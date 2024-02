Společnost Huawei představila rozšíření svého programu rozvoje talentů v Římě pro letošní léto

23. ledna skončilo týdenní evropské velké finále programu „Seeds for the future" (Semena pro budoucnost), na kterém se sešla vybraná kohorta absolventů programu „Seeds for the future" z 18 evropských zemí. V průběhu celého týdne účastníci absolvovali podnětná setkání s technologickými odborníky, nahlédli do oblasti konektivity a inovací a podíleli se na hlubokých panelových diskusích o zásadních tématech, jako je rozmanitost, ekologické dovednosti a udržitelnost.

Vrcholem akce byl závěrečný ceremoniál, který se nesl ve znamení mezinárodní spolupráce jako základního kamene pro vytvoření udržitelné budoucnosti pro evropské talenty. Na závěr přínosného týdne plného spolupráce společnost Huawei s hrdostí vyzdvihla společné kroky učiněné na cestě k podpoře inovací, výměny znalostí a společného závazku k udržitelné budoucnosti.

Prof. Shahbaz Khan, ředitel multisektorové regionální kanceláře UNESCO pro východní Asii, na závěrečné akci pronesl: „Je skvělé, že se vize UNESCO a společnosti Huawei v oblasti vymýcení digitální negramotnosti mladých lidí vzájemně shodují. V únoru 2023 se společnost Huawei stala přidruženým členem Globální aliance pro gramotnost UNESCO (GAL). Jako první soukromá společnost, která se stala přidruženým členem GAL, se Huawei zavázala zlepšit využívání technologií ze strany pedagogů v rozvojových zemích."

Na závěrečném ceremoniálu také senior viceprezident společnosti Huawei Europe Radoslaw Kedzia oznámil plánované rozšíření programu Seeds for the Future v Evropě: „Společnost Huawei s hrdostí představuje novou kapitolu programu ‚Seeds for the future' - intenzivní, plně offline verzi, která se bude konat v červenci 2024 v italském Římě. Tato iniciativa, vedená duchem mezinárodní spolupráce a dialogu, svede studenty z různých koutů Evropy do jednoho města a nabídne jim živý ekosystém pro učení a společný rozvoj startupových nápadů Tech4Good."

Společnost Huawei již dříve představila spuštění stipendijního programu Seeds for the Future, který je určen na podporu talentovaných studentů ICT v Nizozemsku, Bulharsku a na Kypru. Tato iniciativa znovu dokládá dlouhodobý závazek společnosti pěstovat a rozvíjet výjimečné talenty.

Význam těchto příležitostí pro studenty zdůraznila velvyslankyně Kypru Martha Mavrommatisová, která v projevu jménem ministryně školství, sportu a mládeže Dr. Atheny Michaelidou poblahopřála společnosti Huawei k úspěšné akci a studentům k veškerému jejich úsilí o udržitelný a ekologický rozvoj. Uvedla: „Společnosti jako Huawei vytváří vlastní investice souběžně s iniciativami institucí, jako je Evropská unie a její členské státy. Program Huawei Seeds for the Future, jak napovídá jeho název, se hluboce angažuje ve vyhledávání místních talentů a v posilování sdílení znalostí mezi odborníky a mladými lidmi."

Další z přítomných, bývalá státní tajemnice pro vzdělávání v Nizozemsku Annette Nijsová, konstatovala: „Závazek společnosti Huawei podporovat studenty, kteří se věnují technologiím, je stejně obdivuhodný jako důležitý. Koneckonců, právě technologie budou i nadále přinášet zásadní změny ve způsobu naší práce a života. Dnešní studenti informačních a komunikačních technologií budou ve své kariéře využívat technologie, aby dali křídla změnám v naší společnosti."

Moldavský velvyslanec Dumitru Braghis dodal: "Seeds for the Future, jakožto stěžejní program společenské odpovědnosti firmy Huawei, je nejen příkladem firemní odpovědnosti, ale také ukázkou závazku vést mladé talenty po celém světě. Program, jehož cílem je formovat novou generaci lídrů v digitální éře, přesahuje rámec technických dovedností. Podporuje smysl pro globální občanství, stimuluje kulturní výměnu a rozvíjí podnikavého ducha."

