Společnost Huawei získala na konferenci Network X 2025 tři ocenění v oblasti plně optických sítí

  8:07
Paříž 27. října 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Na slavnostním ceremoniálu Network X 2025 získala společnost Huawei tři ocenění: nejinovativnější případ použití optické přenosové sítě, nejlepší síťové AI řešení pro optické sítě a vynikající zelená optická síť. Tyto pocty odrážejí silnou technologii, neustálé inovace a vedoucí postavení společnosti Huawei na trhu v oblasti optických sítí.

Společnost Huawei nadále udává směr u optického přenosu, podporuje inovace a praktické zavádění ultra vysokorychlostních sítí. Společnost Huawei přináší průlomové technologie, jako je ultra vysokorychlostní přenos 400G/800G a B1T, ultra široké spektrum konvenčního a dlouhého pásma a komplexní OXC (optické křížové propojení), čímž podporuje modernizaci odvětví a posouvá hranice výkonu.

Impozantní pokrok společnosti Huawei v oblasti špičkových technologií, jako je ultraširokopásmové propojení datových center a bezztrátový přenos, urychluje plánování a spolupráci v oblasti výpočetního výkonu. Tím, že umožňuje volný pohyb výpočetních zdrojů mezi regiony, pomáhá Huawei zajistit všudypřítomné a efektivní dodávky a vytváří pevný základ pro prosperující digitální ekonomiku. Díky svým vynikajícím výkonům společnost Huawei opět získala ocenění „nejinovativnější případ použití optické dopravy".

Díky inteligentním technologiím společnost Huawei kompletně vylepšila své řešení Premium Broadband (širokopásmové internetové připojení s vysokou rychlostí a kvalitou) pro provoz HBB (hybridního širokopásmového vysílání). První systém index zákaznické zkušenosti (CEI) v oboru umožňuje měřit a vizualizovat uživatelský zážitek, čímž řeší dlouhodobý problém a pomáhá operátorům optimalizovat kvalitu služeb. HBBMaster, který funguje jako „chytrý mozek" domácího širokopásmového připojení, využívá pokročilé algoritmy k automatické diagnostice složitých problémů a poskytuje rychlá a praktická řešení pro lepší uživatelské postupy. Tyto dvě inovace se vzájemně doplňují, otevírají nové příležitosti pro růst na trhu domácího širokopásmového připojení v hodnotě bilionů dolarů a společnosti Huawei vynesly ocenění „nejlepší síťové AI řešení pro optické sítě".

Společnost Huawei také dosáhla pokroku v oblasti ekologické energetické účinnosti a inteligentní správy a údržby inteligentních přístupových sítí a pokračuje v prosazování inovací v této oblasti. Díky komplexním inovacím v oblasti terminálů optických linek (OLT), optických síťových terminálů (ONT) a systémů správy sítí byla společnost Huawei oceněna cenou „vynikající zelené vlákno". Inteligentní platforma OLT od společnosti Huawei využívá víceúrovňové, jemně odstupňované dynamické technologie úspory energie k optimalizaci energetické účinnosti od úrovně provozu až po úroveň systému. To významně snižuje spotřebu energie nečinných zařízení v místnostech pro technické vybavení, což přispívá k ekologičtějším sítím a nižším emisím uhlíku. ONT společnosti Huawei může automaticky snižovat spotřebu energie mimo špičku, aniž to má negativní vliv na uživatelský komfort. Jedná se o chytřejší způsob, jak zvýšit energetickou účinnost v domácnostech. Systém správy společnosti Huawei navíc pomáhá operátorům dynamicky optimalizovat energetickou účinnost sítě na základě aktuálního provozu a stavu zařízení. Umožňuje automatizované nasazení a zdokonalené provádění energeticky úsporných opatření v celé síti, čímž posouvá optické sítě k ekologičtější a efektivnější budoucnosti.

Po získání těchto ocenění řekl Kim Jin, viceprezident divize optických produktů společnosti Huawei: „Společnost Huawei se i nadále zavazuje k rozvoji vývoje plně optických sítí a podpoře neustálých inovací. Do budoucna bude Huawei pokračovat ve spolupráci s globálními operátory, aby společně čelili novým výzvám a příležitostem inteligentní éry, podnítili nový růst a společně budovali inteligentní svět."

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2804489/Huawei_won_awards_all_optical_network_field_Network_X.jpg¨ 

KONTAKT: lilu32@huawei.com

 

