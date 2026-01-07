Společnost KEENON Robotics poprvé představila na veletrhu CES 2026 humanoidního robota a odhalila první robotickou sekačku na trávu, čímž rozšířila své robotické služby do nových sfér

Nový produkt KEENMOW K1, který je středobodem výstavy, se flexibilně pohybuje kolem překážek v simulované zahradě a svou vynikající schopností vyhýbat se překážkám přitahuje značnou pozornost.
Tato schopnost vychází z fúzního percepčního systému KEENMOW 3D LiDAR-Vision, který mu umožňuje autonomně vytvářet vysoce přesnou 3D mapu zahrady. Umožňuje bezhraniční, plně autonomní navigaci a sekání, inteligentní identifikaci a vyhýbání se překážkám. Díky systému 3D LiDAR-Vision a vysoce přesnému řízení pohybu může KEENMOW projíždět úzkými průchody o šířce pouhých 0,8 metru s minimálním ručním zásahem. Navíc jeho inteligentní plánování trasy zajišťuje kompletní pokrytí více zón – žádná plocha nezůstane neposekaná. Díky důkladnému a rovnoměrnému pokrytí sekání a provozní autonomii poskytuje možnost „nastav a zapomeň" a skutečně bezproblémovou péči o trávník.
Jako významný globální hráč v oblasti humanoidní robotiky si KEENON XMAN-R1 již získal celosvětovou slávu díky úkolům od přípravy popcornu po nalévání nápojů. Tento všestranný hvězdný robot je také na místě, vítá účastníky a nabízí bonbóny, čímž se stává středem pozornosti. Nejenže demonstruje potenciál pro porozumění složitým úkolům a jejich provádění, ale také zapojuje dav živými interakcemi – obratně rozdává bonbóny a provádí antropomorfní gesta, jako je vytváření tvaru srdce nebo mávání, čímž předvádí potenciál přirozené a přátelské interakce v budoucích servisních robotech. Mezitím se po stánku pohybují čisticí roboti C40 a C55, kteří ukazují autonomní čištění na různých podlahových površích, a doručovací robot T10 se hbitě pohybuje a aktivně podává návštěvníkům nápoje.
Společnost KEENON, založená v roce 2010 a poháněná svým vlastním technologickým systémem full-stack (pokrývá všechny vrstvy vývoje), dosud uplatnila své produkty a řešení ve více než 600 městech a regionech po celém světě, přičemž celosvětové dodávky přesáhly 100 000 kusů. Podle společnosti IDC zaujímá KEENON vedoucí pozici v globálních dodávkách komerčních servisních robotů. Tato prezentace na veletrhu CES nejen demonstruje její vedoucí postavení v komerčních odvětvích, jako je stravování, pohostinství a zdravotnictví, ale také značí úspěšnou expanzi její inovativní technologie do oblasti inteligentních domácností. Takto neustále posouvá svou misi zlepšovat život po celém světě prostřednictvím robotiky.
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2855711/CES.jpg
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2855347/KEENMOW_K1.jpg
Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2641853/KEENON_Robotics_Logo.jpg
KONTAKT: Huiying Xiong, xionghuiying@keenon.com