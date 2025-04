Společnost Huawei byla uznána jako vedoucí světový podnik v magickém kvadrantu Gartner® Magic Quadrant™ 2025 pro přepínání datových center

Společnost Huawei bude v roce 2025 pokračovat v modernizaci sítě datových center v následujících třech aspektech:

Modernizované řešení Chytré propojení Sing-che

S rozvojem technologií umělé inteligence a cloudových architektur dochází k výrazné transformaci sítí datových center. Modernizované řešení, nazvané Chytré propojení Sing-che, společnosti Huawei je postaveno na třívrstvé architektuře: AI Brain (mozek umělé inteligence), AI Connection (spojení umělé inteligence) a AI NE (sítě umělé inteligence).

• AI Brain: Exkluzivní digitální mapa sítě Huawei a rozsáhlý model sítě NetMaster usnadňují automatizované zavádění procesů, integrovanou simulaci bezpečnosti sítě a automatické řešení 80 % poruch, což výrazně zvyšuje efektivitu provozu a údržby.

• AI Connection: Inovativní algoritmus výběru uzlů a vyrovnávání zatížení v měřítku sítě (NSLB) optimalizuje plánování cest, odstraňuje úzká místa ve výkonu a zvyšuje efektivitu školení AI o více než 10 %. Tříúrovňová technologie spolehlivosti iReliable a odolnost vůči ztrátám v kanálech optických modulů navíc zajišťují nulové přerušení služby.

• AI NE: Díky využití přepínačů řady CloudEngine a optických modulů StarryLink společnost zavádí Huawei vysoce přesné povědomí o provozu a vizualizované sledování ztráty a zpoždění paketů v síti.

Nové přepínače řady CloudEngine

Společnost Huawei představila pevný ethernetový přepínač CloudEngine XH9330 s nejvyšší hustotou 128*800GE v oboru a pevný přepínač CloudEngine XH9230 s kapalinovým chlazením 128*400GE, první na světě. Díky nejlepšímu počtu portů s vysokou hustotou v oboru jsou tyto přepínače schopny překonat limity škálovatelnosti clusterů umělé inteligence. Vlastní technologie iFlashboot společnosti Huawei navíc umožňuje nepřetržité školení i v případě abnormálních restartů a upgradů.

Optické moduly StarryLink

Na akci MWC (Světový mobilní kongres) 2025 představila společnost Huawei optické moduly StarryLink pro oblast sítí datových center, které nabízejí tři základní funkce:

• Rozpětí: Huawei využívá jedinečný algoritmus spojování optických cest k řízení a optimalizaci distribuce výkonu signálu, čímž zajišťuje maximální přenosový výkon. Tím je dosaženo přenosové vzdálenosti, která je dvakrát větší než průměr v odvětví.

• Stabilita: Vlastní technologie společnosti Huawei pro určování polohy optických ztrát na krátkou vzdálenost umožňuje lokalizovat znečištěné a uvolněné optické spoje během několika minut. To je výrazně rychlejší než průměr v odvětví, který činí tři hodiny. Exkluzivní technologie odolnosti vůči ztrátám v kanálech navíc umožňuje nepřetržitý výcvik i v případě odpojení linky.

• Zabezpečení: Exkluzivní funkce šifrování fyzické vrstvy PHYSEC je začleněna do procesoru oDSP optického modulu, což zajišťuje 100% zašifrování všech paketů a eliminuje jakékoli riziko úniku dat.

Podpora podnikových sítí v digitální inteligentní éře

Při pohledu do budoucna je společnost Huawei i nadále odhodlána rozvíjet technický výzkum a inovace produktů v oblasti sítí datových center. Díky rozšíření portfolia přepínačů pro datová centra CloudEngine a podpoře technologického pokroku je společnost Huawei připravena provádět podniky vyvíjejícím se prostředím síťových technologií a zavádět mohutnou infrastrukturu pro inteligentní transformaci dat v podnicích.

Prohlášení společnosti Gartner

Gartner, Magic Quadrant for Data Center Switching, Andrew Lerner&Simon Richard&Nauman Raja&Jorge Aragon&Jonathan Forest, 31. března 2025

Společnost Gartner ve svém výzkumu neschvaluje žádného dodavatele, produkt ani službu a ani neradí uživatelům technologií, aby si vybírali pouze dodavatele s nejvyšším hodnocením nebo jiným označením. Výzkumná zpráva společnosti Gartner obsahuje názory výzkumné a poradenské organizace Gartner a tyto názory by neměly být považovány za prohlášení o skutečnosti. V souvislosti s touto studií se společnost Gartner zříká veškerých záruk, výslovných i předpokládaných, včetně záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. GARTNER je registrovaná ochranná známka a značka služeb společnosti Gartner, Inc. a/nebo jejích přidružených společností v USA a na mezinárodní úrovni, MAGIC QUADRANT je registrovaná ochranná známka společnosti Gartner, Inc. a/nebo jejích přidružených společností a je zde použita se svolením. Všechna práva vyhrazena.

