Společnost Huawei získala v žebříčku Gartner® Peer Insights™ 2024 ocenění Customer's Choice v oblasti pevné a bezdrátové firemní LAN infrastruktury

Kompletní nabídku inteligentního kampusu Xinghe Intelligent Campus od společnosti Huawei hodnotili na platformě Gartner Peer Insights k 30. červnu 2024 zákazníci z řady odvětví - včetně výroby, IT služeb, vzdělávání a telekomunikací. Věříme, že jejich působivá zpětná vazba je důkazem globálního uznání společnosti Huawei po stránce vlivu na odvětví, rozsahu implementací a vyspělých perspektiv komerčního využití.

"Opětovné jmenování zákaznickou volbou Gartner® Peer Insights™ v oblasti pevné a bezdrátové firemní LAN infrastruktury nás nesmírně těší," uvedl prezident divize Campus Network Domain ve společnosti Huawei Shawn Zhao. "Společnost Huawei uvedla nedávno na trh nově modernizované řešení Xinghe Intelligent Campus, které posouvá zkušenosti s bezdrátovými sítěmi, aplikacemi i prováděním provozu a údržby (O&M) na zcela novou úroveň a ve výsledku tak urychluje digitální transformaci podniků."

V budoucnu hodlá společnost Huawei systém Xinghe Intelligent Campus dále inovovat z hlediska bezdrátového připojení, aplikací i O&M, aby tak napomohla všem odvětvím vykročit do budoucnosti inteligentních kampusových sítí se zkušeností na prvním místě.

Další informace o hodnocení Gartner® Peer Insights™ Customers' Choice najde na https://www.gartner.com/reviews/market/enterprise-wired-wireless-lan-access-infrastructure

Gartner, Voice of the Customer for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure (Hlas zákazníka v oblasti pevné a bezdrátové firemní LAN infrastruktury), Peer Contributors (hodnocení uživatelů), 12. září 2024

