Společnost Huawei představila 115 ukázek průmyslové inteligence s globálními zákazníky a na veletrhu MWC 2026 uvedla na trh ve spolupráci s partnery 22 řešení průmyslové inteligence

Společnost Huawei navrhla ACT Pathway: replikovatelný rámec inteligence
Technologie umělé inteligence za poslední rok rychle pokročily, zralosti dosáhly modely uvažování i agentické pracovní postupy a fyzická umělá inteligence se začíná skutečně rozvíjet. Díky tomu se nástroje umělé inteligence začaly dostávat do klíčových výrobních scénářů a pomohly přesunu aplikací z pilotních projektů k rozsáhlému využití. Agenti umělé inteligence nyní také lépe rozumějí fyzickému světu a dokážou s ním lépe komunikovat a jsou schopni samostatně přijímat rozhodnutí.
Společnost Huawei představila ACT Pathway (strategický třífázový rámec) a pro dosažení komplexní průmyslové inteligence byly povinné tři klíčové kroky specifikované v rámci ACT. Prvním krokem je „posouzení scénářů s vysokou hodnotou". Společnost Huawei pomohla zákazníkům identifikovat více než 1 000 klíčových výrobních scénářů, ve kterých může AI hrát významnou roli. Druhým krokem je „kalibrace modelů AI pomocí vysoce kvalitních vertikálních dat". Společnost Huawei vybudovala šestivrstvý bezpečnostní rámec AI, aby zajistila, že je každá fáze životního cyklu AI bezpečná a důvěryhodná. Třetím krokem je „transformace obchodních operací pomocí nadaných pracovníků v oblasti AI". Jsou zapotřebí nadaní pracovníci, kteří rozumějí jak průmyslu, tak AI. Huawei to dělá ve třech oblastech, včetně programů přímých praktických cvičení, open-source komunit CANN (výpočetní architektury pro neuronové sítě), vertikálních průmyslových komunit na Huawei Cloud a akademií ICT (informačních a komunikačních technologií).
Společnost Huawei spolupracovala se zákazníky na uvedení globálních ukázek průmyslové inteligence
Během summitu se na pódiu sešlo množství zákazníků společnosti Huawei, aby představili 115 globálních ukázek průmyslové inteligence, včetně vedoucích pracovníků společností Eskom, Shandong Port Group, Converge ICT, HM Hospitales a PetroChina (Peking) Digital Intelligent Research Institute, CNPC, které poskytují reference pro organizace z různých odvětví, aby se vydaly na cestu
Společnost Huawei vylepšila partnerský rámec SHAPE 2.0.
Huawei vylepšila partnerský rámec SHAPE 2.0 s umělou inteligencí jako hlavním motorem, který zahrnuje pět hlavních aktualizací:
První z nich je vylepšení produktů založených na umělé inteligenci. Huawei začleňuje umělou inteligenci do svých produktů a řešení, jako jsou nové síťové agenty, které nyní mohou automatizovat lokalizaci poruch a optimalizaci sítě, aby byly údržba a provoz efektivnější.
Za druhé, společnost Huawei vylepšila svůj mechanismus společných inovací. Partneři mohou využívat komplexní službu AgentArts na platformě Huawei Cloud k vývoji agentů a průmyslových řešení umělé inteligence.
Za třetí, pomáhá partnerům rozvíjet schopnosti v oblasti umělé inteligence. Společnost Huawei vydala soubor standardů pro schopnosti umělé inteligence a spustila více než 20 nových certifikačních kurzů ve sféře umělé inteligence. Plánuje také pomoci více než 1 000 partnerům získat certifikaci v oblasti umělé inteligence.
Čtvrtým bodem je zefektivnění spolupráce s AI. Huawei poskytuje několik AI nástrojů, které partnerům pomáhají zvýšit produktivitu, jako je konfigurace s podporou AI a chat HUAWEI eKit pro technickou podporu.
Pátým bodem je vytváření dalších příležitostí k růstu pomocí AI. Huawei nasazuje více než 3000 odborníků na AI pro konkrétní scénáře a spouští projekty inteligentní transformace v 38 odvětvích. Jeho řešení integrovaná s AI, jako je server Atlas 850, umožňují partnerům efektivně vytvářet vlastní komplexní řešení AI.
Na summitu představila Huawei 22 svých nejnovějších průmyslových inteligentních řešení vyvinutých společně s partnery.
Globální zákazníci a partneři se na summitu podělili o inovativní postupy
Len De Villiers, ředitel pro technologie a informace společnosti Eskom, na summitu řekl: „Udržitelná elektřina podporuje hospodářský růst, snižuje chudobu a zlepšuje životní úroveň. Eskom zůstává klíčovým hráčem v transformaci životů díky svému významnému přínosu pro jihoafrickou ekonomiku. Strategií a zásadním plánem společnosti Eskom je dosáhnout finanční a provozní udržitelnosti a modernizovat energetický systém a energetickou transformaci. Prostřednictvím oddělení činností se společnost Eskom stane agilnější a přiláká finanční prostředky potřebné k zajištění budoucí energetické situace a hospodářského růstu."
Ng Wun-kit, ředitel střední školy Pui Kiu v Hongkongu v Číně, na summitu uvedl: „Vize střední školy Pui Kiu v éře umělé inteligence spočívá v tom stát se předním průkopníkem v oblasti vzdělávání založeného na umělé inteligenci, využívat technologie k poskytování personalizovaného, inteligentního učení a vychovávat budoucí vedoucí pracovníky s globálním pohledem a inovativním myšlením. Již jsme zavedli kurz obecného vzdělávání u umělé inteligence, inteligentní učebny využívající umělou inteligenci a inteligentní a bezpečný kampus. Spustíme globální modelovou školu řešení Huawei AI Education Center (AIEC) a těšíme se, že se s mezinárodním společenstvím podělíme o svou transformační cestu a osvědčenou metodiku."
Hoy-Jin Lee, náměstek ředitele pro prodej společnosti Solum Europe GmbH, na summitu řekl: „Díky nejširší nabídce ESL (úrovně elektronického systému) v oboru je společnost Solum schopna optimalizovat jakékoli obchodní prostředí. Společně jsme vyvinuli platformu pro maloobchodní infrastrukturu typu vše v jednom, která sjednocuje telekomunikační infrastrukturu a ESL do jedné škálovatelné a nákladově efektivní architektury. Toto řešení zahrnuje jednotnou bránu, která podporuje LTE, Wi-Fi a ESL, aniž je nutné používat speciální ESL AP. Nabízí předem integrované, okamžitě použitelné nasazení a nezávislou, bezpečnou síťovou architekturu, která může pomoci snížit celkové náklady na vlastnictví (TCO) až o 55 % a přinést úspory až 33 % pro velkoplošné obchody."
Ve výstavním prostoru Enterprise Business v hale 1 bylo připraveno 98 výstavních stánků a 51 interaktivních ukázek, které demonstrovaly závazek společnosti Huawei k inteligentní transformaci a inovativní digitální infrastruktuře a představovaly zákazníkům a partnerům nejnovější produkty, řešení a globální postupy průmyslové inteligentní transformace.
Kromě toho společnost Huawei zřídila partnerskou výstavní plochu, kde představila svou nejnovější partnerskou politiku, nástroje, prodejní řešení a hvězdné produkty.
