Společnost Huawei představila první řešení ADN L4 pro kampusové prostředí, které představuje průlom v oblasti autonomního provozu a správy sítí

S digitální a inteligentní transformací, která mění všechna odvětví, čelí firmy širšímu a komplexnějšímu souboru problémů, jako jsou pomalé zavádění služeb, obtížná lokalizace poruch, zpožděné zajištění kvality služeb a časté narušení bezpečnosti. Pro řešení těchto výzev představuje společnost Huawei své první řešení Xinghe AI L4 ADN pro kampusy, které nově definuje provoz a údržbu kampusu na základě čtyř „nulových" principů:
Změny služby s nulovou chybovostí: Aby se vyřešilo pomalé zavádění služeb a časté chyby vznikající při změnách služeb, řešení automaticky generuje konfigurace na základě záměru uživatele a dodává je během několika minut. To zkracuje dobu uvedení na trh (TTM) o 75 % a zároveň chrání síť před chybami v konfiguraci díky uzavřenému procesu.
Nulové zamrzání služeb: Řešení využívá inteligentní technologii Huawei iFlow pro detekci kvality celého toku a proaktivně identifikuje snížení výkonu aplikací a automaticky koordinuje zajištění klíčových aplikací na základě záměrů. Tyto funkce společně umožňují simulaci před událostí, analýzu příčin v průběhu události a generování zpráv o zajištění po události, aby byl zajištěn nepřetržitý výkon kritických služeb.
Řešení poruch s nulovým dopadem: Diagnostika a lokalizace poruch patří v dnešních sítích stále k nejnáročnějším úkolům, které vyžadují specializované odborné znalosti v oblasti provozu a údržby a jsou často časově náročné, což může výrazně zhoršit uživatelský komfort. Řešení společnosti Huawei využívá algoritmy založené na AI včetně globálního optimalizačního rozhodovacího mechanismu, který automaticky vyřeší poruchy do tří minut a eliminuje přerušení služby.
Bezpečnost s nulovým průnikem: Pomocí korelačního algoritmu založeného na grafu indikátorů útoku (Indicator of Attack, IOA) řešení sdružuje jednotlivá varování do kompletního řetězce úkolů, který automaticky izoluje napadená zařízení a vytváří plány nápravy, automatizace a reakce na zabezpečení (SOAR), aby eliminovalo škodlivý software. Průběžné učení se z historických zásahů přitom dále posiluje bezpečnostní ochranu. Tyto funkce společně zajišťují robustní obranu, která zabraňuje rizikům průniku.
Řešení Huawei Xinghe AI L4 ADN pro kampusy, které stojí na schopnosti vlastního vnímání, vlastní analýzy, vlastního rozhodování a samoobslužného fungování, umožňuje autonomní nepřetržitou správu a řízení sítě v kampusu. Vytváří základ pro přechod od propojení typu „člověk-člověk" k agentní éře umělé inteligence, kde inteligentní agenti interagují a spolupracují.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924501/Huawei_Unveils_Industry_s_First_Campus_L4_ADN_Solution.jpg
