Společnost Huawei vydala zprávu o plně propojených průmyslových sítích s cílem podpořit modernizaci architektury inteligentních továren

Barcelona (Španělsko) 3. března 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Během Světového kongresu mobilních technologií (MWC) Barcelona 2026 uspořádala společnost Huawei fórum pro výrobní a velké podniky s tématem „Modernizace inteligentních továren zvyšuje digitální produktivitu". Téměř 100 zákazníků, partnerů a odborníků z oboru se sešlo, aby diskutovali o digitálním a inteligentním rozvoji výrobního průmyslu.

Během akce zveřejnil Liu Chao, viceprezident společnosti Huawei a generální ředitel divize výroby a velkých podniků společnosti Huawei, spolu s dalšími hosty zprávu Plně propojené průmyslové sítě (dále jen „zpráva"). Zpráva, která vychází z vlastních zkušeností společnosti Huawei a referenčních případů z oboru, poskytuje předpověď čtyř hlavních trendů v průmyslových sítích. Jsou to všudypřítomný přístup, konvergovaná konektivita, autonomní sítě a integrovaná bezpečnost sítí. Tyto trendy představují pro výrobce zásadní příležitosti k urychlení jejich digitální transformace.

Ve svém projevu Liu Chao, viceprezident společnosti Huawei a generální ředitel divize Výroba a velké podniky společnosti Huawei, uvedl, že za poslední tři roky společnost Huawei obsloužila více než 27.000 zákazníků z oblasti výroby a velkých podniků na celém světě, přičemž zákaznická základna vzrostla o více než 50 %. Tento úspěch je přičítán nezávislým inovacím společnosti Huawei v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT), rozsáhlým zkušenostem ve výrobě a neustále rostoucímu průmyslovému ekosystému. Společnost Huawei navíc spolupracovala s více než 1500 partnery na vývoji řešení, což představuje meziroční nárůst o 20 %. V éře inteligentního světa se podniky přestaly soustředit na diskusi o „proč", ale zaměřily se na zkoumání „jak" a „co" dělat s umělou inteligencí (AI). Díky své účasti na stovkách projektů v oblasti AI společnost Huawei zjistila, že efektivní zavádění AI vyžaduje kombinaci výkonných základních modelů a vysoce kvalitních dat specifických pro dané odvětví, aby se zvýšila použitelnost. Současně musí IT architektura podporovat budoucí rozvoj podnikání a transformaci organizace. Proto se aplikace AI rychle šíří z IT oddělení do obchodních oddělení. Klíčové prvky pro uplatnění AI ve výrobě a zpracování úzce souvisejí s novými schopnostmi, které jsou prosazovány ve zprávě Plně propojené průmyslové sítě.

V reakci na trendy popsané ve zprávě představila společnost Huawei na této akci řadu řešení pro inteligentní továrny, včetně konvergované výrobní sítě, s cílem podpořit inteligentní transformaci výrobních podniků. Tato řešení jsou založena na třech základních schopnostech: konvergenci IT/OT, bezdrátovém nasazení a integrované bezpečnosti a provozu a údržbě. Zahrnují vysoce spolehlivé a přizpůsobivé produkty a komplexní ekosystém a byla úspěšně nasazena v tisících výrobních továrnách, kde dosahují vynikajícího výkonu.

Konvergovaná, vysoce spolehlivá výrobní síť IT/OT využívá technologie, jako je bezvýpadková aktualizace Skupiny agregace více počítačových skříní (M-LAG), a také klíčové produkty, jako jsou průmyslové přepínače, aby zajistila spolehlivost sítě ve výši 99,999 %, šířku pásma 10 Gbps a nízkou latenci. Tyto vlastnosti splňují požadavky na nepřetržitou výrobu a vysoce přesnou kontrolu kvality. Bezdrátové řešení pro továrny, založené na bezdrátových produktech Wi-Fi 7 pro průmyslové scénáře, snižuje počet síťových prvků (NE). To zaručuje nejvyšší flexibilitu a zrychluje úpravy výrobní linky. Integrované řešení pro posílení bezpečnosti tovární sítě a inteligentní provoz a údržbu začleňuje pokročilé technologie a mechanismy na ochranu před útoky a zároveň zdvojnásobuje efektivitu provozu a údržby. Tento výkon splňuje požadavky na soulad s daty a dosahuje „autonomních" sítí.

Řešení inteligentních továren společnosti Huawei jsou v dokonalém souladu s vizionářskými poznatky zprávy Plně propojené průmyslové sítě a zároveň poskytují robustní síťovou základnu pro pokročilou integraci umělé inteligence do výroby. Tyto inovace umožňují podnikům snižovat náklady, zvyšovat kvalitu a efektivitu a urychlovat jejich inteligentní transformaci.

Do budoucna bude společnost Huawei nadále spolupracovat s oborovými partnery na podpoře digitální a inteligentní transformace výroby a pomáhat globálním výrobcům dosahovat vysoce kvalitního rozvoje.

Další informace o inteligentních výrobních řešeních od Huawei naleznete na adrese: https://e.huawei.com/en/industries/manufacturing.

