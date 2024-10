Společnost Huawei spouští inteligentní síť Xinghe na podporu digitální a inteligentní Evropy

Řada evropských zemí aktivně směřuje k inteligentní budoucnosti. Kupříkladu Německo v roce 2017 představilo svou strategii v oblasti umělé inteligence a slíbilo, že do roku 2025 investuje do inteligentních technologií minimálně 1,6 miliardy eur. Francie v roce 2021 aktualizovala svou národní strategii a v rámci programu Francie 2030 plánuje vložit do inteligentních technologií zhruba 2,5 miliardy eur.

S cílem udržet krok s érou Net5.5G spustila společnost Huawei inteligentní síť Xinghe, jež se dlouhodobě drží na špici vývoje odvětví datových komunikací.

Mezi klíčové nabídky patří Xinghe Intelligent Fabric, Xinghe Intelligent WAN, Xinghe Intelligent Campus a Xinghe Intelligent Network Security.

• Xinghe Intelligent Fabric: Zásluhou inteligentní technologie a jedinečnému nástroji pro analýzu zásad zabezpečení dokáže Xinghe Intelligent Fabric v horizontu minut projít 100.000 zásad zabezpečení a uzavřít servisní lístky v ten samý den. Rovněž pomocí algoritmů modeluje kvalitu zkušeností s aplikacemi, proaktivně identifikuje zhoršující se zkušenosti s aplikacemi a odhaluje chyby v řádu minut. Jedinečná technologie iReliable společnosti Huawei navíc umožňuje extra rychlé přepínání na třech úrovních (úroveň linky, zařízení a sítě), což zaručuje nepřetržitou dostupnost služeb.

• Xinghe Intelligent WAN: Zavedením řady inteligentních technologií přináší řešení Xinghe Intelligent WAN hmatatelné výhody, jako jsou modernizované inteligentní síťové prvky (NE), automatická optimalizace cest a inteligentní plánování milionů toků. Nechybí ani inteligentní mozek, který proaktivně analyzuje a předpovídá potenciální síťová rizika a automaticky odstraňuje 90 % závad během několika minut.

• Xinghe Intelligent Campus: Řešení Xinghe Intelligent Campus, které se zaměřuje na budování kampusové sítě, posouvá zkušenosti s bezdrátovým připojením na vyšší úroveň. Zajišťuje ničím nerušené audio a video služby prostřednictvím inteligentní identifikace aplikací a určování priorit provozu v reálném čase. Digitální mapa sítě kampusu a NetMaster kromě toho nabízejí úplný přehled na třech úrovních (úroveň terminálu, aplikace a sítě), přičemž umožňují rozhodování na základě informací. To zkracuje průměrnou dobu vyřizování potíží o 90 % a umožňuje jediné osobě spravovat kampus o více než 10.000 uživatelů.

• Xinghe Intelligent Network Security: Inteligence je integrována do detekce zabezpečení sítě. Konkrétně je na základě cloudového bezpečnostního mozku společnosti Huawei se generuje 18 modelů detekce zabezpečení, jež dosahují přesnosti až 91 % při odhalování neznámých hrozeb. Automatická analýza s inteligentními modely kromě toho zajišťuje, že se 99 % bezpečnostních incidentů řeší automaticky v uzavřeném cyklu.

Navíc společnost Huawei Data Communication oznámila další profesionální a inteligentní služby pro globální komerční trhy, které budou následovat po příchodu osmi specifických průmyslových řešení v první polovině roku 2024. Například řešení Xing Nav Mate od společnosti Huawei nabízí nepřetržitě funkce podobné systému Huawei Certified ICT Expert (HCIE), které přispívají ke snadnému dokončení plánování, konfiguraci a optimalizaci sítě prostřednictvím jednoduchých interakcí.

Společnost Huawei Data Communication integrovala pro globální distribuční trhy více inteligentních funkcí do cloudové platformy Huawei eKit SME Network, jež nabízí řadu inteligentních služeb zdarma po celou dobu životního cyklu. Zejména uživatelská rozhraní (UI) jsou aktualizována na verzi V2.0, což přispívá ke snadnějšímu používání a pomáhá malým i středním podnikům snadno přejít na inteligentní systém.

Svět se aktuálně nachází v kritické fázi přechodu od digitalizace k inteligenci. V reakci na to bude společnost Huawei dál pokračovat v modernizaci a rozvoji své nabídky inteligentních sítí Xinghe na novou generaci, čímž pomůže všem odvětvím přejít do inteligentní éry.

