předpisy. Poskytuje zásadní technické potvrzení třetí stranou pro financování projektů a globální nasazení na kapitálových trzích po celém světě.
Klíčové aspekty bankovní přijatelnosti projektů v oblasti skladování energie
V kontextu neustálého rozšiřování globálního trhu se skladováním energie a stále složitějších investičních a finančních struktur se bankovní přijatelnost projektů stala klíčovým měřítkem pro hodnocení komerční životaschopnosti a dlouhodobé investiční hodnoty. Služby společnosti TÜV SÜD v oblasti posuzování bankovní přijatelnosti a technické náležité prověrky vycházejí z pohledu celého životního cyklu a provádějí systematickou analýzu projektů u skladování energie z hlediska technické shody s předpisy, bezpečnosti a řízení rizik, výkonu a spolehlivosti, provozních a údržbových schopností, jakož i schopností výrobce a projektu.
Na slavnostním předání certifikátu pan Xu Hailiang, viceprezident společnosti TÜV SÜD, uvedl: „Posouzení bankovní přijatelnosti nejen uznává technickou kvalitu produktů a řešení společnosti HIZENERGY, ale také pomáhá posunout technický systém skladování energie v Číně směrem k mezinárodně uznávaným rámcům pro posuzování rizik."
Pan Chen Zhi, předseda představenstva společnosti HIZENERGY, ve svém projevu uvedl: „Tato certifikace ztělesňuje základní hodnoty společnosti HIZENERGY – vděčnost, upřímnost, profesionalitu a spolupráci. Využijeme tento impuls k další integraci technologií pro skladování energie na globální trhy a budeme globálním průmyslovým a komerčním uživatelům poskytovat řešení pro skladování energie s vyšší investiční hodnotou."
Čtyři hlavní výhody při budování globálních řešení pro skladování energie
Získání hodnocení bankovní bonity výrazně podporuje zrychlenou expanzi společnosti HIZENERGY na klíčové zahraniční trhy, včetně Evropy a jihovýchodní Asie. S více než 15 lety nahromaděného technologického vývoje a zkušeností s projekty v oblasti komerčního a průmyslového skladování energie buduje společnost HIZENERGY svou komplexní globální konkurenceschopnost založenou na vlastním vývoji PCS (pokročilého systému měření) a produktové řadě Enerbox:
- Systém technické shody: plně v souladu s normami IEC (standardy vydávanými Mezinárodní elektrotechnickou komisí), EN (evropskými technickými standardy), CE (standardy pro volný pohyb na evropských trzích) a dalšími významnými mezinárodními technickými a bezpečnostními normami.
- Matice zajištění bezpečnosti: konstrukce s vysokým stupněm ochrany IP65 a technologie regulace teploty s plným kapalinovým chlazením.
- Špičkový výzkum a vývoj: samostatně vyvinutý základní PCS s řadou inovativních aplikací, které jsou špičkou v oboru.
- Inteligentní ekosystém pro provoz a údržbu: platforma pro správu energie integrovaná s centrem pro proaktivní provoz a údržbu fungujícím 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Propojení díky bankovní způsobilosti, podpora vysoce kvalitního globálního rozvoje skladování energie
Do budoucna bude společnost HIZENERGY považovat uznání bankovní způsobilosti ze strany TÜV SÜD za nový výchozí bod pro prohloubení výzkumu a vývoje v oblasti skladování energie a systémové integrace a pro modernizaci svého globálního systému produktů a služeb s cílem vybudovat zdravější a udržitelnější průmyslový ekosystém. Společnost bude podporovat stabilní realizaci projektů v oblasti skladování energie na různých trzích a přispěje svými odbornými znalostmi ke globální energetické transformaci a udržitelnému rozvoji.
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2948864/b5c756c60d08fb13a343d6ce32f18eee.jpg
Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2948872/HIZENERGY_new_LPR_Logo.jpg
Kontakt: Johnny Han, johnny@huaz-tec.com