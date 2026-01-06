Společnost HunterLab představuje Agera® L2, referenční spektrofotometr navržený pro vizuální shodu a přísné tolerance

Autor:
  8:49
Reston (Virginie) 6. ledna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost HunterLab®, vedoucí světový podnik v oblasti inovací u měření barev, dnes oznámila uvedení spektrofotometru/kolorimetru Agera® L2, referenčního řešení navrženého pro vizuálně sladěné měření barev v nejnáročnějších aplikacích.

S přístrojem Agera L2 dosáhněte referenční přesnosti barev. Agera L2, navržený pro přísné tolerance a dlouhodobou spolehlivost, kombinuje certifikované osvětlení zdroje CIE D65 třídy „A", vynikající výkon s nízkou odrazivostí, největší měřicí plochu v oboru a vestavěný počítačový zdroj a úložiště. Agera L2 poskytuje spolehlivá, vizuálně sladěná měření, ať už je k dispozici kontrolované prostředí pro prohlížení světelného standardu D65, nebo ne.

Agera L2 je ideálním řešením pro měření barev u plastů, recyklace plastů, obalů, retroreflexních a bezpečnostních materiálů, textilií, nátěrů, farmaceutik, petrochemikálií, papíru a souvisejících materiálů a všeho, co má odrazivost 20 % nebo méně.

Klikněte zde a podívejte se na video o produktu, kde se dozvíte více: zhlédněte Agera L2 v akci! 

„Po desetiletí společnost HunterLab definuje, co znamená přesné měření barev. S přístrojem Agera L2 opět posouváme laťku výš a stanovujeme nový standard pro přesnost barev tím, že přizpůsobujeme data přístroje lidskému zraku, a to i v nejnáročnějších aplikacích," řekl Bob Weaver, ředitel společnosti HunterLab. „Agera L2 poskytuje referenční výkon, na který se mohou týmy zajišťující kvalitu spolehnout – v laboratořích, na výrobních linkách i v globálních lokalitách."

Čím se Agera L2 odlišuje?

Klíčové vlastnosti a výhody

  • Speciálně navržená odolnost pro kritická odvětví
    Referenční přístroj s obvodovým měřením 0°/45° pro přesné měření barev, kde jsou nezbytné přísné tolerance a vizuální shoda.
  • Zjednodušené ovládání
    Software Essentials L2 nabízí přehledné rozhraní optimalizované pro dotykové ovládání, které podporuje rychlé rozhodování s minimálním zaškolením.
  • Zabudovaný výkon osobního počítače
    Plně samostatná pracovní stanice s integrovaným zpracováním a úložištěm pro více než 4 miliony měření.
  • Skutečné denní osvětlení D65
    Certifikovaný zdroj CIE D65 třídy „A" poskytuje konzistentní vizuální přesnost v laboratořích, výrobních linkách a lokalitách.
  • Vylepšený výkon pro tmavé vzorky
    Šestinásobné zlepšení přesnosti a vizuální korelace u vzorků s odrazivostí nižší než 20%.
  • Přesnost pro fluorescenční materiály
    Skutečné osvětlení D65 s řízenou kalibrací UV zajišťuje spolehlivé měření retroreflexních a opticky zjasněných materiálů.
  • Mimořádně velká zorná oblast
    Největší plocha pro jednotlivá měření – čtyřikrát až šestnáctkrát větší než u běžných přístrojů – pro texturované, vzorované a směrové materiály.
  • Zabudovaná kamera pro prohlížení vzorků + nahrávání obrazovky
    Potvrzuje vyrovnání vzorku, pořizuje snímky a zaznamenává data pro sledovatelnost a školení.
  • Současné měření barvy a lesku v úhlu 60°
    Zaznamenává obě hodnoty v jednom měření, čímž zefektivňuje pracovní postupy.
  • Zkonstruováno pro integritu dat a dodržování předpisů
    Správa uživatelů na základě rolí, protokolování auditů a dodržování předpisů 21 CFR Part 11 (Sbírky federálních předpisů, části 11).
  • Robustní konstrukce pro spolehlivost v reálném světě
    Utěsněný optický motor chráněný před prachem, vlákny, práškem a rozlitými tekutinami.
  • Pokročilý export dat a komunikace
    Připojení Ethernet, USB a HDMI, snadná integrace se systémy LIMS a SPC.

Agera L2 posiluje vedoucí postavení společnosti HunterLab v oblasti měření barev tím, že poskytuje týmům kontroly kvality výkonný nástroj pro zachycování, kvantifikaci a interpretaci barevných dat s větší přesností, což jim pomáhá udržovat konzistenci, splňovat normy, snižovat plýtvání a zlepšovat výrobu.

Chcete-li si vyžádat demo nebo se dozvědět více, navštivte www.hunterlab.com nebo kontaktujte sales@hunterlab.com.

 

Video - https://www.youtube.com/watch?v=SRbnTZensz0

Fotografie – https://mma.prnewswire.com/media/2852612/HunterLab_AGRL2.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2803250/5697605/HunterLab_Logo.jpg 

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Oprava silnice v Praze

Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy silnic, výstavba nových tramvajových tratí i práce na železnici a Pražském okruhu. Přehledně...

MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor

Oslavy příchodu roku 2026 budou mít v Praze omezení pro pyrotechniku podobná...

Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v blízkosti nemocnic, sociálních zařízení nebo například veterinárních ordinací a pražské zoo.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí

Z páté série seriálu Stranger Things (2025)

Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka Hawkins. Kultovní seriál Stranger Things z dílny Netflixu míří ke svému velkolepému finále. Závěrečný osmý...

Co čeká Prahu v roce 2026? Nový most, změny MHD, sportovní šampionát i konec koloběžek

Stanice metra Flora se připravuje na rekonstrukci.

Prahu čeká rok plný změn. Otevře se Dvorecký most, zavře se metro Flora, vrátí se Českomoravská a město se připraví na nápor fanoušků krasobruslení i fotbalu. Přinášíme přehled toho nejdůležitějšího,...

Frýdlant začne v červenci třídit u domů, teď zjišťuje, kdo topí tuhými palivy

ilustrační snímek

Obyvatelé 18 měst a obcí na Frýdlantsku začnou od července třídit odpad přímo u svých domů. Radnice ve Frýdlantu teď proto zjišťuje, které domácnosti topí...

6. ledna 2026  9:28,  aktualizováno  9:28

Ve Sport parku v Liberci začala stavba náhradního krytého kluziště

ilustrační snímek

V městském Sport parku v Liberci začala v pondělí stavba krytého mobilního kluziště za 26,5 milionu korun. Částečně by mělo nahradit chátrající zimní stadion...

6. ledna 2026  9:25,  aktualizováno  9:25

VIDEOSTREAM ZDARMA: Živě: Vysokorychlostní tratě - Budoucnost právě začala

6. ledna 2026

Na Jihlavsku hořel pneuservis, škoda je 1,5 milionu korun

Na Jihlavsku hoĹ™el pneuservis, Ĺˇkoda je 1,5 milionu korun

Hasiči likvidovali v pondělí večer požár pneuservisu v Nových Domkách, místní části Velkého Beranova na Jihlavsku. Plameny poškodily dílnu, její vybavení i...

6. ledna 2026  9:01,  aktualizováno  9:01

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Šetrný způsob náhrady srdeční chlopně. V Olomouci už pacienta otevírat nemusejí

Pro pacienty tento způsob operace znamená šetrnější průběh celého zákroku a...

Dušnost, únava, bolesti na hrudi či závratě. To jsou nejběžnější příznaky onemocnění aortální chlopně, které patří mezi nejčastější získané srdeční vady. Lékaři ve Fakultní nemocnici Olomouc (FNOL)...

6. ledna 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

V Orlickoústecké nemocnici vzniklo centrum vysoce specializované iktové péče

ilustrační snímek

Společnost Nemocnice Pardubického kraje (NPK) rozšířila svou síť center vysoce specializované péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou o Orlickoústeckou...

6. ledna 2026  8:58,  aktualizováno  8:58

Botanická zahrada v Liberci měla loni nejvyšší návštěvnost za 17 let

ilustrační snímek

Botanická zahrada v Liberci měla loni nejvyšší návštěvnost za posledních 17 let. Nejstarší veřejná zahrada v republice měla 86.033 návštěvníků, proti roku 2024...

6. ledna 2026  8:58,  aktualizováno  8:58

Desítky tisíc lidí v Praze jsou kvůli poruše bez tepla, některé školy ruší výuku

Více než 10 tisíc domácností v Praze 4 je kvůli poruše horkovodu bez dodávek...

Část Prahy je kvůli poruše horkovodu bez dodávek tepla a teplé vody, který se týká až 11 tisíc domácností. Výpadek postihl Michli, Krč, Pankrác, Nusle a Podolí. Na webu o tom informovala radnice...

6. ledna 2026  9:32,  aktualizováno  10:17

Tramvajový most na Zlíchově se blíží k dokončení. Bude to velice krásný most.

vydáno 6. ledna 2026  10:15

Astronergy získala platinové hodnocení EcoVadis a řadí se tak mezi 1 % nejlépe hodnocených firem na světě

6. ledna 2026  10:15

Tvrdil, že asi zmrzla. Obviněného ze smrti dívky posílá žalobkyně před soud

Obec Višňová na Frýdlantsku se vzpamatovává z násilné smrti dívky. Její tělo se...

Státní zástupkyně Petra Pazderková posílá před soud muže obviněného ze smrti mladé ženy, jejíž tělo se našlo loni v dubnu na louce nad železničním přejezdem ve Višňové na Frýdlantsku. Ve věci už...

6. ledna 2026  10:12

Bezohlední čtyřkolkáři řádili na Šumavě. Rozryli jen den staré běžkařské stopy

Jezdci na čtyřkolkách rozryli běžkařům na Šumavě stopy

Tři jezdci na čtyřkolkách v neděli odpoledne poničili upravené běžkařské stopy v okolí Churáňova na Šumavě. Dopustili se několika přestupků, mimo jiné jezdili mimo cesty v lesích národního parku a...

6. ledna 2026  10:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.