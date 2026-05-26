Společnost Huawei uspořádala 3. ročník globálního summitu obchodních a průmyslových vizionářů, který se zaměřil na utváření ekologičtější budoucnosti v různých odvětvích

Tung-kuan 26. května 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Huawei Digital Power uspořádala 3. ročník globálního summitu obchodních a průmyslových vizionářů, čtyřdenní akci zahrnující sekce Úsvit a Horizont. Více než 800 účastníků z 50 zemí se zabývalo kulturními hodnotami, strategií a uváděním nových produktů na trh, špičkovými obchodními a průmyslovými (C&I) řešeními a příklady úspěšných projektů, které utvářejí budoucí trendy v digitalizaci a nízkouhlíkovém rozvoji.

Zhou Jianjun, viceprezident společnosti Huawei a ředitel pro globální marketing, prodej a služby ve společnosti Huawei Digital Power, uvedl, že sektory bydlení a C&I jsou vedoucími obory v přechodu na čistou energii. Huawei posiluje své kapacity a podporuje partnery tím, že dodává nákladově efektivní řešení v oblasti fotovoltaiky a systémů pro skladování energie (ESS).

Xia Hesheng, marketingový ředitel (CMO) Huawei Digital Power, zdůraznil základní hodnoty společnosti Huawei, jimiž jsou orientace na zákazníka, odhodlání a vytrvalost. Společnost Huawei Digital Power klade důraz na kvalitu produktů a služeb v průběhu celého jejich životního cyklu a ve spolupráci s globálními partnery usiluje o dosažení špičkové úrovně.

Jack Tong, ředitel divize marketingu a prodeje pro rezidenční a obchodní a průmyslové zákazníky společnosti Huawei Digital Power, představil strategii Huawei FusionSolar C&I a nové produkty. Řešení One-Fits-All („univerzální model pro všechny") 2.0 snižuje vyrovnané náklady na elektřinu (LCOE) a zajišťuje bezpečnou a spolehlivou energii od výroby až po spotřebu, čímž dosahuje vyšších vyrovnaných přínosů elektřiny (LBOE).

Allen Zeng, ředitel oddělení technických služeb a provozu společnosti Huawei Digital Power, poznamenal, že servisní týmy společnosti Huawei Digital Power propojují služby a zařízení a kombinují prvotřídní kvalitu, spolehlivý provoz a údržbu a záruku výkonu, aby zajistily dlouhodobý úspěch.

Tým expertů na řešení v Huawei FusionSolar představil řešení šitá na míru pro velké, střední i malé projekty a prozkoumal inovativní využití integrovaného řešení PV+ESS+nabíječka. Na základě technologií umělé inteligence nabídli postřehy, strategie, případové studie a marketingovou metodiku, které mají posílit globální vizionáře.

Čtrnáct světových vizionářů se podělilo o své poznatky a osvědčené postupy pro klíčové scénáře využití v obchodním a průmyslovém sektoru, včetně supermarketů, hotelů, chladírenského řetězce, logistiky, výroby a obchodních parků. Témata zahrnovala návrh řešení, realizaci projektů i provoz s přidanou hodnotou s cílem zvýšit efektivitu, posílit udržitelnost a zlepšit hodnotu pro zákazníky.

• V Nizozemsku zajistili hasiči bezpečnější a udržitelnou energii.

• V Myanmaru zvýšila továrna na nápoje efektivitu a snížila náklady.

• V Německu překonal obchodní park výzvy spojené s transformací, čímž zajistil provozní dokonalost, a místní logistický průmysl získal hmatatelné výhody.

• V Malajsii dosáhla továrna na baterie spolehlivé zelené energie v náročných podmínkách.

• V pákistánských horách získala nemocnice stabilní dodávky energie 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, čímž chrání lidské životy.

• V Chile zajistila továrna nepřetržitou výrobu s nižšími náklady na elektřinu.

• V Brazílii zajistil supermarket spolehlivou energii a stal se průkopníkem v oblasti energetických aplikací v maloobchodu.

• V Mexiku snížila potravinářská továrna náklady na elektřinu a dosáhla vyšší energetické účinnosti.

• V Keni přijaly školy zelenou energii a osvětlily cestu k nízkouhlíkovému vzdělávání.

Vizionáři v oblasti obchodních a průmyslových řešení (C&I) podporují inkluzivní přístup k energii, zelenou transformaci a kvalitní růst. Summit svedl dohromady vedoucí světové představitele, aby sladili reálné potřeby s inovacemi a urychlili tak zavádění kombinací fotovoltaiky, systémů pro ukládání energie a nabíječek. Společnost Huawei Digital Power, vedená principy otevřenosti a sdíleného úspěchu, bude prohlubovat partnerství a podporovat udržitelný rozvoj odvětví, aby pomohla utvářet zelenější budoucnost.

Více informací o summitu najdete na oficiálních stránkách společnosti Huawei Digital Power:

https://solar.huawei.com/en/news/2026/huawei-successfully-hosts-the-3rd-global-c-i-visionaries-summit 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2987134/image1.jpg

KONTAKT: chenhao444@huawei.com

 

