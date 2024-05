Společnost JOY GROUP se umístila na 70. místě v žebříčku 100 nejlepších kosmetických firem podle časopisu WWD Beauty Inc, což znamená posun o 16 pozic výše

Šanghaj (Čína) 7. května 2024 (PROTEXT/PRNewswire) - V dubnu 2024 vydalo mezinárodně uznávané módní médium WWD (Women's Wear Daily) žebříček 100 nejlepších kosmetických firem podle časopisu WWD Beauty Inc pro rok 2023. Společnost Shanghai Juyi Cosmetics Co., Ltd. ("JOY GROUP"), která na trhu vykazuje stabilní růst, obsadila 70. místo. Společnost se tak podruhé za sebou dostala mezi 100 nejlepších světových kosmetických firem a oproti předchozí 86. pozici si o 16 míst polepšila.