Společnost Huawei uvádí na trh datovou platformu pro AI, která propojuje modely a obchodní hodnotu

Navzdory rychlému pokroku v oblasti umělé inteligence nebyla většina modelů AI pořádně integrována do základních služeb. To je do značné míry způsobeno tím, že se více zaměřuje na trénink než na inferenci, která je klíčem k zavádění modelů. V zájmu vyřešení problémů, jako jsou halucinace, pomalá odezva a omezení propustnosti při inferenci, je třeba zlepšit zpracování dat.
Společnost Huawei Data Storage oficiálně představila datovou platformu pro AI typu 3 + 1, která se s těmito výzvami vypořádává:
- Generování a vyhledávání znalostí s vysoce přesnými multimodálními znalostmi pro přesnější vyhledávání
Převádí multimodální zdroje na vysoce přesné znalosti prostřednictvím multimodálního bezztrátového rozboru a kódování na úrovni tokenů, čímž zajišťuje přesnost vyhledávání přes 95 %.
- KV cache pro urychlení inference pomocí historických dat z paměti pro rychlejší a efektivnější inferenci.
Používá inteligentní stupňování a správu KV cache, čímž výrazně rozšiřuje kontextové okno a omezuje opakované výpočty. Výsledkem je 90% zkrácení doby do prvního tokenu (TTFT), což výrazně zvyšuje rychlost reakcí AI.
- Extrakce a vyvolání paměti s kontextovou správou paměti pro chytřejší používání modelů
Dokáže přesně extrahovat historická data a zkušenosti a shromažďovat je do vzpomínek, které si lze vybavit. Díky tomuto paměťovému mechanismu se modely s každým použitím stávají chytřejšími.
- UCM pro správu a plánování paměťových dat v průběhu celého životního cyklu.
Spravuje paměťová data na třech úrovních cache a inteligentně plánuje znalostní bázi, KV cache a paměťovou banku.
Datová platforma Huawei AI Data Platform nabízí režim zařízení pro nasazení na zelené louce a nezávislý režim pro rozvíjející se nasazení. Režim zařízení využívá systém OceanStor A800. Tím jsou zajištěny maximální výkon a flexibilní škálovatelnost. Nezávislý režim využívá architekturu uzlů AI data engine + úložiště OceanStor Dorado. Uzly datového stroje lze přidat za účelem modernizace stávajících systémů, ochrany předchozích investic a umožnění hladké transformace AI pro podniky.
„Společnost Huawei bude i nadále prohlubovat technologické inovace. Díky datové platformě AI, která slouží jako most, přeměníme schopnosti modelů ve skutečnou obchodní hodnotu," řekl Yuan Yuan.
Kontakt: Zoe Yin, yinzijun@huawei.com
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2926963/image1.jpg