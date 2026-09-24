Společnost Huawei představila šest globálních ukázek v oblasti energetiky a otevřela cestu k novému energetickému systému díky synergii umělé inteligence a energetiky

Na summitu společnost Huawei společně s globálními energetickými podniky také představila šest energetických ukázkových projektů, které demonstrovaly komplexní postupy digitální a inteligentní transformace, od výroby elektřiny po její spotřebu a od domácích po mezinárodní trhy. To představuje významný krok vpřed pro energetický průmysl, který se posouvá od jednosměrného zavádění technologií k synergii výpočetního výkonu a energetiky.
Globální energetická scéna v současné době prochází zásadními změnami. Distribuovaná energie z obnovitelných zdrojů se stala klíčovou pro snížení vnější závislosti a zároveň pro udržení rovnováhy mezi odolností distribuční sítě a všeobecným přístupem k elektřině.
Philippe Adam, generální tajemník Mezinárodní rady pro velké elektrické systémy (CIGRE), ve svém projevu uvedl: „Energetický průmysl prochází rozsáhlou transformací, kterou pohání energetický přechod, datová centra s umělou inteligencí (AIDC) a digitalizace."
Tváří v tvář propojeným výzvám, jakými jsou přechod na obnovitelné zdroje energie, inteligentní transformace a nedostatečný přístup k elektřině pro 700 milionů lidí na celém světě, se umělá inteligence stala pro stoletý energetický systém nezbytnou podmínkou přežití. Huawei se domnívá, že nízké napětí – úzké hrdlo elektrických sítí – se v budoucnu stane hlavním polem působnosti umělé inteligence. K odstranění mezery ve správě nízkonapěťových sítí je zapotřebí systematické a transparentní řízení na straně nízkonapěťových sítí. To spočívá v šesti klíčových schopnostech – pozorovatelnosti, měřitelnosti, ovladatelnosti, přizpůsobivosti, obchodovatelnosti a sledovatelnosti –, které jsou všechny nezbytné pro dlouhodobou udržitelnost.
David Sun, generální ředitel obchodní jednotky Huawei pro digitalizaci energetiky (BU), uvedl: „Podstata transparentnosti v oblasti nízkého napětí je jednoduchá: rychlejší data, vyšší kvalita a větší nákladová efektivita. Aby bylo možné vytvořit nový energetický systém, musí se odvětví ubírat vpřed se třemi klíčovými prioritami: na prvním místě digitální talenty, na prvním místě digitální infrastruktura a na prvním místě digitální regulovaná základna aktiv (RAB)."
Zavádění založené na scénářích: šest globálních ukázkových projektů zdůrazňuje úspěch digitální a inteligentní transformace
Na globálním summitu o elektrické energii bylo představeno šest globálních ukázkových projektů, mezi nimiž je i digitální a inteligentní rozvodná síť brazilské společnosti CEMIG. Dále to jsou demonstrační zóna nového energetického systému s využitím synergie mezi distribucí a mikrosítí v rámci Úřadu pro dodávky elektřiny Kuang-čou Paj-jün společnosti China Southern Power Grid; inteligentní diagnostika a chytré řízení nové distribuční sítě v Šao-šanu v čínské provincii Chu-nan; inteligentní dodávky a spotřeba elektřiny v čínské provincii Ťiang-si; digitální měnírna UHV ±800 kV v Šao-singu v čínské provincii Če-ťiang; a komunikační síť pro energetiku v čínské provincii Liao-ning. Společně demonstrují úspěšné postupy v různých scénářích pokrývajících celý proces dodávky elektřiny v éře inteligentních technologií.
Do budoucna se bude Huawei i nadále zaměřovat na své silné stránky v oblasti informačních a komunikačních technologií. S využitím svého tříúrovňového rámce metrik, architektur a technologií bude společnost spolupracovat s globálními energetickými podniky, normalizačními organizacemi a partnery v rámci ekosystému na podpoře inovací, čímž bude napomáhat modernizaci odvětví a celkové prosperitě ekosystému.
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ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59328.