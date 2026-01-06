Společnost HunterLab představuje Agera® L2, referenční spektrofotometr navržený pro vizuální shodu a přísné tolerance

S přístrojem Agera L2 dosáhněte referenční přesnosti barev. Agera L2, navržený pro přísné tolerance a dlouhodobou spolehlivost, kombinuje certifikované osvětlení zdroje CIE D65 třídy „A", vynikající výkon s nízkou odrazivostí, největší měřicí plochu v oboru a vestavěný počítačový zdroj a úložiště. Agera L2 poskytuje spolehlivá, vizuálně sladěná měření, ať už je k dispozici kontrolované prostředí pro prohlížení světelného standardu D65, nebo ne.
Agera L2 je ideálním řešením pro měření barev u plastů, recyklace plastů, obalů, retroreflexních a bezpečnostních materiálů, textilií, nátěrů, farmaceutik, petrochemikálií, papíru a souvisejících materiálů a všeho, co má odrazivost 20 % nebo méně.
Klikněte zde a podívejte se na video o produktu, kde se dozvíte více: zhlédněte Agera L2 v akci!
„Po desetiletí společnost HunterLab definuje, co znamená přesné měření barev. S přístrojem Agera L2 opět posouváme laťku výš a stanovujeme nový standard pro přesnost barev tím, že přizpůsobujeme data přístroje lidskému zraku, a to i v nejnáročnějších aplikacích," řekl Bob Weaver, ředitel společnosti HunterLab. „Agera L2 poskytuje referenční výkon, na který se mohou týmy zajišťující kvalitu spolehnout – v laboratořích, na výrobních linkách i v globálních lokalitách."
Čím se Agera L2 odlišuje?
Klíčové vlastnosti a výhody
- Speciálně navržená odolnost pro kritická odvětví
Referenční přístroj s obvodovým měřením 0°/45° pro přesné měření barev, kde jsou nezbytné přísné tolerance a vizuální shoda.
- Zjednodušené ovládání
Software Essentials L2 nabízí přehledné rozhraní optimalizované pro dotykové ovládání, které podporuje rychlé rozhodování s minimálním zaškolením.
- Zabudovaný výkon osobního počítače
Plně samostatná pracovní stanice s integrovaným zpracováním a úložištěm pro více než 4 miliony měření.
- Skutečné denní osvětlení D65
Certifikovaný zdroj CIE D65 třídy „A" poskytuje konzistentní vizuální přesnost v laboratořích, výrobních linkách a lokalitách.
- Vylepšený výkon pro tmavé vzorky
Šestinásobné zlepšení přesnosti a vizuální korelace u vzorků s odrazivostí nižší než 20%.
- Přesnost pro fluorescenční materiály
Skutečné osvětlení D65 s řízenou kalibrací UV zajišťuje spolehlivé měření retroreflexních a opticky zjasněných materiálů.
- Mimořádně velká zorná oblast
Největší plocha pro jednotlivá měření – čtyřikrát až šestnáctkrát větší než u běžných přístrojů – pro texturované, vzorované a směrové materiály.
- Zabudovaná kamera pro prohlížení vzorků + nahrávání obrazovky
Potvrzuje vyrovnání vzorku, pořizuje snímky a zaznamenává data pro sledovatelnost a školení.
- Současné měření barvy a lesku v úhlu 60°
Zaznamenává obě hodnoty v jednom měření, čímž zefektivňuje pracovní postupy.
- Zkonstruováno pro integritu dat a dodržování předpisů
Správa uživatelů na základě rolí, protokolování auditů a dodržování předpisů 21 CFR Part 11 (Sbírky federálních předpisů, části 11).
- Robustní konstrukce pro spolehlivost v reálném světě
Utěsněný optický motor chráněný před prachem, vlákny, práškem a rozlitými tekutinami.
- Pokročilý export dat a komunikace
Připojení Ethernet, USB a HDMI, snadná integrace se systémy LIMS a SPC.
Agera L2 posiluje vedoucí postavení společnosti HunterLab v oblasti měření barev tím, že poskytuje týmům kontroly kvality výkonný nástroj pro zachycování, kvantifikaci a interpretaci barevných dat s větší přesností, což jim pomáhá udržovat konzistenci, splňovat normy, snižovat plýtvání a zlepšovat výrobu.
Chcete-li si vyžádat demo nebo se dozvědět více, navštivte www.hunterlab.com nebo kontaktujte sales@hunterlab.com.
Video - https://www.youtube.com/watch?v=SRbnTZensz0
Fotografie – https://mma.prnewswire.com/media/2852612/HunterLab_AGRL2.jpg
Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2803250/5697605/HunterLab_Logo.jpg