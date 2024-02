Společnost Kaumy, výrobce Čekankového originálu, slaví 30 let na českém trhu

Kaumy v minulém roce dosáhla obratu 181 milionu korun a má jednu z nejširší nabídky zdravých potravin na českém a slovenském trhu. V roce svého třicátého výročí přinese novinky v rámci brandingu a chystaných nových produktů. „Rozhodli jsme se vytvořit kompletně novou prezentaci firmy i významně rozšířit produktové portfolio. Chystáme uvést na trh řadu zajímavých novinek,“ říká brand manažerka firmy Kaumy Monika Vokřínková, která má od letošního roku na starosti marketing a rozvoj značky.

Klíčovým produktem firmy je čekankový sirup, který je jedničkou na trhu v kategorii alternativních sladidel. Čekankový originál je Low Carb sladidlo vyrobené unikátní patentovanou metodou z kořene čekanky. Vyniká mimořádně vysokým obsahem prospěšné vlákniny a glykemickým indexem menším než 5. Obsahuje až o 95 % méně cukru a 45 % méně kalorií ve srovnání s jinými přírodními sladidly. Už na jaře společnost uvede na trh nové flapjacky v několika příchutích, jejichž složení obsahuje také extrakt z kořene čekanky, který nahrazuje cukr či med. „Naším ikonickým produktem je Čekankový Originál, tedy sirup z kořene čekanky, který má celou škálu zdravotních benefitů. Nyní se ale zaměřujeme i na další nové produkty obsahující čekankový extrakt a troufám si říct, že flapjacky si rychle získají oblibu zákazníků,“ dodává Monika Vokřínková.

Firmu Kaumy byla založena v roce 1994 jako společnost zastupující domácí i zahraniční potravinové značky na českém trhu. Ambice přicházet na trh s potravinami dle vlastních receptur vedla k založení výrobní společnosti Heinz Food, která začala vyrábět potraviny pod vlastní značkou Yumy. Původně se specializovala na figurky z kvalitní čokolády. Brzy po vstupu řetězců na český trh se objevily čokoládové figurky Yumy na jejích regálech. Tým Kaumy však chtěl dopřát sladkou chuť také lidem, kteří si ji běžně dopřát nemohou, třeba diabetikům. Ale také všem, kteří se chtěli vyhýbat cukru. Proto se společnost zaměřila na zdravější způsob stravování a brzy dala vzniknout značce 4Slim, pod kterou představila českým spotřebitelům zcela nový produkt na bázi čekanky. Čekankový sirup (dnes známý jako Čekankový originál) byl od svého počátku věnován diabetikům. Měl lidem trpícím cukrovkou dopřát sladkou chuť bez nutnosti porušení jejich dietních jídelníčků. Sirup se stal brzy vlajkovou lodí značky 4Slim a našel si zákazníky také mezi zdravou populací.

V roce 2023 byla společnost začleněna do holdingu CE Industries patřícímu Jaroslavu Strnadovi. Letos, kdy firma Kaumy oslaví 30 let svého fungování, je sice již v rukou nového majitele, nicméně je i nadále důvěryhodným výrobcem čekankových produktů s bohatou historií, který se nebojí inovovat a využívat moderních technologií. V holdingu CE Industries tak vznikla divize FMCG, do které mimo Kaumy spadá také pardubická firma Kávoviny, výrobce produktů značky Melta, přípravků na pečení či piškotů nebo přední srbský výrobce pracích prášků a čističů Beohemija. Ten na trh dodává prací a čistící prostředky pod značkami Duel, Spin a Pompa.