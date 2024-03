Společnost Huawei na veletrhu MWC 2024 představila čtyři řešení pro ISP/MSP a svůj globální showroom

York Yue, prezident ISP divize společnosti Huawei, prohlásil: „Poskytovatelé internetových služeb musejí jednat sebevědomě. Jakožto poskytovatelé internetových služeb, zaměření na místní trhy, znají zákazníky ve svých regionech lépe než kdokoli jiný. Oblast poskytovatelů internetových služeb hraje také klíčovou roli při podpoře digitalizace a inteligentního rozvoje v celé řadě dalších odvětví. Společnost Huawei se aktivně věnuje podpoře udržitelného rozvoje průmyslu poskytováním inovativních řešení a digitálních technologií, ale také zpřístupňováním hodnot inteligentní transformace."

Čtveřice řešení společnosti Huawei pro poskytovatele internetových služeb urychluje výstavbu a modernizaci vysoce kvalitních, plně optických sítí

Společnost Huawei na zasedání představila čtyři hlavní řešení. Zasedání moderoval Frank Lu, viceprezident oddělení marketingu a prodeje řešení obchodní jednotky ISP společnosti Huawei. „Pro poskytovatele internetových služeb, kteří procházejí transformací na poskytovatele řízených služeb (MSP), nabízí společnost Huawei řešení pro sdílení pevné přístupové sítě (FAN), určené pro budování sítí s více nájemci. To také umožňuje malým a středním poskytovatelům internetových služeb jejich rychlé zajištění. Poskytovatelé internetových služeb mohou navíc využít výhod v oblasti služeb privátních linek, které jsou založeny na softwarově definované rozsáhlé síti (SD-WAN), internetovém protokolu (IP) nebo přepínání více protokolů (MPLS), a rozšířit tak své služby v oblasti hostingu také na sítě pro větší areály. Pro podnikové areály nabízí společnost Huawei zcela nové řešení s názvem Fiber to the Office (FTTO) 2.0," konstatoval Lu.

Showroom Alea předvádí ty nejlepší postupy pro digitalizaci širokopásmového připojení domácností

V reakci na strategické příležitosti, které přináší celosvětové úsilí v oblasti ochrany životního prostředí, digitalizace a inteligentní transformace, spustily společnosti Huawei a Alea Soluciones společně globální showroom pro zákazníky z oblasti poskytovatelů internetového připojení a další oborové partnery. Showroom představuje ucelenou řadu řešení Huawei pro poskytovatele internetového připojení, a to včetně páteřních a privátních IP linek, řešení pro transformaci MSP a další. Je vybudován na bázi inteligentní infrastruktury společnosti Huawei a využívá množství inteligentních internetových aplikací, které demonstrují pokročilé koncepty a modely pro digitální a inteligentní rozvoj domácích širokopásmových služeb po celém světě.

Do budoucna společnost Huawei plánuje pokračující spolupráci s globálními zákazníky a partnery poskytovatelů internetových služeb na inovacích a integraci digitálních technologií v tomto oboru. Příslibem těchto aktivit je udržitelnější, efektivnější a inovativnější cesta k inteligentní transformaci.

