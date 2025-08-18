Společnost Huawei byla jmenována vedoucím podnikem v oblasti správy kontejnerů v žebříčku Magický kvadrant společnosti Gartner®

Huawei Cloud je konkurenceschopný ve všech zkoumaných případech použití, včetně nových cloudových nativních aplikací (plně využívajících výhod cloudového prostředí), kontejnerizace stávajících aplikací, AI kontejnerů, edge aplikací (které lze instalovat a používat přímo z prohlížeče) a hybridních cloudových aplikací, zejména v oblasti AI kontejnerů.
Huawei Cloud je aktivním přispěvatelem do open source (software s otevřeným zdrojovým kódem) a vedoucím podnikem v ekosystému cloud-nativních technologií. Huawei Cloud se podílel na 82 projektech CNCF (Nadace pro cloudové nativní výpočty), zastává více než 20 pozic správce projektů a je jediným čínským poskytovatelem cloudových služeb, jemuž patří funkce místopředsedy v CNCF TOC (technickém dozorčím výboru CNCF).
Huawei Cloud nabízí nejkomplexnější matici kontejnerových produktů v oboru, která pokrývá veřejné cloudy, distribuované cloudy, hybridní cloudy a edge scénáře (při využívání dat shromažďovaných ve vzdálených lokalitách, kde je přerušované připojení k internetu nebo je omezená šířka pásma sítě), a je široce využívána po celém světě.
Starzplay, platforma OTT (poskytuje mediální obsah přímo přes internet) na Blízkém východě, využila Huawei Cloud CCI k přechodu na bezserverovou architekturu. To jí umožnilo zpracovat miliony přístupových požadavků během mistrovství světa v kriketu v roce 2024 a zároveň snížit náklady na zdroje o 20 %.
Přední singapurský poskytovatel logistických služeb Ninja Van plně kontejnerizoval služby pomocí Huawei Cloud CCE, čímž zajistil nulové přerušení během špičky a zlepšil efektivitu zpracování objednávek o 40 %.
Chilquinta Energía, jedna ze tří největších energetických společností v Chile, vylepšila svou platformu pro velká data na cloudovou architekturu pomocí Huawei Cloud CCE Turbo, čímž dosáhla zlepšení průměrného výkonu o 90 % a umožnila inteligentnější provoz.
Přední nigerijská platforma elektronického obchodování Konga zcela přešla na cloudovou architekturu založenou na CCE Turbo, která zajišťuje plynulý nákupní zážitek milionům aktivních uživatelů měsíčně.
Přední čínská platforma pro vizuální tvorbu Meitu využívá cloudové služby CCE a Ascend k podpoře nasazení a inferenčních modelů a algoritmů, čímž zajišťuje rychlou iteraci rozsáhlého školení a 200 milionům aktivních uživatelů měsíčně umožňuje sdílet životní okamžiky v reálném čase.
Huawei Cloud bude i nadále spolupracovat s globálními operátory na rozvoji cloud-nativních technologií a sdílení úspěchů.
