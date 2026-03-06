Společnost Huawei uvádí na trh řadu firewallů HiSecEngine USG6000G, které chrání podniky na jejich cestě k plné inteligenci

Vysoký výkon: specializované bezpečnostní moduly zajišťují plynulé služby
Nové firewally řady G jsou postaveny na specializovaných bezpečnostních modulech společnosti Huawei a poskytují špičkový výkon a míru detekce hrozeb. Firewally s pevnou konfigurací řady USG6800G od Huawei jsou určeny pro podniková ústředí s velkým objemem provozu a složitými službami. Mezi nimi dosahuje model USG6885G výkonu ochrany před hrozbami 135 Gb/s, což je nejvyšší hodnota mezi firewally s pevnou konfigurací 2U, a nabízí dvojnásobný výkon a 1,5násobnou schopnost dešifrování SSL ve srovnání s podobnými produkty. Tyto vysoce výkonné firewally mohou sloužit jako brány rozbočovačů v ústředích a zajišťují plynulý chod kritických služeb i při zapnutých všech bezpečnostních funkcích, čímž splňují požadavky na ochranu velkého objemu datového provozu. Pro scénáře s více pobočkami integrují stolní firewally řady Huawei USG6500G funkce firewallu, routeru a přepínače a podporují napájení 5G a PoE (přes Ethernet).
Vysoká míra detekce: inteligentní analýza pro přesnou identifikaci neznámých hrozeb
Řada HiSecEngine USG6000G zahrnuje inteligentní výpočetní výkon v oblasti bezpečnosti, který umožňuje pokročilé inline bezpečnostní algoritmy a lokální modelovou inferenci v reálném čase. Kromě stávající detekce souborů přidává tato řada detekci phishingových webových stránek, která je schopna blokovat neznámé phishingové útoky během milisekund. S mírou detekce neznámých hrozeb 95 %, což je o 15 % více než průměr v oboru, pomáhá podnikům bránit se rizikům v oblasti síťové bezpečnosti.
Adriano da Rocha Lima, generální tajemník vlády brazilského státu Goiás, uvedl, že se neustále zlepšuje rozvoj vzdělávání a digitálních služeb v celé zemi. Díky zavedení produktů Huawei pro zabezpečení sítí vybudovaly regionální vládní úřady efektivní a bezpečné připojení, které umožňuje lépe sloužit obyvatelům a zlepšovat jejich kvalitu života.
Firewally od Huawei řady HiSecEngine USG6000G mají široké uplatnění v pobočkách podniků, kampusech a datových centrech. Umožňují bezpečné propojení mezi centrálou a pobočkami, stejně jako bezpečné místní připojení k internetu, a poskytují podnikům komplexní ochranu na špičkové úrovni.
