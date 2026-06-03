Společnost Hoymiles představuje řadu HiBattery 4020 – zásuvkové domácí akumulátory, které posouvají bezpečnost a inteligentní řízení solárních systémů na novou úroveň

Autor:
  9:36
Sledovat Metro na Googlu
Chang-čou (Čína) 3. června 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Hoymiles oznámila oficiální uvedení své nové řady HiBattery 4020, třetí generace zásuvkových domácích akumulátorových systémů. Série zahrnuje první hybridní model společnosti Hoymiles, HiBattery 4020 X, který se připojuje přímo k fotovoltaickým modulům, a model HiBattery 4020 AC s připojením na střídavý proud, který se kombinuje se stávajícím domácím solárním systémem a rozšiřuje jej o funkci akumulace energie. Oba modely jsou vybaveny bateriemi s vyšší kapacitou a využívají pokročilé ochranné mechanismy a vlastnoručně vyvinutý algoritmus umělé inteligence. Jsou navrženy tak, aby zajistily bezpečnější a chytřejší akumulaci energie v domácnostech a pomohly majitelům domů ušetřit více na nákladech na energii.

Vysoký výkon a energetická nezávislost pro každodenní život i nouzové situace

Ve srovnání s předchozími zásuvkovými bateriemi nabízí řada HiBattery 4020 větší kapacitu baterií a škálovatelnost, což zvyšuje možnosti domácího skladování energie:

- Oba modely disponují kapacitou 4 kWh, kterou lze pomocí přídavných modulárních bateriových bloků rozšířit až na 16 kWh

- Jsou vybaveny vestavěným měničem o výkonu 2500 W pro efektivní přeměnu energie, s maximální účinností DC/AC 96,5 % pro vysoké využití energie

- Model HiBattery 4020 X je vybaven čtyřmi vstupy MPPT (sledování bodu maximálního výkonu) s fotovoltaickým příkonem až 4 kW pro optimalizovaný sběr sluneční energie

Systém HiBattery 4020 nejenže snižuje závislost na rozvodné síti díky maximalizaci vlastní spotřeby solární energie v každodenním provozu, ale také zajišťuje nepřetržité napájení základních spotřebičů, jako jsou ledničky, osvětlení a zdravotnická zařízení, během výpadků sítě. Dokáže rovněž zajistit napájení v lokalitách bez připojení k síti, jako jsou odlehlé domy a soběstačná obydlí bez přístupu k rozvodné síti.

AI-EMS pro chytřejší využívání energie a nižší účty za elektřinu

Jednou z klíčových technologií řady HiBattery 4020 je Systém řízení spotřeby energie s využitím umělé inteligence (AI-EMS) společnosti Hoymiles, který je postaven na vlastním modelu umělé inteligence, vyvinutém na základě více než 30 milionů parametrů.

Na rozdíl od tradičních systémů, které se spoléhají na pevné denní plány, HiBattery 4020 dynamicky přepočítává energetickou strategii každé tři hodiny na základě cen elektřiny, předpovědi počasí a vzorců spotřeby v domácnosti.

Mezi klíčové funkce patří:

- Optimalizace AI-TOU (umělá inteligence-podmínky použití): tříhodinový cyklus, který průběžně upravuje strategii nabíjení a vybíjení s cílem dosáhnout co nejnižších nákladů na elektřinu

- Energetický registr: jednoduchý vizuální panel, který v reálném čase sleduje spotřebu energie, úspory a výkon systému

Bezpečnost a spolehlivost pro každodenní život

Bezpečnost je základem řady HiBattery 4020. Systém, sestavený z LiFePO4 článků v automobilové kvalitě, zahrnuje systém ochrany správy baterií (BMS) s 48 vrstvami, inteligentní vyvažování článků a řadu hardwarových bezpečnostních opatření:

- Zabudovaný systém hašení aerosolem

- Odlehčení tlaku a ochranu proti přehřátí fotovoltaického vstupu

- Inteligentní samohřátí, které reaguje na podmínky nabíjení a přebytek solární energie – pro stabilní provoz v rozmezí teplot od -20 °C do 55 °C

- Odolnost proti prachu a vodě s krytím IP66

- Vyvažování DC/DC na úrovni balíčku, které umožňuje hladkou kompatibilitu mezi novými a stávajícími bateriovými moduly a zajišťuje bezproblémovou škálovatelnost

Tyto funkce zaručují skutečnou odolnost v interiéru i exteriéru, stejně jako při běžných nehodách.

„Domácí systémy pro ukládání energie musí být v první řadě bezpečné, aby se staly skutečně dostupnými," poznamenal generální ředitel společnosti Hoymiles, Dr. Yang Bo. „HiBattery je navržena tak, aby poskytovala jistotu v každé situaci – od každodenního používání až po neočekávané mimořádné události."

Řada HiBattery 4020 bude v prodeji po celé Evropě od června 2026.

Více informací najdete na

https://www.hoymiles.com/hibattery-4020-x.html

https://www.hoymiles.com/hibattery-4020-ac.html

Video: https://www.youtube.com/watch?v=EC2EQVqFo0k

Fotografie: https://mma.prnewswire.com/media/2991745/Hoymiles_HiBattery_4020_X_and_4020_AC.jpg 

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2970138/logo_____________1_Logo.jpg 

 

Kontakt: Celia Miao, celia.miao@hoymiles.com, +86-13816441645

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Patří k nejjedovatějším na světě. Teď tyto houby začínají růst i v Česku

Pavučinec plyšový, smrtelně jedovatá houba.

Smrtelná dávka je přibližně 30 gramů. Řeč je o muchomůrce zelené, která je nejjedovatější houbou na světě. A u další houby - pavučince plyšového se lidem zle udělá klidně až po 20 dnech. Stejně jako...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují

Pstruh tygrovaný je kombinací pstruha potočního a sivena amerického.

Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se konečně objeví u břehu, něco nesedí. Tělo připomíná cejna, šupiny jsou větší, tlamka je postavená jinak...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?

Hampejz v Holešovické tržnici. Měl šedesátku kamrlíků, šéfova kancelář byla...

„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v Holešovické tržnici v Praze. Nyní se hledá někdo, kdo ho přemaluje. Sexuální služby zde skončily v...

Centrum Prahy se o víkendu promění v obří pódium. Zdarma zahraje i Aneta Langerová

Festival Praha žije hudbou

Centrum Prahy se na konci května opět promění v jedno velké pódium. Festival pouličního umění Praha žije hudbou přinese zdarma téměř 200 koncertů a vystoupení, která obsadí ulice, náměstí i náplavky....

Vražedné bodnutí do krku kvůli urážce si naplánoval. Mladík u soudu prohlásil vinu

Devatenáctiletý Martin Vítek u olomouckého krajského soudu, kde čelí obvinění z...

Olomoucký krajský soud se začal zabývat loňskou vraždou jednatřicetiletého muže v Dlouhé Loučce na Olomoucku. Obžalován je z ní teprve devatenáctiletý Martin Vítek. Ten prohlásil vinu, což soudce...

3. června 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

Praha hostí evropskou debatu o vzácných nemocech,diagnostice a dostupnosti léčby

3. června 2026  10:03

V Hradci by mohly být pruhy speciálně pro autobusy, nápad už teď vyvolává vášně

Po rekonstrukci křižovatky Fortna u zimního stadionu v Hradci Králové vznikly...

Vedení Hradce Králové uvažuje o tom, že by na silnicích ve městě vznikly pruhy určené speciálně pro autobusy. Když před 13 lety začalo město kreslit na asfalt první cyklopruhy, schytalo to od kolařů...

3. června 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Počet akceleračních zón v Pardubickém kraji by mohl klesnout ze čtyř na dvě

ilustrační snímek

Z návrhu akceleračních zón pro stavbu větrných elektráren v Pardubickém kraji by mohly zmizet dvě ze čtyř uvažovaných lokalit. Nefigurují v něm již oblasti...

3. června 2026  8:18,  aktualizováno  8:18

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Bezdomovci, vandalové a málo hlídek. Pražané řekli, proč se necítí bezpečně

Lidé z Prahy 10 v průzkumu nejčastěji zmiňovali problémy s bezdomovectvím,...

Pražané mají obavy i přesto, že reálná pouliční kriminalita dlouhodobě klesá. Zatímco statistiky ukazují méně trestných činů, lidé se stále necítí bezpečně na některých zastávkách MHD, v parcích nebo...

3. června 2026

Naprostá transparentnost značky BAIC boří zavedené pořádky na trhu s automobily

3. června 2026  9:58

Policie dopadla zloděje. Zabitá prasata odvezli na kolečku, nakladač dali do sběru

V zemědělském areálu v obci Hněvkovice na levém břehu řeky Vltavy trojice mužů...

Českobudějovičtí kriminalisté dopadli a obvinili trojici mužů, která kradla především v okolí Hluboké nad Vltavou a Týna nad Vltavou. Například v zemědělském areálu v Hněvkovicích zabili a na kolečku...

3. června 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

Samosběr jahod v Moravskoslezském kraji letos nabízí jediná farma. Začíná v sobotu

O samosběr jahod na farmě Lička v Sedlnicích je každoročně značný zájem.

Už tuto sobotu mohou zájemci vyrazit na první samosběr jahod v Moravskoslezském kraji. Letos jej v regionu nabízí pouze farma Lička v Sedlnicích na Novojičínsku. Minimálně ze začátku sezony budou...

3. června 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

Kapacita už nestačila. V karlovarské nemocnici rozšiřují urgentní příjem

Vizualizace podoby nového objektu urgentního příjmu karlovarské nemocnice.

V Nemocnici Karlovy Vary začaly práce na rozšíření a modernizaci urgentního příjmu. Hlavním důvodem je nedostatek kapacity. Nový pavilon G1 postaví v sousedství pavilonu A a bude stát 550 milionů...

3. června 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

Společnost Hoymiles představuje řadu HiBattery 4020 – zásuvkové domácí akumulátory, které posouvají bezpečnost a inteligentní řízení solárních systémů na novou úroveň

3. června 2026  9:36

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Nákladní auto strhlo na koridoru u Kolína trolej, poškozené jsou stovky metrů

Zastavení provozu na trati Kolín - Velim kvůli poškozenému trakčnímu vedení....

Provoz na železničním koridoru v úseku Kolín - Velim je zastaven, nákladní automobil poškodil trakční vedení. Na místě zasahují hasiči Správy železnic.

3. června 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Závodníci poběží z Hejnic do Pekla

ilustrační snímek

Tradiční běžecké závody Z Hejnic do Pekla se uskuteční v sobotu.

3. června 2026  9:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.