Společnost Imec zmírňuje tepelné překážky v architektuře 3D HBM-on-GPU pomocí přístupu společné optimalizace systémové technologie

Společnost Imec představuje první komplexní tepelnou studii integrace 3D HBM-on-GPU (vysokovýkonnostní paměti na grafické procesorové jednotce) s využitím přístupu systémové a technologické společné optimalizace (STCO).
Studie umožňuje identifikovat a zmírnit tepelné překážky ve slibné architektuře výpočetního systému nové generace pro aplikace umělé inteligence.
Špičkové teploty GPU lze snížit ze 140,7 °C na 70,8 °C při realistických pracovních zatíženích AI.
„Je to také poprvé, co demonstrujeme schopnosti nového programu imec pro společnou optimalizaci různých technologií (XTCO) při vývoji pokročilejších výpočetních systémů s vyšší tepelnou odolností." – Julien Ryckaert, imec.
