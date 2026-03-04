Společnost Huawei uvádí na trh produkty a řešení pro optické sítě nové generace, aby podpořila nový růst v éře AI

Autor:
  9:19
Barcelona (Španělsko) 4. března 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Bob Chen, prezident divize Huawei Optical Business Product Line, představil Huawei během veletrhu MWC Barcelona 2026 produkty a řešení pro optické sítě nové generace, které podporují synergii mezi umělou inteligencí a sítěmi a urychlují vývoj směrem k plně optické síti postavené na AI.

Modernizace optických sítí pro éru umělé inteligence je správný krok. ITU-T oficiálně zveřejnila vizi ION-2030, která definuje klíčové schopnosti, scénáře použití a plán standardizace optických sítí příští generace. Přední světoví operátoři rovněž urychlují zavádění optických sítí nové generace.

Bob Chen prohlásil: "Společnost Huawei rozvíjí řešení optických sítí nové generace ve dvou směrech: AI pro sítě a sítě pro AI. Technologie AI pro sítě umožňují inteligentní snímání vláken, zvyšují výkonnost sítě a uživatelský komfort, zlepšují efektivitu provozu a údržby a snižují spotřebu energie. Rozšířené funkce v sítích pro umělou inteligenci pomáhají operátorům budovat plně optické cílové sítě zaměřené na umělou inteligenci a urychlují zavádění umělé inteligence v domácnostech a podnicích."

Umělá inteligence pro sítě: Zlepšení kvality a efektivity sítě

Inteligentní snímání vláken: Na základě modelu detekce rizik na vláknech a modelu identifikace poruch lze předem identifikovat rizika a určit místo poruchy s přesností na 10 metrů.

Zlepšení výkonnosti sítě: Model simulace optické výkonnosti postavený na tisících optických parametrů výrazně zvyšuje přesnost hodnocení výkonnosti sítě a prodlužuje přenosovou vzdálenost o 20 %.

Zlepšení fungování sítí: Rušení wi-fi lze detekovat v reálném čase a algoritmy umělé inteligence inteligentně upravují výkon wi-fi a v podmínkách rušení zvyšují rychlost o 20 %.

Úspora energie: Provoz služeb je analyzován v reálném čase a porty a moduly jsou inteligentně upravovány. Bez provozu se všechny porty a desky přepnou do režimu hibernace, čímž se průměrná spotřeba energie sníží o 40 %.

Inteligentní O&M: Technologie umělé inteligence se používají ke zvýšení inteligence procesů plánování, výstavby, údržby a optimalizace sítí. Například agent pro správu a údržbu domácího širokopásmového připojení dokáže automaticky identifikovat a lokalizovat více než 60 typů poruch a pomáhat technikům NOC O&M při jejich řešení prostřednictvím interakce v přirozeném jazyce, což výrazně snižuje počet návštěv v domácnostech.

Sítě pro umělou inteligenci: Rychlejší uplatňování umělé inteligence

Optický přístup: Cílová síť s gigabitovým downlinkem a uplinkem o rychlosti 100 Mb/s je vytvořena tak, aby splňovala požadavky na šířku pásma nových domácích služeb umělé inteligence a zlepšila celkový zážitek z domácí sítě.

Optický přenos: Okruhy latence 5 ms pro národní sítě, 3 ms pro regionální sítě a 1 ms pro metropolitní sítě jsou vytvořeny tak, aby umožňovaly přístup k výpočetním zdrojům s latencí v řádu milisekund a zajišťovaly optimální výkon aplikací umělé inteligence.

Společnost Huawei uvedla na trh celou řadu produktů a řešení pro optické sítě nové generace. V oblasti optického přístupu představila společnost Huawei produkty nové generace FAN, jako jsou FTTR, OLT, ONT a ODN. V oblasti optického přenosu uvedla společnost Huawei na trh produkty nové generace OTN pro páteřní sítě OTN, optickou vrstvu OTN a metropolitní sítě OTN, které pomáhají operátorům budovat sítě Agentic UBB.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924550/Bob_Chen_President_Huawei_Optical_Business_Product_Line_unveiling_Next.jpg 

KONTAKT: Ran Kang kangran@huawei.com

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete navštívit bez vstupného. Podívejte se, kam vyrazit za kulturou, historií i hudbou. Přehledný program...

Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového týdne odstraněny všechny lavičky, které tam dosud sloužily, ehm, veřejnosti. Místní veřejné...

K vážně zraněnému dvouletému dítěti letěl vrtulník. Policie zadržela podezřelého

Ubytovna, kde došlo k vážnému zranění malého dítěte. Nachází se v Drahomyšli na...

Kriminalisté vyšetřují násilný incident, při němž v úterý večer došlo na Lounsku k vážnému zranění dvouletého dítěte. Podle iDNES.cz nejprve policisté, kteří byli na místě jako první, a pak i...

4. března 2026  9:52,  aktualizováno  12:02

Už se to blíží. Čím potěšit ženu k MDŽ? Máme praktický přehled dárků a dalších tipů

Ilustrační snímek

Mezinárodní den žen je ideální příležitostí poděkovat ženám, které jsou pro nás důležité. Přinášíme deset tipů na dárky k MDŽ – od klasických květin až po originální zážitky. Dobrá zpráva je, že...

4. března 2026  12:01

Muzeum Komenského v Přerově chystá výstavu o historii československých hraček

ilustrační snímek

Jedinečný pohled na vývoj československých hraček od poválečného období až do roku 1990 nabídne prostřednictvím nové výstavy Muzeum Komenského v Přerově....

4. března 2026  10:18,  aktualizováno  10:18

Jak utopit dr. Mráčka. Divadlo láká na kultovní komedii i unikátní triky

Tvůrci slibují, že divadelní pojetí nabídne stejnou dávku humoru jako...

Horácké divadlo tentokrát vsadilo na zpracování legendární filmové komedie z vodnického prostředí s notoricky známým názvem Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách. Premiéru měla uplynulou...

4. března 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

O2 vylepšilo tarify: přidává data, zrychluje a dává slevy na zařízení

4. března 2026  11:48

U Mikulova se střetlo osobní s nákladním autem, tah na Brno byl neprůjezdný

U Mikulova se stĹ™etlo osobnĂ­ s nĂˇkladnĂ­m autem, tah na Brno byl neprĹŻjezdnĂ˝

Dopravu na silnici I/52 u Mikulova na Břeclavsku dnes ráno zkomplikovala nehoda osobního a nákladního auta. Vozy se střetly čelně, jeden člověk se zranil, řekl...

4. března 2026  10:08,  aktualizováno  10:08

Soud potvrdil vraždícímu primáři z Plzně výjimečný trest. Je to příliš kruté, plakal

Obžalovaný bývalý primář Vojtěch Česák u Vrchního soudu v Praze (4. března 2026)

Bývalý domažlický primář Vojtěch Č. si bude muset odpykat výjimečný trest v délce 28 let za vraždu mladé doktorky a pokus o zavraždění rodinné známé. Trest mu ve středu potvrdil pražský vrchní soud,...

4. března 2026  11:22,  aktualizováno  11:41

Lidi žijící u D1 trápí velký hluk a špatný signál. Změříme to na jaře, slíbilo ŘSD

D1 je od 19. prosince 2025 kompletní v celé své délce 371 kilometrů.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) slíbilo obyvatelům přerovské části Dluhonice na jaro certifikované měření hluku z dálnice D1. Rázový hluk prověří už příští týden. Po otevření posledního úseku u...

4. března 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Než senior v Krnově spáchal sebevraždu, střílel do oken příbuznému

Policejní auta, ilustrační snímky.

Příčinou tragédie v Krnově z minulého týdne byly nejspíše rodinné vztahy. Jak policie nyní uvedla, senior tam střílel do oken domu, ve kterém žil jeho příbuzný. Následně obrátil zbraň proti sobě.

4. března 2026  11:22

Ocenění EY Podnikatel roku 2025 obdržel Dušan Šenkypl z Pale Fire Capital SE

4. března 2026  11:04

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nejrizikovější období. Oční alergie postihuje podle odhadů až 40 procent populace

Kromě slunce přináší aktuální období i problémy pro alergiky.

S příchodem jara začíná pro miliony lidí každoroční období potíží spojených s alergiemi. Oční alergie, odborně alergický zánět spojivek, podle odhadů postihuje 15–40 procent světové populace....

4. března 2026  10:57

Palladium Global Science Award 2026 zahajuje příjem přihlášek do soutěže o nové využití palladia

4. března 2026  10:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.