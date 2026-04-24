Společnost Inovance investuje 280 milionů dolarů do závodu na výrobu vysoce výkonných motorů s cílem dosáhnout v těžkém průmyslu nulových emisí

Areál o rozloze 174.500 m2 bude realizován ve dvou etapách, přičemž první fáze bude zahrnovat přibližně 160.000 m2 zastavěné plochy, včetně výrobních, výzkumných a vývojových a administrativních prostor. Dokončení výstavby se předpokládá do konce roku 2027.
Při plném provozu závod ročně vyrobí 10.000 sad PMSM s výkonovým rozsahem od 30 do 3000 kW, napěťovým rozsahem od 380 V do 10 kV a točivým momentem od 3 do 200 kN•m. Předpokládaná roční hodnota produkce činí přibližně 5 miliard RMB (cca 700 milionů USD). Motory jsou určeny pro těžký průmysl, včetně těžby, přístavního provozu, výroby energie a metalurgie.
„Ta-lien je naší první významnou investicí v severní Číně a důležitým krokem při rozšiřování našich kapacit v oblasti vysoce výkonných motorů pro globální trhy," uvedl Zhu Xingming, zakladatel a předseda představenstva společnosti Inovance. „Díky své přístavní infrastruktuře a koncentraci inženýrských talentů má město ideální podmínky pro obsluhu našich zákazníků v těžebním průmyslu, přístavech a dalších odvětvích těžkého průmyslu, kde jsou vysoce účinné pohonné systémy klíčové."
Podle IEA připadá na elektrické pohonné systémy více než 40 % celosvětové spotřeby elektřiny. PMSM mohou ve srovnání s konvenčními indukčními motory snížit energetické ztráty o 15–30 %, a představují tak klíčovou technologii pro dekarbonizaci průmyslu. Všechny budovy v areálu jsou plánovány s instalací střešních fotovoltaických systémů a systémů pro ukládání energie, přičemž závod usiluje o získání národních certifikátů Smart Factory a Green Factory.
O společnosti Inovance Technology
Inovance Technology (SZSE: 300124) je globálním poskytovatelem řešení v oblasti průmyslové automatizace, řízení pohybu a digitální energetiky. Společnost se sídlem v Šen-čenu a provozovnami v Su-čou poskytuje služby zákazníkům v odvětvích výroby, energetiky a infrastruktury po celém světa.
