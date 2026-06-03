Společnost Hoymiles představuje řadu HiBattery 4020 – zásuvkové domácí akumulátory, které posouvají bezpečnost a inteligentní řízení solárních systémů na novou úroveň

Vysoký výkon a energetická nezávislost pro každodenní život i nouzové situace
Ve srovnání s předchozími zásuvkovými bateriemi nabízí řada HiBattery 4020 větší kapacitu baterií a škálovatelnost, což zvyšuje možnosti domácího skladování energie:
- Oba modely disponují kapacitou 4 kWh, kterou lze pomocí přídavných modulárních bateriových bloků rozšířit až na 16 kWh
- Jsou vybaveny vestavěným měničem o výkonu 2500 W pro efektivní přeměnu energie, s maximální účinností DC/AC 96,5 % pro vysoké využití energie
- Model HiBattery 4020 X je vybaven čtyřmi vstupy MPPT (sledování bodu maximálního výkonu) s fotovoltaickým příkonem až 4 kW pro optimalizovaný sběr sluneční energie
Systém HiBattery 4020 nejenže snižuje závislost na rozvodné síti díky maximalizaci vlastní spotřeby solární energie v každodenním provozu, ale také zajišťuje nepřetržité napájení základních spotřebičů, jako jsou ledničky, osvětlení a zdravotnická zařízení, během výpadků sítě. Dokáže rovněž zajistit napájení v lokalitách bez připojení k síti, jako jsou odlehlé domy a soběstačná obydlí bez přístupu k rozvodné síti.
AI-EMS pro chytřejší využívání energie a nižší účty za elektřinu
Jednou z klíčových technologií řady HiBattery 4020 je Systém řízení spotřeby energie s využitím umělé inteligence (AI-EMS) společnosti Hoymiles, který je postaven na vlastním modelu umělé inteligence, vyvinutém na základě více než 30 milionů parametrů.
Na rozdíl od tradičních systémů, které se spoléhají na pevné denní plány, HiBattery 4020 dynamicky přepočítává energetickou strategii každé tři hodiny na základě cen elektřiny, předpovědi počasí a vzorců spotřeby v domácnosti.
Mezi klíčové funkce patří:
- Optimalizace AI-TOU (umělá inteligence-podmínky použití): tříhodinový cyklus, který průběžně upravuje strategii nabíjení a vybíjení s cílem dosáhnout co nejnižších nákladů na elektřinu
- Energetický registr: jednoduchý vizuální panel, který v reálném čase sleduje spotřebu energie, úspory a výkon systému
Bezpečnost a spolehlivost pro každodenní život
Bezpečnost je základem řady HiBattery 4020. Systém, sestavený z LiFePO4 článků v automobilové kvalitě, zahrnuje systém ochrany správy baterií (BMS) s 48 vrstvami, inteligentní vyvažování článků a řadu hardwarových bezpečnostních opatření:
- Zabudovaný systém hašení aerosolem
- Odlehčení tlaku a ochranu proti přehřátí fotovoltaického vstupu
- Inteligentní samohřátí, které reaguje na podmínky nabíjení a přebytek solární energie – pro stabilní provoz v rozmezí teplot od -20 °C do 55 °C
- Odolnost proti prachu a vodě s krytím IP66
- Vyvažování DC/DC na úrovni balíčku, které umožňuje hladkou kompatibilitu mezi novými a stávajícími bateriovými moduly a zajišťuje bezproblémovou škálovatelnost
Tyto funkce zaručují skutečnou odolnost v interiéru i exteriéru, stejně jako při běžných nehodách.
„Domácí systémy pro ukládání energie musí být v první řadě bezpečné, aby se staly skutečně dostupnými," poznamenal generální ředitel společnosti Hoymiles, Dr. Yang Bo. „HiBattery je navržena tak, aby poskytovala jistotu v každé situaci – od každodenního používání až po neočekávané mimořádné události."
Řada HiBattery 4020 bude v prodeji po celé Evropě od června 2026.
Více informací najdete na
https://www.hoymiles.com/hibattery-4020-x.html
https://www.hoymiles.com/hibattery-4020-ac.html
Video: https://www.youtube.com/watch?v=EC2EQVqFo0k
Fotografie: https://mma.prnewswire.com/media/2991745/Hoymiles_HiBattery_4020_X_and_4020_AC.jpg
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2970138/logo_____________1_Logo.jpg
Kontakt: Celia Miao, celia.miao@hoymiles.com, +86-13816441645