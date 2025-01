Společnost JPF Czech získala certifikát TOP Stabilní firma by CREDIT PASSPORT®

Certifikát TOP Stabilní firma by CREDIT PASSPORT® uděluje CRIF - Czech Credit Bureau. Na základě analýzy kreditního skóre JPF Czech v reálném čase vyzdvihla především vysoký dynamický růst tržeb, vysokou rentabilitu aktiv, nízkou zadluženost, nízkou dobu splatnosti krátkodobých závazků, meziroční zlepšení u téměř všech sledovaných ukazatelů. JPF Czech roste už desátým rokem v řadě, v posledních letech se obrat firmy meziročně zvyšoval i o více než 30 %.

„Pokud máme pomáhat firmám našich klientů, musíme být v prvé řadě v kondici sami. Domnívám se, že se nám to daří víc než deset let způsobem na Česko poměrně nadstandardním. A získání certifikátu TOP Stabilní firma by CREDIT PASSPORT® to dokazuje. Děkuji proto všem kolegům a kolegyním, kteří se na tomto našem významném úspěchu podíleli, a všem klientům za důvěru i úspěšnou spolupráci,“ komentuje zakladatel JPF Czech Ing. Jiří Jemelka, MBA.

Firmy v České republice i středoevropském regionu se v posledních letech setkaly s bezprecedentními turbulencemi v ekonomice. Pro mnohé z nich se při překonávání těchto výzev stala partnerem společnost JPF Czech. Díky ojedinělému pojetí executive interim managementu, tedy dočasného řízení, klientským podnikům pomohla optimalizovat výkonnost, ekonomicky je stabilizovat, najít nové příležitosti k růstu nebo řešit otázky související s mezigenerační výměnou. Za svou existenci se JPF Czech ujala téměř 600 projektů a dosahuje trvale víc než 80% úspěšnosti. V loňském roce obsluhovala v průměru 160 klientů s dohromady víc než 5000 zaměstnanci a 180 projektů s celkovým obratem 2 miliardy korun.