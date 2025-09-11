Společnost Innomotics uspořádala konferenci o udržitelnosti českého průmyslu

- Business konference ve frenštátském Innomotics propojila desítky odborníků z českých průmyslových firem, akademické sféry i byznysu.
- Frenštát pod Radhoštěm hostil nejen zvučná jména české ekonomiky jako je Mojmír Hampl, ale byl i místem spojení byznysu s praxí moderního výrobního závodu.
Frenštátský výrobce nízkonapěťových elektromotorů Innomotics se na jeden den stal nejen centrem moderní průmyslové výroby, ale i místem intenzivní diskuze o budoucnosti českého průmyslu. Business konference na téma “Stabilita v době nestability: jak zajistit udržitelnost českého průmyslu?” přivítala desítky odborníků z řad českých průmyslových firem, akademické sféry i byznysu.
Účastníci konference se zabývali tématem dopadů deglobalizace na Evropu a Česko, které představil přední český ekonom a předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl. Řešila se také odolnost elektrotechnického průmyslu na vnější či vnitřní ekonomické hrozby, kterou zhodnotil prezident Elektrotechnické asociace Jiří Holoubek, ale i konkrétní inovace v oblasti elektromotorů a výrobních procesů.
“Naším cílem bylo propojit teorii s praxí, a ukázat, že stabilita průmyslu začíná právě zde – v inovaci a v lidech, kteří ji každý den tvoří,” vysvětlil generální ředitel Innomotics ČR Roman Valný.
A nešlo jen o potřebu stability, důležitý byl i ekonomický aspekt: “Český průmysl dnes stojí před zásadní otázkou: jak obstát v době geopolitické a ekonomické nestability. Diskuze přímo ve výrobě jednoho z významných českých podniků je skvělým příkladem toho, jak hledat odpovědi tam, kde se průmysl reálně odehrává,” uvedl Mojmír Hampl.
Silný oborový rozměr pak zdůraznil i prezident Elektrotechnické asociace ČR Jiří Holoubek: “Elektrotechnický průmysl patří mezi páteřní odvětví české ekonomiky. Pokud má být udržitelný, musíme hledat cesty, jak spojit digitalizaci, inovace a vzdělané lidi. Tato konference jednoznačně ukázala, že chuť i potenciál nám rozhodně nechybí. A pokud se potenciál skloubí s praxí podobně jako v Innomotics, kde se nebojí zavést vysokou míru digitalizace anebo integrovat do výrobních procesů i umělou inteligenci, pak máme vyhráno.”
Důraz na inovace se nesl celou konferencí, a to nejen v oblasti procesů a výroby, ale i v rámci produktů samotných. Společnost Innomotics představila například motory s permanentními magnety, které díky své konstrukci umožní mít až 2,5krát větší výkon, nebo být až o tři osové výšky menší oproti standardnímu asynchronnímu motoru. To vše v účinnostní třídě IE5 a dokonce i IE6. Díky optimalizované výrobě a použitým technologiím má motor až o 67 % nižší hmotnost a během výroby se sníží produkce CO2 až o 53 %.
Závod však představil i inovace výrobních procesů. Účastníci konference měli jedinečnou příležitost nahlédnout přímo do výrobních prostor Innomotics a vidět, jak se moderní technologie promítají do každodenní praxe. Společnost představila nejen digitalizované a automatizované výrobní procesy, ale i pokročilé nástroje pro efektivní řízení výroby. Velký důraz byl kladen na využití digitálního dvojčete výrobního závodu, které slouží nejen ke sledování provozu, ale také k virtualizaci návrhu výrobních pracovišť, technologií a samotného procesu instalace. V oblasti datové analytiky Innomotics ukázal, kde všude lze využít informace získané z datových zdrojů a jak lze principy strojového učení (Machine Learning) testovat k predikci příchodu nových zakázek. Tyto inovace nejsou jen vizí budoucnosti – jsou již dnes pevnou součástí každodenního provozu.
„Konference ukázala, že nejde jen o to mít zelené technologie, ale jde především i o to, jak se dokážeme přizpůsobit změnám a do jaké míry dokážeme najít stabilitu v prostředí, které může být čím dál tím méně předvídatelné. A právě propojení průmyslu, technologií a otevřené diskuze je ta správná cesta, jak posílit odolnost a dlouhodobou konkurenceschopnost českého průmyslu,“ uzavřel generální ředitel Innomotics Roman Valný.
Zdroj: Innomotics