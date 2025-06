Společnost JZXN získává prostředky prostřednictvím konvertibilních dluhopisů na nákup bitcoinů a zahajuje strategické rozmístění tisíců bitcoinů

Autor:

7:43

Chang-čou (Čína) 12. června 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost JZXN Holdings, Inc. (NASDAQ: JZXN; dále jen společnost) oznámila, že její představenstvo schválilo vydání konvertibilních dluhopisů za účelem získání finančních prostředků. Finanční prostředky budou použity výhradně na strategické rezervy v bitcoinech, po jejich obdržení bude nakoupeno 23,5 bitcoinu, čímž bude zahájen tzv. Plán tisíce mincí, o němž firma informovala 22. května 2025. Došlo k ujasnění investičních podmínek i jmen investorů a akvizice by měla být v nejbližší době dokončena. Tento krok znamená vstup americké dceřiné společnosti JZXN do oblasti digitálních aktiv a demonstruje její důvěru v dlouhodobou hodnotu bitcoinu.