Společnost KEENON Robotics představila na veletrhu Interclean Amsterdam 2026 inovace v oblasti autonomního úklidu

Autor:
  9:38
Amsterdam (Nizozemsko) 16. dubna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost KEENON Robotics na veletrhu Interclean Amsterdam 2026 předvedla, jak automatizace nové generace mění podobu facility managementu (FM) prostřednictvím udržitelné inteligence a spolupráce více robotů. V době, kdy odvětví FM nadále čelí nedostatku pracovních sil, rostoucí provozní složitosti a vyšším nárokům na konzistentní kvalitu, představila společnost KEENON profesionální úklidovou flotilu navrženou pro autonomnější, škálovatelnější a efektivnější provoz.

Inspekce hlídek s umělou inteligencí pro rychlejší úklid

Klíčovým bodem programu byla funkce AI Patrol Inspection společnosti KEENON, která robotům umožňuje identifikovat běžné suché a mokré nečistoty, automaticky přepínat režimy čištění a vypočítat nejkratší cestu reakce. Roboti tak mohou překročit rámec úklidu po pevně dané trase a dynamičtěji reagovat na provozní potřeby v reálném čase.

Diferencovaná řada produktů pro různá prostředí

Společnost KEENON představila řadu KLEENBOT jako kompletní portfolio pro různé komerční scénáře. KLEENBOT C55 je určen pro velké prostory nad 3 000 m2 a nabízí vysokou kapacitu, delší dobu provozu a široké pokrytí pro náročná prostředí, jako jsou továrny a logistická centra. KLEENBOT C40, určený pro středně velká komerční zařízení včetně supermarketů, hotelů, kanceláří a nemocnic, vynikl průkopnickou konstrukcí KEENON pro separaci suché a mokré fáze. Model C40 je postaven na charakteristickém systému tří kartáčů, který odděluje suchý a mokrý odpad v jediném pracovním postupu, čímž řeší dlouhodobé problémy uživatelů, jako je zápach způsobený smíšeným odpadem a obtížné čištění nádrží na odpadní vodu, a zároveň zvyšuje pohodlí údržby a celkovou účinnost čištění. KLEENBOT C30 je přizpůsoben prémiovým prostředím, jako jsou hotely a kanceláře, a poskytuje tiché řešení suchého čištění bez použití vody pro povrchy od mramoru až po koberce.

Efektivní spolupráce více robotů, lepší efektivita služeb

Kromě jednotlivých produktů společnost KEENON zdůraznila hodnotu koordinované spolupráce více robotů. Společnost KEENON se svým portfoliem zahrnujícím úklidové, doručovací a humanoidní roboty předvedla, jak mohou různé typy robotů spolupracovat při koordinovaném nasazení s cílem zlepšit efektivitu služeb a provozní reakce v komplexních komerčních prostředích. Společnost KEENON již prokázala funkčnost více robotů v praxi — od 10 až 20 robotů pracujících na jednom místě až po smíšenou flotilu 8 robotů šesti typů v zařízeních, jako jsou luxusní hotelové řetězce.

Od specializovaných robotů k širší vizi

Společnost KEENON uzavřela prezentaci posílením své širší strategie kombinování humanoidních robotů pro všeobecné použití se specializovanými servisními roboty. Společnost, která se opírá o 16 let inovací v oblasti robotiky, pokračuje v rozšiřování reálného nasazení a zároveň rozvíjí svou dlouhodobou vizi "10 miliard + 1 robot" - budoucnost, ve které bude každému člověku pomáhat robotický partner.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2956309/IMG_20260414_122937.jpg 

Kontakt: Vittorio Li, yijun.li@keenon.com

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Putin poručil, ale soudruzi nesplnili. Legendární Kukuruzniky zase vytáhnou z hangárů

Antonov An-2

Čeští parašutisté ji dobře znají, dodnes létá na kdejakém letišti. AN-2 zvaný Andula posloužil k prvním seskokům mnoha generacím výsadkářů v civilu i v armádě. Rusové ho chtěli nahradit moderním...

Olomouc spustila AI asistenta, pomůže lidem s informacemi o městě i poplatky

ilustrační snímek

Olomoucký magistrát zprovoznil virtuálního asistenta založeného na umělé inteligenci (AI), který lidem pomůže s orientací v informacích o městě, úhradou...

16. dubna 2026  9:23,  aktualizováno  9:23

Přerovské cyklobusy opět zamíří na sedlo Bumbálka, startují 6. června

ilustrační snímek

Přerov znovu vypraví cyklobusy na beskydské horské sedlo Bumbálka na hranicích se Slovenskem. Spoje budou jezdit mezi Přerovem a Bumbálkou čtyři měsíce, první...

16. dubna 2026  9:15,  aktualizováno  9:15

Longevity a vědomý pohyb. Form Factory rozšiřuje nabídku o Pilates Reformer

16. dubna 2026

Atmosféra i příběh. Zážitkovou prohlídkou roubeného kostela provází herec Plesl

Zážitková prohlídka dřevěného kostela sv. Mikuláše v hradeckých Jiráskových...

V dřevěném kostele sv. Mikuláše ze 17. století v královéhradeckých Jiráskových sadech otevřeli zážitkovou audiovizuální prohlídku Divotvornosti. Přibližuje bohatou historii této pozoruhodné památky....

16. dubna 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

16. dubna 2026  10:35

PŘEHLEDNĚ: Dvorecký most „překope“ tramvajovou dopravu v Praze. Známe podrobnosti

Cvičná jízda na Dvoreckém mostu, foto ze středy 8. dubna.

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění tramvajové...

16. dubna 2026  10:33

Historické tramvaje, atrakce i jízdy zdarma. Otevření mostu láká na pestrý program

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

Do otevření nového mostu přes Vltavu v Praze zbývají už jen hodiny. Páteční slavnost na Dvoreckém mostě se uskuteční v rámci Světového dne veřejné dopravy a doprovodí ji akce napříč celým regionem....

16. dubna 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

16. dubna 2026  10:28

Soud prodloužil vazbu Jiřikovskému z bitcoinové kauzy, nově mu hrozí až 30 let

Eskorta odváží z jednání o prodloužení vazby Tomáše Jiřikovského v bitcoinové...

Městský soud v Brně ve čtvrtek rozhodl o setrvání obviněného Tomáše Jiřikovského ve vazbě. Za mřížemi je břeclavský programátor od srpna minulého roku, policie ho stíhá v souvislosti s bitcoinovou...

16. dubna 2026  7:32,  aktualizováno  10:12

Co se slaví 1. května? Svátek práce, tradice lásky a jaká bude otevírací doba obchodů

Líbání pod třešní

První květen připomíná historický boj za práva pracujících, zároveň je v našich končinách spojený i s tradicemi lásky a prvomájovým polibkem. Jaké jsou kořeny Svátku práce, jak se slaví u nás i ve...

16. dubna 2026  10:10

Šance pro malé obce - komplexní box za zlomek ceny

16. dubna 2026

Rychlobruslař Metoděj Jílek vstupuje do elitní party Tipsportu

16. dubna 2026  9:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.