Společnost Huawei byla jmenována vedoucím podnikem v žebříčku Gartner® Magic Quadrant™ pro podnikové úložné platformy za rok 2025

Datová úložna Huawei pokračuje v technologických inovacích a využívá datovou platformu připravenou pro AI, mimořádnou odolnost a efektivitu dat a pokročilou inteligentní správu dat, aby souhrnně uspokojila rozmanité potřeby podniků v oblasti hybridního cloudu, AI a kritických obchodních případů.
Řešení pro ukládání dat společnosti Huawei se používají ve více než 150 zemích a regionech po celém světě a slouží zákazníkům v odvětvích, jako jsou finance, telekomunikace, průmysl, zdravotnictví, státní správa a veřejné služby v Latinské Americe, Evropě, na Středním východě, v Africe a v asijsko-pacifickém regionu.
Zdroj: Huawei