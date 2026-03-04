Společnost Huawei uvádí na trh produkty a řešení pro optické sítě nové generace, aby podpořila nový růst v éře AI

Modernizace optických sítí pro éru umělé inteligence je správný krok. ITU-T oficiálně zveřejnila vizi ION-2030, která definuje klíčové schopnosti, scénáře použití a plán standardizace optických sítí příští generace. Přední světoví operátoři rovněž urychlují zavádění optických sítí nové generace.
Bob Chen prohlásil: "Společnost Huawei rozvíjí řešení optických sítí nové generace ve dvou směrech: AI pro sítě a sítě pro AI. Technologie AI pro sítě umožňují inteligentní snímání vláken, zvyšují výkonnost sítě a uživatelský komfort, zlepšují efektivitu provozu a údržby a snižují spotřebu energie. Rozšířené funkce v sítích pro umělou inteligenci pomáhají operátorům budovat plně optické cílové sítě zaměřené na umělou inteligenci a urychlují zavádění umělé inteligence v domácnostech a podnicích."
Umělá inteligence pro sítě: Zlepšení kvality a efektivity sítě
Inteligentní snímání vláken: Na základě modelu detekce rizik na vláknech a modelu identifikace poruch lze předem identifikovat rizika a určit místo poruchy s přesností na 10 metrů.
Zlepšení výkonnosti sítě: Model simulace optické výkonnosti postavený na tisících optických parametrů výrazně zvyšuje přesnost hodnocení výkonnosti sítě a prodlužuje přenosovou vzdálenost o 20 %.
Zlepšení fungování sítí: Rušení wi-fi lze detekovat v reálném čase a algoritmy umělé inteligence inteligentně upravují výkon wi-fi a v podmínkách rušení zvyšují rychlost o 20 %.
Úspora energie: Provoz služeb je analyzován v reálném čase a porty a moduly jsou inteligentně upravovány. Bez provozu se všechny porty a desky přepnou do režimu hibernace, čímž se průměrná spotřeba energie sníží o 40 %.
Inteligentní O&M: Technologie umělé inteligence se používají ke zvýšení inteligence procesů plánování, výstavby, údržby a optimalizace sítí. Například agent pro správu a údržbu domácího širokopásmového připojení dokáže automaticky identifikovat a lokalizovat více než 60 typů poruch a pomáhat technikům NOC O&M při jejich řešení prostřednictvím interakce v přirozeném jazyce, což výrazně snižuje počet návštěv v domácnostech.
Sítě pro umělou inteligenci: Rychlejší uplatňování umělé inteligence
Optický přístup: Cílová síť s gigabitovým downlinkem a uplinkem o rychlosti 100 Mb/s je vytvořena tak, aby splňovala požadavky na šířku pásma nových domácích služeb umělé inteligence a zlepšila celkový zážitek z domácí sítě.
Optický přenos: Okruhy latence 5 ms pro národní sítě, 3 ms pro regionální sítě a 1 ms pro metropolitní sítě jsou vytvořeny tak, aby umožňovaly přístup k výpočetním zdrojům s latencí v řádu milisekund a zajišťovaly optimální výkon aplikací umělé inteligence.
Společnost Huawei uvedla na trh celou řadu produktů a řešení pro optické sítě nové generace. V oblasti optického přístupu představila společnost Huawei produkty nové generace FAN, jako jsou FTTR, OLT, ONT a ODN. V oblasti optického přenosu uvedla společnost Huawei na trh produkty nové generace OTN pro páteřní sítě OTN, optickou vrstvu OTN a metropolitní sítě OTN, které pomáhají operátorům budovat sítě Agentic UBB.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924550/Bob_Chen_President_Huawei_Optical_Business_Product_Line_unveiling_Next.jpg
