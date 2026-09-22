Společnost Huawei uvádí řešení Fintelligent AI Solution, které pomůže finančním institucím po celém světě naplnit heslo „Own Your AI, Own Your Intelligence"

Společnost Huawei uspořádala během konference HUAWEI CONNECT 2026 globální finanční summit Global Finance Summit. Jason Cao, generální ředitel divize Huawei Digital Finance BU, přednesl hlavní projev s názvem „Owning Your AI, Advancing Agentic Banking", v němž globálním finančním zákazníkům představil koncepci „Own Your AI, Own Your Intelligence" a uvedl na světový trh řešení Huawei Fintelligent AI Solution.
Řešení se zaměřuje na klíčové výzvy, kterým čelí rozsáhlé nasazení AI v globálním finančním sektoru, včetně bezpečnosti, škálovatelnosti a udržitelnosti. Pomáhá finančním institucím vybudovat nový systém schopností a prostřednictvím tří inteligentních továren – Agent Factory, Token Factory a Data-Knowledge Factory – průběžně budovat a rozvíjet jejich podnikovou architekturu AI, komplexní základ pro agenty, doménovou inteligenci pro bankovnictví a provoz tokenů po celou dobu jejich životního cyklu, čímž urychluje přechod k agentním financím (Agentic Finance).
Jason Cao uvedl: „Konkurence ve finanční AI se přesouvá od schopností modelů ke schopnostem AI systémů v celém podniku. Každá finanční instituce by měla vlastnit svou AI a mít volbu a vývoj AI ve vlastních rukou. Skutečné vlastnictví AI neznamená používat konkrétní model nebo nasadit několik aplikací AI. Znamená to moci nezávisle volit, bezpečně provozovat, replikovat ve velkém měřítku a průběžně rozvíjet své schopnosti v oblasti AI. Prostřednictvím otevřené architektury, platforem a výpočetního výkonu bude společnost Huawei spolupracovat se zákazníky a partnery na zavedení AI ve velkém měřítku do klíčových obchodních procesů a urychlení přechodu k agentním financím."
Agent Factory rozšiřuje AI na schopnost celého podniku, Token Factory přináší lepší poměr ceny a výkonu a udržitelnou správu tokenů po celou dobu jejich životního cyklu a Data-Knowledge Factory shromažďuje znalostní aktiva, aby finanční instituce mohly budovat inteligenci jako interní schopnost. Tyto tři inteligentní továrny společně propojují data, znalosti, tokeny a schopnosti agentů.
Agent Factory pomáhá bankám vytvářet, provozovat a spravovat agenty ve velkém měřítku, takže se schopnosti AI mohou posunout od izolovaných aplikací k inteligenci celého podniku, a zároveň podporuje shromažďování, opakované využívání a jednotnou správu agentních aktiv.
openJiuwen je platforma na bázi open source pro agenty určená pro spolupráci více agentů, která nabízí spolehlivost na podnikové úrovni a afinitu k výpočetním prostředkům. Je postavena na produkčním jádru finanční třídy a poskytuje tři klíčové schopnosti: stabilní dlouhodobý provoz, komponenty finanční třídy a komplexní vývoj a provoz. openJiuwen poskytuje jednotný podnikový základ, který finančním institucím umožňuje vytvářet, provozovat, spravovat a řídit agenty na stejné platformě.
Společnost Huawei uvedla na trh TokeNexus, řešení pro provoz tokenů po celou dobu jejich životního cyklu, které zahrnuje plánování tokenů, jejich efektivní produkci, inteligentní rozvrhování a globální optimalizaci a umožňuje jednotný provoz a správu v rámci celého životního cyklu tokenů. Díky komplexní integrované správě pomáhá TokeNexus finančním institucím škálovat AI, a přitom udržet náklady pod kontrolou, výkon spolehlivý a dodávky udržitelné.
Společnost Huawei představuje Data-Knowledge Factory, která transformuje bankovní data, dokumenty a pravidla na znalosti, jimž agenti rozumí, důvěřují a mohou je využívat, a postupně je shromažďuje do vlastní doménové inteligence (Domain Intelligence) každé banky.
Na summitu společnost Huawei uvedla na trh řešení Financial Agentic Data Solution. Toto řešení zaměřené na datové a znalostní kanály poskytuje finančním agentům vysoce kvalitní data a znalosti a umožňuje nepřetržitý tok hodnotných dat a znalostí k agentům. Na základě tohoto vývoje zavádí Data-Knowledge Factory systematickou cestu upgradu od dodávek dat k dodávkám znalostí.
Řešení AI Coding Solution společnosti Huawei využívá přístup zaměřený na ontologii k transformaci hodnotných obchodních pravidel skrytých v kódu starších systémů na opakovaně použitelná znalostní aktiva, kterým AI rozumí a která může využívat, čímž urychluje modernizaci klíčových systémů.
Na summitu společnost Huawei rovněž společně se zástupci bankovnictví, pojišťovnictví, sektoru cenných papírů a oborových partnerů představila iniciativu 2026 Huawei Global Financial Lighthouse, která upozorňuje na devět příkladů osvědčených postupů a poskytuje referenční případy pro digitální a inteligentní transformaci v celém globálním finančním sektoru.
Společnost Huawei se ve finančním sektoru intenzivně angažuje již 16 let. Dosud obsloužila více než 7 100 finančních zákazníků ve více než 80 zemích a regionech, včetně 54 ze 100 největších bank světa.
KONTAKT: Joe Yuan, yuanchengchao1@huawei.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59274.