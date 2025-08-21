Společnost Huawei 19. září v Paříži představí nová nositelná zařízení, tablety a telefony

Od svého vstupu na trh s chytrými nositelnými zařízeními v roce 2015 představila společnost Huawei celé spektrum produktů, které se setkaly s příznivým ohlasem spotřebitelů po celém světě. Do června 2025 expedovala více než 200 milionů nositelných zařízení. V prvním čtvrtletí 2025 vzrostly dodávky nositelných zařízení Huawei meziročně o 42,4 %, čímž se společnost dostala na první příčku celosvětového trhu nositelných zařízení[1].
V uplynulém desetiletí byla společnost Huawei hnací silou inovací a nově definovala hranice odvětví. Řada HUAWEI WATCH GT 5 je vybavena průlomovým systémem TruSense, díky němuž je sledování zdravotního stavu všestrannější a svižnější než kdykoli předtím. Hodinky HUAWEI WATCH řady 5 mají dvě baterie, aby dobře vyvážily vysoký výkon a úctyhodnou výdrž baterie. Řada HUAWEI WATCH Ultimate nabízí specializované režimy pro potápění, golf a výlety do přírody pro odvážné dobrodruhy. Díky více než 100 tréninkovým režimům, stylovému designu a přizpůsobitelným funkcím zvýšily produkty Huawei laťku výkonnosti nositelných zařízení.
Tablety Huawei zaujaly také funkcemi, jako jsou průkopnický displej PaperMatte Display a bezproblémové nástroje pro zvýšení produktivity. Displej HUAWEI PaperMatte a tužka M-Pencil usnadňují digitální čtení a psaní rukou a aplikace jako GoPaint[2] a HUAWEI Notes zpřístupnily digitální tvorbu novým způsobem. Příští měsíc bude také zahájena celosvětová tvůrčí aktivita GoPaint[3], která má povzbudit novou generaci tvůrců k ještě větším výkonům.
Letos se odvážně posouvá kupředu také filozofie značky Huawei CBG. Nadcházejícím uvedením nových produktů na trh hodlá Huawei prohloubit své vazby na mladé uživatele tím, že bude propagovat špičkové, módní a technologicky vyspělé produkty a technologie, které překonávají digitální a geografické bariéry a pěstují nové kreativní komunity.
|[1] Zdroj dat IDC Worldwide Quarterly Wearables Tracker, 2025Q1
|[2] GoPaint je aplikace pro digitální tvorbu dostupná výhradně na tabletech Huawei.
|[3] HUAWEI GoPaint Worldwide Creating Activity je platforma pro všechny, kteří rádi tvoří. Podněcuje je k vyjádření a kreativitě a umožňuje dalším lidem zapojit se do umělecké tvorby.
