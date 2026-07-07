Společnost Invest Gate zajišťuje strategické zázemí pro armádu

Transakce je právně dokončena a v těchto dnech již probíhají finální přípravy na předání bytového domu novému majiteli. Původní záměr skupiny Invest Gate vybudovat Senior Resort se transformoval do strategického projektu, který zajistí špičkové zázemí pro aktivní vojáky přímo v místě jejich působení.
Projekt v Jincích vyniká strategickou lokalitou a vysokým standardem. Vzhledem k přítomnosti dělostřeleckého pluku se v průběhu jednání ukázalo, že prioritou Ministerstva obrany je podpora vojenské posádky a nábor nových sil. „Jince jsou z hlediska armádní infrastruktury mimořádně významnou lokalitou. Jsme rádi, že se podařilo najít řešení, které reaguje na aktuální potřeby regionu a zároveň umožňuje efektivní využití již dokončeného projektu. Flexibilita celého konceptu byla jedním z hlavních důvodů úspěšné realizace,“ uvedl jednatel společnosti a pověřený zmocněnec fondu Petr Pokorný.
Společenská odpovědnost a strategický milník
Pro investiční skupinu Invest Gate představuje úspěšný prodej významný milník, který potvrzuje její dlouhodobé hodnotové směřování. Skupina tímto krokem ukazuje schopnost realizovat projekty s celospolečenským dopadem a poskytovat řešení tam, kde jsou aktuálně nejvíce zapotřebí.
„Sociální odpovědnost a projekty s reálným přínosem pro komunitu máme v Invest Gate hluboko v naší DNA a tvoří samotný základ naší filozofie. Jsme hrdí, že jsme našli shodu s Ministerstvem obrany“ uvádí Kristián Bašta a dodává: „Vnímáme velice pozitivně přesah celého projektu pro dané území. Komplex nabídne moderní standardy pro mladé vojáky, což zásadně pomůže stabilizovat a rozvíjet místní posádku.“
Špičkový komfort a okamžité předání
Nemovitost splňuje nejvyšší nároky na občanskou vybavenost a pohodlí, které byly původně navrženy pro seniorské bydlení. Tyto nadstandardní parametry nyní plně poslouží novým obyvatelům z řad resortu Ministerstva obrany. Stavba byla kompletně dokončena a převzata od generálního dodavatele. Podpisem kupní smlouvy oběma stranami se projekt posunul do finální fáze – aktuálně se připravuje fyzické předání klíčů a zahájení provozu budov.
O společnosti Invest Gate
Invest Gate je dynamická investiční skupina zaměřená na projekty s vysokou přidanou hodnotou a silným společenským dopadem. Ve svém portfoliu kombinuje investice do nemovitostí a udržitelných řešení. Dlouhodobě staví na transparentnosti, profesionalitě a propojování byznysu se sociální odpovědností.
Zdroj: Invest Gate