Společnost Jiahui Health zdůraznila na veřejném fóru WTO 2026 rostoucí roli Číny v globální zdravotní turistice

V rámci sekce „Zdraví bez hranic" na téma „Lékařská turistika – příležitosti a výzvy v obchodu se službami" byl Dr. Hsiang jediným čínským zástupcem ze zdravotnictví, který byl pozván, aby se podělil o čínské zkušenosti v oblasti mezinárodních zdravotnických služeb.
Podle údajů, které citoval Dr. Hsiang, zaznamenaly přední čínské nemocnice poskytující péči zahraničním pacientům v roce 2025 celkem 1,28 milionu návštěv zahraničních pacientů, což představuje nárůst o 73,6 % oproti situaci před třemi lety. Z tohoto počtu připadalo 413 000 návštěv na pacienty, kteří do Číny cestovali výhradně za účelem lékařské péče. Ve společnosti Jiahui Health se počet dotazů zahraničních pacientů v první polovině roku 2026 meziročně téměř zdvojnásobil.
Tento růst je podporován reformami politiky a zrychlujícími se inovacemi v čínském zdravotnictví. Občané 57 zemí mají v současné době nárok na čínskou politiku bezvízového tranzitu v délce 240 hodin přes 65 přístavů, zatímco Čína nyní představuje 33,7 % léků ve fázi globálního vývoje. V červnu 2026 schválila Čína první CAR-T buněčné terapii na světě pro solidní nádory, čímž přilákala zahraniční pacienty hledající přístup k této nové léčbě.
Tento trend ilustrují nedávné případy z nemocnice Jiahui. Jeden pacient z Nového Zélandu s pokročilým karcinomem žaludku odcestoval do Šanghaje krátce po schválení terapie a stal se jejím prvním zahraničním příjemcem. V jiném případě přijel do nemocnice Jiahui pacient z USA s nemalobuněčným karcinomem plic, aby podstoupil léčbu ivonescimabem, inovativní bispecifickou protilátkou, která je v současné době k dispozici pouze v Číně, a to po konzultaci se svým lékařem v MD Anderson Cancer Center.
Dr. Hsiang uvedl, že Šanghaj zaujímá pozici brány spojující čínské lékařské inovace s pacienty z celého světa. Nemocnice Jiahui zaznamenala v roce 2025 více než 100 000 zahraničních ambulantních návštěv a vybudovala přeshraniční kapacity zahrnující přímé vyúčtování mezinárodním pojišťovnám, konzultace na dálku a vícejazyčnou koordinaci péče o pacienty.
S ohledem na budoucnost vyzval Dr. Hsiang k větší mezinárodní spolupráci v oblasti zdravotního cestovního ruchu a zjednodušení vízového režimu, přístupu k informacím o lékařských inovacích a regulačního dialogu ohledně přeshraničních zdravotních údajů a telemedicíny.
„Zdravotní cestovní ruch se nachází na křižovatce zdravotní péče, obchodu a ekonomického rozvoje," uvedl Dr. Hsiang. „V příštích třech až pěti letech má Čína potenciál stát se přední světovou destinací pro mezinárodní zdravotní péči."
Celý článek si přečtěte zde: https://jiahui.com/en/news/224
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