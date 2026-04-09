Společnost iHerb se stala výhradním mezinárodním prodejcem značky k2o od Kylie Jenner

iHerb, jeden z největších světových online prodejců zaměřených na zdraví a wellness, dnes oznámil uzavření exkluzivního mezinárodního partnerství se značkou k2o, kterou založila Kylie Jennerová. Díky tomuto partnerství začne iHerb brzy nabízet nápojové směsi k2o zákazníkům po celém světě a představí tak nový způsob, jak se hydratovat, rozzářit a cítit se co nejlépe – uvnitř i navenek.
„Naší vizí pro k2o je proměnit hydrataci v každodenní rituál krásy,“ uvedl generální ředitel společnosti k2o Jay Hunter. „Partnerství s iHerb nám umožňuje přinést tuto vizi globálnímu publiku – oslovit zákazníky, kteří hledají produkty, které zevnitř i zevně zlepšují jejich vzhled i to, jak se cítí.“
První produkt k2o, Advanced Skin Hydration Mix, byl navržen tak, aby proměnil každodenní hydrataci v příjemný rituál. Jedná se o snadno připravitelné nápojové směsi na cesty, které jsou pečlivě sestaveny z cíleně vybraných prospěšných složek, aby pomáhají vypadat a cítit se co nejlépe. Spojením elektrolytů s kyselinou hyaluronovou a bioaktivními kolagenovými peptidy VERISOL® přináší Advanced Skin Hydration Mix jedinečnou kombinaci péče o krásu a zdraví jedné osvěžující směsi.
Klinické studie prokázaly, že VERISOL®, jeden z nejvíce zkoumaných kolagenových peptidů pro zdraví pokožky, podporuje pružnost pokožky, zlepšuje její hydrataci a pomáhá redukovat výskyt jemných linek a vrásek již za 4 týdny. *
„k2o je přesně ten typ značky, kterou naši zákazníci hledají – autentický, trendy a založený na vysoce kvalitních ingrediencích,“ uvedla Hyeyoung Moonová, obchodní ředitelka společnosti iHerb. „Jsme nadšeni, že můžeme spolupracovat s Kylie a jejím týmem a přinést tento zážitek zákazníkům po celém světě.“
Advanced Skin Hydration Mix bude k dispozici ve třech charakteristických příchutích – jahoda-liči, broskev-meloun a meloun-limetka – a také v balíčku obsahujícím více příchutí pro snadné vyzkoušení i běžné používání.
Díky globálnímu dosahu společnosti iHerb a její základně věrných zákazníků se zákazníci mimo USA dostanou mezi první, kteří budou moci vyzkoušet tuto novou vlnu hydratace, v níž se spojuje krása, péče o zdraví a životní styl.
*Tato tvrzení nebyla posouzeny Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) ani jinými regulačními orgány. Tyto produkty nejsou určeny k diagnostice, léčbě, vyléčení ani prevenci jakékoli nemoci.
O společnosti k2o
Nápojové směsi k2o, navržené pro snadné a rychlé použití na cestách, obsahují pečlivě vybrané fukční složky s cílenými účinky, které pomáhají vypadat i cítit se co nejlépe. První produkt, Advanced Skin Hydration Mix, kombinuje elektrolyty, kyselinu hyaluronovou a bioaktivní kolagenové peptidy Verisol® a je k dispozici v příchutích jahoda-liči, broskev a meloun-limetka, a také v balení s různými příchutěmi.
O společnosti iHerb, LLC
iHerb je jedním z předních světových online prodejců, který nabízí mimořádně široký výběr vitamínů, minerálů, doplňků stravy a dalších produktů pro zdraví a pohodu, včetně sportovní výživy, kosmetiky, koupelové a tělové péče, potravin i produktů péče o děti a domácí mazlíčky od téměř 2 000 renomovaných značek. S podporou globálního týmu 3 000 zaměstnanců obsluhuje iHerb 15 milionů zákazníků ve 180 zemích a 36 jazycích. Její propracovaná globální logistická síť stojí na devíti klimatizovaných distribučních centrech v USA, Asii a na Blízkém východě, která zákazníkům zajišťuje plynulý a spolehlivý nákup. Společnost byla založena v roce 1996 se sídlí v Irvine v Kalifornii. Jejím posláním je zpřístupnit zdraví a péči o něj všem. Další informace naleznete na corporate.iherb.com.
Fotografie k této zprávě je k dispozici na adrese: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2c49097e-633f-438b-b13b-5c8c47f943d7
Dotazy médií směřujte na:
k2o: k2o@derris.comi
Herb: press@iherb.com