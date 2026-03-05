Společnost Huawei představila 115 ukázek průmyslové inteligence s globálními zákazníky a na veletrhu MWC 2026 uvedla na trh ve spolupráci s partnery 22 řešení průmyslové inteligence

Autor:
  9:07
Barcelona 5. března 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Během mobilního veletrhu MWC Barcelona 2026 představila společnost Huawei společně se svými zákazníky 115 ukázek průmyslové inteligence v rámci summitu o průmyslové digitální a inteligentní transformaci 2026. Toto vrcholné setkání s názvem Pokrok v oblasti průmyslové inteligence uspořádala Huawei s cílem prozkoumat nové postupy v oboru průmyslové inteligence se svými zákazníky, partnery a kolegy. Kromě toho společnost Huawei oznámila spuštění aktualizací svého partnerského rámce SHAPE 2.0. Huawei také společně se svými partnery představila 22 nových řešení průmyslové inteligence pro odvětví elektrické energie, výroby a maloobchodu, financí, dopravy, ropy a plynu, ISP (poskytování internetových služeb), médií, veřejných služeb a inteligentních měst.

Společnost Huawei navrhla ACT Pathway: replikovatelný rámec inteligence

Technologie umělé inteligence za poslední rok rychle pokročily, zralosti dosáhly modely uvažování i agentické pracovní postupy a fyzická umělá inteligence se začíná skutečně rozvíjet. Díky tomu se nástroje umělé inteligence začaly dostávat do klíčových výrobních scénářů a pomohly přesunu aplikací z pilotních projektů k rozsáhlému využití. Agenti umělé inteligence nyní také lépe rozumějí fyzickému světu a dokážou s ním lépe komunikovat a jsou schopni samostatně přijímat rozhodnutí.

Společnost Huawei představila ACT Pathway (strategický třífázový rámec) a pro dosažení komplexní průmyslové inteligence byly povinné tři klíčové kroky specifikované v rámci ACT. Prvním krokem je „posouzení scénářů s vysokou hodnotou". Společnost Huawei pomohla zákazníkům identifikovat více než 1 000 klíčových výrobních scénářů, ve kterých může AI hrát významnou roli. Druhým krokem je „kalibrace modelů AI pomocí vysoce kvalitních vertikálních dat". Společnost Huawei vybudovala šestivrstvý bezpečnostní rámec AI, aby zajistila, že je každá fáze životního cyklu AI bezpečná a důvěryhodná. Třetím krokem je „transformace obchodních operací pomocí nadaných pracovníků v oblasti AI". Jsou zapotřebí nadaní pracovníci, kteří rozumějí jak průmyslu, tak AI. Huawei to dělá ve třech oblastech, včetně programů přímých praktických cvičení, open-source komunit CANN (výpočetní architektury pro neuronové sítě), vertikálních průmyslových komunit na Huawei Cloud a akademií ICT (informačních a komunikačních technologií).

Společnost Huawei spolupracovala se zákazníky na uvedení globálních ukázek průmyslové inteligence

Během summitu se na pódiu sešlo množství zákazníků společnosti Huawei, aby představili 115 globálních ukázek průmyslové inteligence, včetně vedoucích pracovníků společností Eskom, Shandong Port Group, Converge ICT, HM Hospitales a PetroChina (Peking) Digital Intelligent Research Institute, CNPC, které poskytují reference pro organizace z různých odvětví, aby se vydaly na cestu

Společnost Huawei vylepšila partnerský rámec SHAPE 2.0.

Huawei vylepšila partnerský rámec SHAPE 2.0 s umělou inteligencí jako hlavním motorem, který zahrnuje pět hlavních aktualizací:

První z nich je vylepšení produktů založených na umělé inteligenci. Huawei začleňuje umělou inteligenci do svých produktů a řešení, jako jsou nové síťové agenty, které nyní mohou automatizovat lokalizaci poruch a optimalizaci sítě, aby byly údržba a provoz efektivnější.

Za druhé, společnost Huawei vylepšila svůj mechanismus společných inovací. Partneři mohou využívat komplexní službu AgentArts na platformě Huawei Cloud k vývoji agentů a průmyslových řešení umělé inteligence.

Za třetí, pomáhá partnerům rozvíjet schopnosti v oblasti umělé inteligence. Společnost Huawei vydala soubor standardů pro schopnosti umělé inteligence a spustila více než 20 nových certifikačních kurzů ve sféře umělé inteligence. Plánuje také pomoci více než 1 000 partnerům získat certifikaci v oblasti umělé inteligence.

Čtvrtým bodem je zefektivnění spolupráce s AI. Huawei poskytuje několik AI nástrojů, které partnerům pomáhají zvýšit produktivitu, jako je konfigurace s podporou AI a chat HUAWEI eKit pro technickou podporu.

Pátým bodem je vytváření dalších příležitostí k růstu pomocí AI. Huawei nasazuje více než 3000 odborníků na AI pro konkrétní scénáře a spouští projekty inteligentní transformace v 38 odvětvích. Jeho řešení integrovaná s AI, jako je server Atlas 850, umožňují partnerům efektivně vytvářet vlastní komplexní řešení AI.

Na summitu představila Huawei 22 svých nejnovějších průmyslových inteligentních řešení vyvinutých společně s partnery.

Globální zákazníci a partneři se na summitu podělili o inovativní postupy

Len De Villiers, ředitel pro technologie a informace společnosti Eskom, na summitu řekl: „Udržitelná elektřina podporuje hospodářský růst, snižuje chudobu a zlepšuje životní úroveň. Eskom zůstává klíčovým hráčem v transformaci životů díky svému významnému přínosu pro jihoafrickou ekonomiku. Strategií a zásadním plánem společnosti Eskom je dosáhnout finanční a provozní udržitelnosti a modernizovat energetický systém a energetickou transformaci. Prostřednictvím oddělení činností se společnost Eskom stane agilnější a přiláká finanční prostředky potřebné k zajištění budoucí energetické situace a hospodářského růstu."

Ng Wun-kit, ředitel střední školy Pui Kiu v Hongkongu v Číně, na summitu uvedl: „Vize střední školy Pui Kiu v éře umělé inteligence spočívá v tom stát se předním průkopníkem v oblasti vzdělávání založeného na umělé inteligenci, využívat technologie k poskytování personalizovaného, inteligentního učení a vychovávat budoucí vedoucí  pracovníky s globálním pohledem a inovativním myšlením. Již jsme zavedli kurz obecného vzdělávání u umělé inteligence, inteligentní učebny využívající umělou inteligenci a inteligentní a bezpečný kampus. Spustíme globální modelovou školu řešení Huawei AI Education Center (AIEC) a těšíme se, že se s mezinárodním společenstvím podělíme o svou transformační cestu a osvědčenou metodiku."

Hoy-Jin Lee, náměstek ředitele pro prodej společnosti Solum Europe GmbH, na summitu řekl: „Díky nejširší nabídce ESL (úrovně elektronického systému) v oboru je společnost Solum schopna optimalizovat jakékoli obchodní prostředí. Společně jsme vyvinuli platformu pro maloobchodní infrastrukturu typu vše v jednom, která sjednocuje telekomunikační infrastrukturu a ESL do jedné škálovatelné a nákladově efektivní architektury. Toto řešení zahrnuje jednotnou bránu, která podporuje LTE, Wi-Fi a ESL, aniž je nutné používat speciální ESL AP. Nabízí předem integrované, okamžitě použitelné nasazení a nezávislou, bezpečnou síťovou architekturu, která může pomoci snížit celkové náklady na vlastnictví (TCO) až o 55 % a přinést úspory až 33 % pro velkoplošné obchody."

Ve výstavním prostoru Enterprise Business v hale 1 bylo připraveno 98 výstavních stánků a 51 interaktivních ukázek, které demonstrovaly závazek společnosti Huawei k inteligentní transformaci a inovativní digitální infrastruktuře a představovaly zákazníkům a partnerům nejnovější produkty, řešení a globální postupy průmyslové inteligentní transformace.

Kromě toho společnost Huawei zřídila partnerskou výstavní plochu, kde představila svou nejnovější partnerskou politiku, nástroje, prodejní řešení a hvězdné produkty.

Navštivte: MWC Barcelona 2026 | Huawei Enterprise

 

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2924817/1.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2924818/2.jpg

Kontakt: hwebgcomms@huawei.com 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen málokdo ale tuší, jak pestrý je celý vozový park a kam všude české tramvaje míří. Právě aktuální zakázky...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete navštívit bez vstupného. Podívejte se, kam vyrazit za kulturou, historií i hudbou. Přehledný program...

Poranění hlavy i páteře. Senioři spadli při práci na domě, jeden bojuje o život

Dva vážné pády z výšky zaměstnaly ve středu 4. března 2026 záchranáře v...

Dva vážné pády z výšky zaměstnaly ve středu záchranáře v Moravskoslezském kraji. Vrtulník postupně transportoval dva zraněné seniory z Bruntálska a Opavska do ostravského traumatologického centra.

5. března 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Bylo víc zraněných a výrazně vyšší škoda, řekla inspekce k tragické srážce v Lutyni

Hasiči odklízejí hrozivé následky železničního neštěstí u Karviné, stav...

Drážní inspekce vydala závěrečnou zprávu z vyšetřování železničního neštěstí v Dolní Lutyni na Karvinsku, při kterém zemřel třicetiletý strojvedoucí a zranilo se třicet lidí. Stalo se tak více než...

5. března 2026  9:52,  aktualizováno  10:02

Pozor, projíždíte stavbou. Řidiče v Brně potrápí zúžení Zvonařky i oprava hráze

Cestáři pod hlavičkou Ředitelství silnic a dálnic využívají k opravě výtluků...

Na současné uzavírky naváže v Brně s příchodem jara nová vlna oprav. Silničáři musejí při plánování reagovat i na důsledky zimy. Nemalé komplikace řidičům přinášejí například rozkopané ulice...

5. března 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

Policie hledá seniorku z Horní Cerekve, naposledy ji viděli ve středu

Policie hledĂˇ seniorku z HornĂ­ Cerekve, naposledy ji vidÄ›li ve stĹ™edu

Policie hledá třiaosmdesátiletou Danuši Havelkovou z Horní Cerekve na Pelhřimovsku. Naposledy ji viděli ve středu kolem 13:00 v obci u školy, domů se...

5. března 2026  8:11,  aktualizováno  8:11

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Podpořte stavbu autostrády od Brna na sever, vyzývá starosty i veřejnost ŘSD

Plánovaná silnice I/73 by měla využít stávající polohy tělesa tzv. Hitlerovy...

Obce mohou podpořit vznik dlouhodobě plánované autostrády od Brna na sever, která má nahradit přetíženou silnici I/43. Ředitelství silnic a dálnic ještě letos spustí proces EIA. Na konci příštího...

5. března 2026  9:42

Policie řeší vraždu v Karlových Varech, podezřelého zadržela ve stejném domě

Ilustrační snímek.

Středeční nález mrtvé ženy v domě v Karlových Varech řeší kriminalisté jako vraždu. Policie to oznámila ve čtvrtek ráno na síti X. Muže podezřelého z násilného činu zadrželi krátce po nálezu těla ve...

4. března 2026  21:42,  aktualizováno  5. 3. 9:33

Stát má zálusk na obecní peníze z pokut za rychlost. Starostové protestují

Na třídě Tomáše Bati spustili nové kamery na měření rychlosti. (prosinec 2025)

Ve Zlíně měří radary rychlost automobilové dopravy na osmi místech, v centru i na periferii. Dalších šest má přibýt letos. Za loňský rok zaznamenaly přes 27 tisíc přestupků a řidiči na pokutách...

5. března 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Kraslický kočičí útulek potřebuje nové zázemí, chybějí na něj ale peníze

Jeden z dočasných obyvatel útulku - Skleníček (5. března 2026)

Patnáct let pomáhá kraslický kočičí útulek Konec toulání zvířatům, která se ocitla na ulici. Teď ale zařízení hrozí kolaps. Provizorní zázemí se rozpadá. Letošní zima ukázala, že nová budova je...

5. března 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Spalovnu u Temelína nechceme. Místní bojují peticí, už má přes dva tisíce podpisů

Jaderná elektrárna Temelín (21. května 2025)

Spalovnu průmyslových odpadů odmítají obyvatelé obcí kolem lokality, kde ji firma plánuje. Stát má blízko Jaderné elektrárny Temelín. Odpor byl tak mocný, že za několik dnů podepsalo petici proti...

5. března 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

BYDFi byla na Crypto Expo Europe vyhlášena nejlepší platformou typu vše v jednom pro obchodování s kryptoměnami a prodloužila tak sérii ocenění

5. března 2026  9:20

Poškození trakce v Roudnici omezilo provoz vlaků, jezdí po jedné koleji

ilustrační snímek

Dopravu na železničním koridoru mezi Prahou a Ústím nad Labem komplikuje porucha trakčního vedení. Vlak poškodil trakční vedení v Roudnici nad Labem, provoz je...

5. března 2026  7:40,  aktualizováno  7:40

Společnost Huawei představila 115 ukázek průmyslové inteligence s globálními zákazníky a na veletrhu MWC 2026 uvedla na trh ve spolupráci s partnery 22 řešení průmyslové inteligence

5. března 2026  9:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.