Společnost Huawei představuje inovativní řešení imerzivní teleprezence, které nabízí pohlcující zážitky a inteligentní služby

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  9:19
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Šanghaj 20. září 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Na akci HUAWEI CONNECT 2026 představila společnost Huawei převratný systém imerzivní teleprezence, a to v rámci bloku věnovaného inteligentní spolupráci s názvem „Embracing a Smarter Future with Boundless Collaboration" (Vstříc chytřejší budoucnosti díky neomezené spolupráci). Společnost rovněž představila své nejnovější inovace a osvědčené postupy v oblasti procesů schůzek řízených umělou inteligencí. Nový systém se zaměřuje na poutavé zážitky ze schůzek a otevřený ekosystém a posouvá produktivitu na novou úroveň.
  • Imerzivní teleprezence: revoluční zážitek z konferencí

Systém imerzivní teleprezence prošel vývojem ve všech ohledech, od vizuálních a zvukových vjemů až po zobrazení obrazu. Nabízí inteligentní propojení, pohodlnou interakci a robustní zabezpečení, čímž komplexně proměňuje vzdálenou spolupráci.

Imerzivní zážitek: Naše řešení imerzivní teleprezence přináší kompletní vylepšení audiovizuálního zážitku. Nová panoramatická fúzní AI kamera HUAWEI CloudLink Camera 610 plynule spojuje digitální panoramatický obraz bez zkreslení a viditelných přechodů. Využívá multimodální algoritmus spojování optického toku a zobrazuje účastníky věrně v poměru 1:1. Všesměrový nezávislý stereofonní systém snímání zvuku podporuje přesné oddělení šumu pomocí umělé inteligence, zatímco vícekanálový stereofonní reproduktorový systém zajišťuje věrné přehrávání a lokalizaci zvuku, takže máte pocit, jako by osoba, s níž hovoříte, byla s vámi v místnosti. Pokud jde o kvalitu obrazu, flexibilně spojované obrazovky IdeaPresence zobrazují živý a detailní obraz s 1,07 miliardy barev a jejich modulární konstrukce umožňuje pružné přizpůsobení různým prostorům. Propojení těchto technologií vytváří pro vzdálené účastníky skutečně pohlcující zážitek z komunikace.

Inteligentní propojení: Systém imerzivní teleprezence integruje funkce, jako jsou automatické přepínání mezi režimem vstoje a vsedě nebo inteligentní správa konferenčních prostor, díky čemuž jsou jednání efektivnější a plynulejší.

Snadná interakce: Systém se pro pohodlí uživatelů bez problémů integruje s produkty předchozí generace. Podporuje snadné sdílení jediným kliknutím díky flexibilnímu přepínání mezi projekcí HDMI a IdeaShare. Intuitivní prvky, jako je dotykový mikrofon a motorizovaný stolní displej, umožňují všem účastníkům začít systém okamžitě používat.

Komplexní zabezpečení: Zvukové a obrazové vodoznaky umožňují komplexní záznam, který usnadňuje přesnou identifikaci a rychlé vysledování případných úniků dat.

  • Otevřené možnosti: partnerství při vývoji robustních oborových aplikací pro OpenHarmony

Pokud jde o budování ekosystému, divize Huawei Intelligent Collaboration nadále zpřístupňuje možnosti platformy, včetně sady SDK pro ovládání uživatelského rozhraní, sady SDK pro služby a sady SDK pro hardwarovou akceleraci, které pokrývají engine umělé inteligence, zpracování médií, engine interaktivní tabule a zvuková a obrazová data. Partnerům to usnadňuje rychlou integraci a vývoj.

V oblasti digitálních jednání integruje společnost Nanjing Southern Telecom konferenční systém do kancelářského systému OA prostřednictvím sady SDK pro jednání, což umožňuje mobilní kancelář. Ve scénářích cloudových jednání se k vybudování specializovaného konferenčního systému mimo pevninskou Čínu využívá softwarová a hardwarová synergie IdeaHub + Mago, která podporuje řadu funkcí cloudových jednání, inteligentní potlačení hluku a akustickou clonu. V oblasti chytrého vzdělávání jsme využili OpenHarmony a otevřené sady SDK pro interaktivní tabuli a projekci ke spolupráci s partnery, jako jsou společnosti ULearning a Chaoxing, na budování chytrých učeben postavených na platformě OpenHarmony. Učebny podporují zjednodušenou projekci, inteligentní tabule, kvízy během výuky, výuku na dálku a diskusi v reálném čase.

Vzhledem k tomu, že umělá inteligence proniká do pracovních scénářů a scénářů spolupráce, přesune se společnost Huawei od zlepšování zážitku k upevňování služeb a promění umělou inteligenci v citelnou a udržitelnou produktivitu. Divize Huawei Intelligent Collaboration se věnuje spolupráci se zákazníky a partnery po celém světě s cílem vytvářet nové příběhy úspěchu. Společně odemkněme potenciál inteligentní spolupráce a vytvářejme vyšší hodnotu.

 

KONTAKT: fanping1@huawei.com

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59247.

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