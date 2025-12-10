Společnost Imec předvedla první výrobu pevných nanopórů v měřítku waferu pomocí EUV litografie

Autor:
  11:05
Lovaň (Belgie) 10. prosince 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Tento průlom umožňuje škálovatelné, vysoce přesné biosenzorické aplikace v oblasti biologických věd a zdravotnictví.

Společnost Imec dosáhla první úspěšné výroby pevných nanopórů v měřítku waferů pomocí EUV (extrémní ultrafialové) litografie na 300mm waferech (křemíkových destičkách). Tato inovace transformuje technologii nanopórů z laboratorního konceptu na škálovatelnou platformu pro biosenzory, genomiku a proteomiku.

Nanopóry jsou oslavovány jako průlomové technologie pro genomiku a proteomiku, ale až dosud nebyly pevné nanopóry nikdy sériově vyráběny kvůli variabilitě a problémům s integrací. Průlom společnosti Imec otevírá cestu pro vysoce výkonná biosenzorová pole kompatibilní s CMOS (doplňkovým kovovým oxidovým polovodičem), která by mohla urychlit personalizovanou medicínu, rychlou diagnostiku a ukládání molekulárních dat.

Výroba v měřítku waferů pomocí EUV litografie na 300mm waferech nanopórů o velikosti pouhých ~10 nm s vysokou uniformitou napříč waferem. Výrobní proces je slibný pro dosažení velikosti pórů pod 5 nm s dalšími vylepšeními, díky nimž se integrují metody. Charakterizace elektrické a biomolekulární translokace odhalila vysoký poměr signálu k šumu 6,2.

„Imec má jedinečnou pozici k tomu, aby tento skok uskutečnil. Můžeme aplikovat EUV litografii – tradičně vyhrazenou pro paměti a logiku – na biologické vědy. Využitím naší litografické infrastruktury jsme ukázali, že pevné nanopóry lze vyrábět v měřítku s přesností potřebnou pro molekulární snímání," řekl Ashesh Ray Chaudhuri, první autor a projektový manažer výzkumu a vývoje v imec. „To otevírá dveře k vysokokapacitním biosenzorovým polím pro zdravotnictví a další oblasti."

O společnosti imec

Imec je přední světové výzkumné a inovační centrum v oblasti pokročilých polovodičových technologií. Díky své špičkové infrastruktuře pro výzkum a vývoj a odborným znalostem více než 6 500 zaměstnanců podporuje imec inovace v oblasti polovodičů a škálování systémů, umělé inteligence, křemíkové fotoniky, konektivity a senzorů.

Pokročilý výzkum společnosti imec přináší průlomové objevy v celé řadě odvětví, včetně výpočetní techniky, zdravotnictví, automobilového průmyslu, energetiky, infotainmentu (informací a zábavy), průmyslu, zemědělsko-potravinářského odvětví a bezpečnosti. Prostřednictvím IC-Link provází společnost imec firmy každým krokem vývoje čipů – od počátečního konceptu až po sériovou výrobu – a poskytuje jim řešení šitá na míru, která splňují nejnáročnější požadavky na design a výrobu.

Imec spolupracuje s globálními vedoucími podniky v celém hodnotovém řetězci polovodičů, stejně jako s technologickými společnostmi, start-upy, vědeckými a výzkumnými institucemi ve Flandrech a po celém světě. Imec má sídlo v belgické Lovani a výzkumná zařízení v Belgii, po celé Evropě a USA a zastoupení na třech kontinentech. V roce 2024 vykázal imec tržby ve výši 1,034 miliardy eur. Více informací najdete na www.imec-int.com

Plné znění tiskové zprávy: https://www.imec-int.com/en/press/imec-demonstrates-first-wafer-scale-fabrication-solid-state-nanopores-using-euv-lithography 

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2839859/imec_Logo.jpg

Kontakt: Jade Lieu, mobilní telefon: +32 495 71 74 52, e-mail: jade.liu@imec.be

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu

Vánoční strom uprostřed kruhového objezdu u Nákladového nádraží Žižkov. Tento...

Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním stromkem, napsal do facebookové skupiny Praha 3 Žižkov - Mí(ě)sto, kde žijeme Bohuslav Rejda. Radnice...

KVÍZ: Kdo ví víc o Vánocích? Otázky, které prověří i Ježíška

Na plzeňském náměstí Republiky opět září vánoční strom. (1. prosince 2024)

Zazvonil zvoneček! Je čas zjistit, jestli máte srdce vánočního elfa, nebo duši lehce kyselého Grinche. Pusťte se do kvízu a uvidíme, kdo je tady skutečný znalec Vánoc.

Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže

Podzemní poetika zaujala stovku fotografů. Tento snímek jsme vybrali jako...

Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do naší výzvy a poslali své snímky – plné světla, stínů, architektury i nečekané poetiky, kterou dokáže...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?

Čtenáři Metra jsou v MHD milovníci jednosedadel. Nejraději na nich odpočívají v...

Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše jsou aspekty, podle kterých si dle pražských dopravců vybírají Pražané v MHD svá oblíbená místa k...

Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku

Five Guys burger

Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného člena. Americký Five Guys však milovníky cenově dostupné stravy příliš nepotěší, mezi pěticí...

Prezident Pavel pokračuje v návštěvě Libereckého kraje, zamíří i do Ralska

ilustrační snímek

Druhým dnem pokračuje návštěva prezidentského páru Petra a Evy Pavlových v Libereckém kraji. Na programu je setkání s vedením Jablonce nad Nisou i diskuse s...

11. prosince 2025,  aktualizováno 

Pět lidí se v Ostravě zranilo při srážce policejního vozu s osobním autem

ilustrační snímek

Pět lidí se dnes v Ostravě zranilo při srážce policejního vozu Škoda Octavia s osobním autem Opel. Policisté jeli ve služebním autě po hlavní silnici a řidička...

10. prosince 2025  19:34,  aktualizováno  19:34

Beroun bude v příštím roce hospodařit se schodkem 302 milionů korun

ilustrační snímek

Beroun bude v příštím roce hospodařit s příjmy 830 milionů a výdaji 1,1 miliardy korun. Schodek 302 milionů korun pokryje z přebytku hospodaření z předchozích...

10. prosince 2025  19:17,  aktualizováno  19:17

Nehoda uzavřela D11. Pět zraněných, jednoho transportoval vrtulník

Nehoda dvou osobních aut na Hradecku uzavřela na 87. kilometru dálnici D11 ve...

Nehoda dvou osobních aut na Hradecku uzavřela na 87. kilometru dálnici D11 ve směru na Jaroměř. Zranění utrpělo pět lidí, z nichž jednoho přepravil vrtulník do Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN...

10. prosince 2025  18:32,  aktualizováno  20:54

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jak pomohou zimní gumy? V Mostě jsme zkoušeli, jak se chovat v situaci, kdy si auto dělá, co chce

Několik cvičišť polygonu v Mostě na záběru z dronu

Autodrom Most, pátek ráno, mlha, zima a prší. Ideální nastavení vyzkoušet si, jaký rozdíl je mít na autě obuté staré a nové zimní pneumatiky. „A také jak správně držet volant, brzdit a zvládat...

10. prosince 2025  20:49

Statik povolil návrat části obyvatelů do narušeného domu v Chomutově

ilustrační snímek

Statik povolil návrat obyvatelům jedné části panelového domu s narušenou statikou v Čelakovského ulici v Chomutově. Policie vchod odpáskovala, lidé ještě...

10. prosince 2025  18:47,  aktualizováno  18:47

Břeclavští zastupitelé schválili rozpočet na rok 2026 se schodkem 268 milionů Kč

ilustrační snímek

Břeclav bude příští rok hospodařit s rozpočtem, který počítá s příjmy 1,08 miliardy korun a výdaji 1,35 miliardy korun. Město tak počítá se schodkem 268...

10. prosince 2025  18:41,  aktualizováno  18:41

Pardubické silo v mlýnech září jako krb a mlhoviště vypouští kouř

PardubickĂ© silo v mlĂ˝nech zĂˇĹ™Ă­ jako krb a mlhoviĹˇtÄ› vypouĹˇtĂ­ kouĹ™

Bývalé silo v Automatických mlýnech v Pardubicích má ode dneška novou světelnou instalaci. Budova připomíná hořící krb, září z něj teplé světlo a mlhoviště...

10. prosince 2025  18:16,  aktualizováno  18:16

V některých částech Pelhřimova bude v únoru referendum o větrných elektrárnách

ilustrační snímek

V některých místních částech Pelhřimova se v únoru uskuteční místní referendum k výstavbě větrných elektráren. Dnes o tom rozhodli městští zastupitelé....

10. prosince 2025  18:05,  aktualizováno  18:28

Vedení ANO vyloučilo brněnské zastupitele, kteří neopustili koalici s ODS

Brněnská primátorka Markéta Vaňková z ODS se na předvolební debatě baví s...

Celostátní předsednictvo ANO vyloučilo ve středu z hnutí deset brněnských zastupitelů, kteří neopustili tamní koalici s ODS mimo jiné kvůli bitcoinové kauze. Učinilo tak na návrh krajského vedení...

10. prosince 2025  19:42,  aktualizováno  19:42

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Zlínský kraj ocenil za přínos kultuře malíře a grafika Jiljího Hartingera

ilustrační snímek

Cenu Pro Amicis Musae (Přátelům múz) za významný přínos kulturnímu rozvoji regionu letos udělil Zlínský kraj akademickému malíři a grafikovi Jiljímu...

10. prosince 2025  17:46,  aktualizováno  17:46

Hradec Králové vypíše soutěž na nové náměstí po bývalé koželužně

ilustrační snímek

Hradec Králové v následujících dnech vypíše architektonicko-urbanistickou soutěž na nové náměstí ve čtvrti Kukleny. Vznikne na místě bývalého areálu koželužny...

10. prosince 2025  17:42,  aktualizováno  17:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.