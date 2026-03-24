Společnost iGarden uvádí na trh řadu L AWD: první robotickou sekačku s pohonem všech kol a výdrží 8 hodin

Mnichov (Německo) 24. března 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost iGarden dnes oznámila uvedení řady robotických sekaček na trávu L AWD na evropský trh B2B. Jedná se o první robotickou sekačku na trávu s pohonem všech čtyř kol na světě s výdrží 8 hodin, která představuje nový standard výkonu v náročných venkovních podmínkách.

Jádrem systému je vysokokapacitní 21Ah baterie v kombinaci s inteligentním systémem řízení energie, který dynamicky přizpůsobuje výkon motoru na základě odporu terénu. Tato účinnost umožňuje až 8 hodin nepřetržitého sekání a pokrytí plochy až 2200 m2 na jedno nabití. V typických rezidenčních scénářích (1500–1800 m2) může sekačka dokončit celý úkol v jedné nepřerušované sekvenci, čímž eliminuje neefektivitu dobíjení uprostřed cyklu.

Evropští distributoři dlouhodobě požadovali robotickou sekačku, která si poradí s prudkým a složitým terénem, aniž je nutná složitá instalace," uvedl produktový tým iGarden. „Řadu L AWD jsme navrhli tak, aby se pozornost přesunula od správy zařízení k prostému užívání venkovního prostoru. Zkrácením doby nastavení a odstraněním překážek spojených s předplatným nabízíme svým maloobchodním partnerům řešení, které chrání jejich marže a zároveň poskytuje koncovému uživateli bezproblémový zážitek na špičkové úrovni."

Rozšíření robotických sekaček v Evropě bylo dlouho omezeno nerovnými trávníky, strmými svahy a úzkými zahradními dispozicemi. Tradiční dvoukolové modely se v těchto terénech často potýkají s potížemi, mnohdy se zasekávají, poškozují trávník a rozčilují koncové uživatele. Řada L AWD je navržena tak, aby tyto problémy zcela odstranila. Díky začlenění robustního podvozku s pohonem všech čtyř kol a pokročilé architektury řízení s nulovým poloměrem otáčení sekačka spolehlivě zvládá strmé svahy až do sklonu 70 %. Její moduly s dvojitým řízením umožňují předním kolům otáčet se v úzkých prostorech s téměř nulovým poloměrem otáčení. Tato obratnost aktivně zabraňuje odírání trávníku předními koly a zajišťuje, že sekačka manévruje bezchybně, aniž by táhla kola nebo trhala trávu – a to i v nejužších zatáčkách.

Kromě vynikající výdrže a mobility tento systém zcela mění způsob nasazení jak pro prodejce, tak pro majitele domů. Pokročilá navigace sekačky kombinuje 360° LiDAR s HD kamerou s rozlišením 1080p a umělou inteligencí, čímž zajišťuje přesnost polohy na centimetry. To zaručuje vysoce spolehlivé mapování a plánování trasy i pod hustými korunami stromů nebo ve stínu budov. Pro maloobchodní partnery je nejdůležitější, že tento bezdrátový systém nevyžaduje žádné poplatky za předplatné cloudového RTK (zajištění přesné polohy) a žádné čekací doby na satelitní signál. Nabízí skutečně okamžité nastavení, které mimořádně zkracuje dobu instalace a minimalizuje potřebu průběžné technické podpory.

Řada L AWD, na kterou se vztahuje úplná tříletá záruka a která splňuje normu odolnosti proti vodě IPX6, se v březnu tohoto roku začne prodávat v B2B kanálech v Německu, Francii a na dalších klíčových evropských trzích. Ceny se budou lišit podle trhu.

iGarden Global

E-mail: sales@igarden.ai

Inverquark GmbH

Moos 75, 5431 Kuchl, Rakousko

E-mail: robotics@inverquark.de

Jako inovativní dceřiná značka skupiny Fairland Group vede iGarden globální revoluci v oblasti AI Garden (nástrojů umělé inteligence pro zahrady). Spojením pokročilé umělé inteligence s ekologickým designem vytváříme venkovní prostory, které přemýšlejí, přizpůsobují se a samy se spravují. Naše pečlivě sestavené portfolio, od čističů bazénů a bazénových trysek vylepšených umělou inteligencí až po chytré sekačky na trávu, čerpadla řízená umělou inteligencí a systémy AIoT (umělé inteligence věcí), přináší plynulý životní styl, který je tichý, udržitelný a krásně inteligentní.

S iGarden se život venku stává pocitem pohody, propojení a umění v každodenním pohybu.

Vždy inteligentní. Vždy inspirativní. Vždy udržitelná.

Mengru Li

PR zástupce iGarden

Mengruli@fairlandgroup.com

Nejčtenější

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo? Dvorecký most plní média i sociální sítě. Jedna věc ale uniká pozornosti: objekt, který „zastíní“...

Soud rozhoduje o vazbě podezřelých ze žhářského útoku v Pardubicích

Soud rozhoduje o vazbě podezřelých ze žhářského útoku v Pardubicích. (24....

Okresní soud v Pardubicích v úterý odpoledne rozhoduje o vazbě dvou ze tří obviněných z pátečního žhářského útoku v hale LPP Holding v Pardubicích. Policie je obvinila za teroristický čin a účast na...

Podmínka za smrt matky s kočárkem? Pozůstalí odmítají trest pro řidiče porsche

Před Obvodním soudem pro Prahu 9 stanul ve čtvrtek podnikatel Adam Coubal...

Státní zástupkyně žádá tříletý podmíněný trest a pětiletý zákaz řízení pro Adama Coubala, který v pražských Vysočanech ztratil kontrolu nad svým porsche a po vjetí na chodník smrtelně zranil matku...

Na Rolnické náměstí v Plzni, kde staví kanalizaci, se vrátí auta i MHD v červnu

ilustrační snímek

Na Rolnické náměstí v Plzni, důležitou propojku sídlišť Doubravka a Slovany, se vrátí doprava 1. června, o půl roku později proti původnímu plánu. Stavbu...

Zoo Ostrava chce získat samici medvěda ušatého, výběh obývá i medvěd z Konopiště

ilustrační snímek

Ostravská zoologická zahrada by chtěla získat samici medvěda ušatého a pokusit se o rozmnožování tohoto druhu. Samice by se mohla ve zhruba hektarovém...

Policejní manévry v centru Prahy. Muž se zabarikádoval v bytě a nechtěl otevřít

Policisté uzavřeli prostor v centru Prahy v ulici v Jirchářích. (24. března...

Policisté v úterý odpoledne uzavřeli prostor v centru Prahy v ulici v Jirchářích. V jednom z bytů se tam zabarikádoval muž a nechtěl otevřít. Podle prvotních informací byl ozbrojený. Na místě...

Liberec změní tarif pro parkování ve Fibichově ulici, většinu roku bude zdarma

ilustrační snímek

Liberec přestane v pracovních dnech po většinu roku vybírat peníze za parkování ve Fibichově ulici. Jde o první etapu ke zlepšení dostupnosti parkování pro...

Výstava v Dolních Vítkovicích připomíná 250 let hornictví na Ostravsku

ilustrační snímek

Ostrava 24. března (ČTK) -Téměř 250 let historie hornictví na Ostravsku a Karvinsku připomene Galerie Gong v Dolních Vítkovicích. Výstava nazvaná Zdař Bůh,...

Lídrem ODS pro obecní volby v Plzni je právník a komunální politik Lukáš Hegner

ilustrační snímek

Právník a komunální politik Lukáš Hegner bude v letošních obecních volbách lídrem ODS v Plzni. Rozhodl o tom oblastní sněm strany. Kandidátka pro volby sází na...

Pražská revoluce v léčbě depresivních maminek. V Braníku je budou kurýrovat kovovými osmičkami

V Centru perinatální duševní péče je kromě lékařské části také společenská...

Hlavní město zase jednou „průkopničí“. Pražanky trpící depresemi mají nově k dispozici další možnost léčby. Jde o takzvanou repetitivní transkraniální magnetickou stimulaci (RTMS). Tato moderní...

Odborníci našli v Kateřinské jeskyni další doklady středověké padělatelské dílny

ilustrační snímek

Archeologové našli v Kateřinské jeskyni v Moravském krasu další doklady padělatelské dílny. Zcela náhodou je objevili při obhlídce hlavního dómu, informovala...

Urgentní příjem nebo školka. Kraj plánuje investice do českolipské nemocnice

Nemocnice v České Lípě (14. května 2024)

Liberecký kraj má od letošního roku jednu z největších nemocnic v zemi. Krajská nemocnice Liberec (KNL) se po měsících příprav definitivně sloučila s nemocnicí v České Lípě. Jeden velký celek by měl...

Znovu u soudu. Muže potrestaného za vraždu viní z útoku v léčebně kvůli drogám

Eskorta přivádí sedmatřicetiletého Viktora Č. do soudní síně Okresního soudu...

Viktor Č. si odpykal 14 let za vraždu muže v Chebu, kterého ubodal 26 ranami. Loni na jaře ho eskorta převezla po dokončení pobytu ve vězení na uzavřené oddělení psychiatrické nemocnice, aby konečně...

