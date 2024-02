Společnost Huawei na konferenci Huawei Talent Summit představila několik iniciativ v oblasti digitálních talentů pro rok 2024

Tématem akce bylo "I C Talent: Podpora dokonalosti v digitálním světě". Mezi účastníky bylo možné najít zástupce mezinárodních organizací, jako jsou ITU a UNESCO, vládní úředníky z Řecka, Keni a Mexika, vedoucí představitelky v oboru, podnikatele účastnící se programu Huawei Cloud Startup Program a účastníky soutěže Seeds for the Future i dalších špičkových soutěží.

Během konference vystoupil Mario Maniewicz, ředitel Radiokomunikačního úřadu ITU, který jménem Dr. Cosmase Zavazavy, ředitele Úřadu ITU pro rozvoj telekomunikací, zahájil ve spolupráci se společností Huawei fungování programu ITU Generation Connect Young Leadership Programme. "Mladí lidé ve věku od 18 do 28 let mohou předkládat své nápady na komunitní projekty zaměřené na řešení digitální propasti a získat finanční prostředky, poradenství a školení pro jejich realizaci." Dále dodal: "Vyzývám všechny, aby o programu informovali ve svých různých sítích a zajistili tak, že se zapojí mládež ze všech koutů světa." Přihlášky se dají podávat zde: https://www.itu.int/generationconnect/GCYLP

Společnost Huawei se v loňském roce jako přidružený člen připojila ke Globální alianci pro gramotnost (GAL) organizace UNESCO a podepsala dohodu o partnerství s Institutem UNESCO pro celoživotní učení (UIL). Ředitelka UIL Isabell Kempfová na konferenci hovořila o důležitosti posílení postavení pedagogů a informovala o průběhu projektu UIL v této oblasti. Prohlásila: "Realizujeme projekt, jehož cílem je posílit digitální dovednosti pedagogů v několika zemích Globální aliance pro gramotnost. Dnes mohu s hrdostí oznámit, že díky podpoře společnosti Huawei můžeme projekt rozjet také v Marockém království. Tento projekt pomůže 10.000 učitelů, školitelů a vedoucích pracovníků v oblasti gramotnosti mládeže a dospělých lépe využívat technologie nejen při výuce gramotnosti, ale i při jejich vlastním profesním rozvoji."

Společnost Huawei na této akci oznámila, že bude sponzorovat Evropskou dívčí olympiádu v informatice (EGOI), a to v souladu se svým závazkem podporovat vstup více dívek do technologického odvětví, zvyšovat digitální začlenění v komunitách a podporovat rovnost žen a mužů v technologických oborech. Konference se zúčastnil i Eljakim Schrijvers , generální ředitel EGOI 2024, který řekl: "Máme radost, že společnost Huawei zvyšuje své úsilí o zlepšení rozmanitosti v oblasti STEM a že se rozhodla sponzorovat Evropskou dívčí olympiádu v informatice v roce 2024."

O své zkušenosti s místními programy společnosti Huawei pro školení talentů se podělili také řečníci z Řecka, Keni a Mexika, stejně jako ze zemí regionu ASEAN. Duan Xiaolei, generální ředitel globálního ekosystému pro startupy Huawei Cloud, představil plány společnosti Huawei Cloud na podporu globálních startupů.

Od Vicky Zhangové, viceprezidentky oddělení korporátní komunikace společnosti Huawei, zaznělo: "Společnost Huawei se dlouhodobě věnuje podpoře digitálních talentů po celém světě. Jsem ráda, že naše společné projekty s partnery pokračují hladce. Doufám, že se do těchto projektů zapojí ještě víc lidí. Když zůstanete ve spojení a budete vzorem pro ostatní, staneme se víc než jen součtem našich jednotlivých částí. Právě tak se totiž utváří inkluzivní digitální budoucnost."

Projekty společnosti Huawei v oblasti vzdělávání a odborné přípravy talentů se dosud realizovaly ve více než 150 zemích a využilo je přes 2,83 milionu lidí.

