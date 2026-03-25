Společnost Huawei vydává bílou knihu o sítích NG WAN s cílem komplexně modernizovat IP nosné sítě a podpořit nový růst telekomunikačních operátorů

Národní strategie a průmyslový pokrok: urychlení modernizace síťové infrastruktury zaměřené na umělou inteligenci
Telekomunikační operátoři využívají možnosti umělé inteligence – opírající se o technologie IPv6 a SRv6 – k uvolnění potenciálu sítí, výraznému snížení nákladů a zvýšení provozní výkonnosti. Ředitel IPv6 Forum Latif Ladid zdůraznil, jak různé země zavádějí strategie zaměřené na suverénní cloudy s umělou inteligencí, bezpečnost a odolnost a kvantovou bezpečnost. Takto vytvářejí podmínky pro operátory k rozvoji pokročilejších infrastrukturních sítí. Fórum IPv6 spolupracuje s globálními oborovými partnery na podpoře hloubkové integrace špičkových technologií, jako jsou IPv6/SRv6, síťová autonomie a rozpoznávání aplikací pomocí umělé inteligence.
Bílá kniha o síti NG WAN: plán pro budování cílových IP sítí
V éře internetu agentů pohání integrace inteligence a sítí vývoj IP sítí směrem k efektivnějším a inteligentnějším architekturám. John Cai, President of Router Domain v produktové řadě datových komunikací společnosti Huawei, ve svém úvodním projevu uvedl, že sítě NG WAN by měly být budovány na třech klíčových pilířích – multidimenzionálním povědomí, bezpečnosti a odolnosti a autonomii sítě –, aby pomohly operátorům urychlit zpeněžení sítě a výrazně snížit náklady při současném zvýšení efektivity. Tato nově vydaná bílá kniha o sítích NG WAN přináší komplexní návrh výstavby WAN pro cílovou síť roku 2030 a nastiňuje klíčové funkce, cílové architektury, scénáře hodnoty, průlomové technologie a specifikace výstavby sítě, čímž poskytuje globálním operátorům strategické poznatky při zahájení jejich cesty k evoluci a inovaci sítí.
Osvědčené postupy průkopnických operátorů: stanovení měřítek pro vývoj sítí
Mehmet Durmus, zástupce ředitele pro sítě IP/MPLS Core a datová centra ve společnosti Turkcell (Turecko), se podělil o zkušenosti s implementací sítí NG WAN. Upozornil, že nové inovace, jako jsou 5G/5G-A a inteligentní výpočetní technika, kladou na tradiční sítě stále větší nároky. V reakci na to se Turkcell stala průkopníkem v používání špičkových řešení – bezztrátového RDMA, dynamické úspory energie podporované umělou inteligencí a péče o stav optických vláken – a dosáhla průlomového pokroku v oblasti inteligentního výpočetního výkonu, úspory energie a inteligentního provozu a údržby. Tyto snahy stanovily měřítko pro sítě IP nové generace.
Huawei NGWAN: pomáháme operátorům budovat konvergované WAN služby zaměřené na AI s integrovanými službami pro síť, výpočetní techniku a bezpečnost
Xu Huan, Vice President of Router Domain v produktové řadě datových komunikací společnosti Huawei, se podrobně zabýval základy, klíčovými scénáři a obchodní hodnotou NG WAN. Vysvětlil, že NG WAN bude zaměřena na AI a bude se vyznačovat všestrannou, plně konvergovanou síťovou architekturou, která integruje síť, výpočetní techniku a bezpečnost. Síť bude postavena na ekologickém ultraširokopásmovém základu využívajícím technologie 400GE/800GE a bude poskytovat multidimenzionální rozpoznávací schopnosti. To vše pomůže zajistit zážitek pro VIP uživatele a služby, zvýšit ARPU (průměrný výnos na uživatele) a DOU (dny použití) a zajistit nepřetržité služby díky komplexní bezpečnosti a odolnosti. Síť navíc využije agenty k posílení své autonomie.
Na summitu odborníci představili inovativní technologie a postupy v oblasti rozpoznávání služeb, cíleného marketingu, komplexní bezpečnosti a odolnosti a inteligentní správy sítí v kontextu domácích širokopásmových připojení.
Společnost Huawei bude i nadále posilovat partnerství s globálními operátory a vedoucími podniky v oboru, čímž pomůže uvolnit obrovský potenciál sítí a zároveň podpoří udržitelný růst operátorů.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2940279/image1.jpg
Kontakt: Jieying Ding, dingjieying@huawei.com