Společnost Kennametal zahajuje globální program „Obráběč kovů roku" na počest dlouholetých zákazníků a vedoucích podniků v oboru

„Obráběči kovů jsou páteří výroby," řekl Eddie McBarnett, viceprezident společnosti Kennametal pro marketing a strategii. „Inovace společnosti Kennametal byly vždy poháněny potřebami těchto kvalifikovaných odborníků, kterým nabízíme řešení v oblasti nástrojů, jež řezají rychleji, vydrží déle a pomáhají dílenským provozům dosahovat vyšší přesnosti a ziskovosti."
Program Obráběč kovů roku oslavuje toto trvalé partnerství tím, že vyzdvihuje obráběče kovů, kteří ztělesňují řemeslné umění a inovace. Týmy v Americe, Evropě, Africe, na Blízkém východě, v Asijsko-pacifickém regionu a Indii ocení obráběče kovů, který představuje to nejlepší z obráběcího výkonu svého regionu.
„Naše celosvětová soutěž o titul Obráběč kovů roku je více než jen soutěž – je to oslava partnerství a odborných znalostí, které posouvají náš obor vpřed," řekl Scott Etling, viceprezident pro řízení produktového marketingu.
Pro účast v soutěži musí účastníci zveřejnit na svých sociálních sítích krátké poutavé video, ve kterém představí, jak používají produkty Kennametalu a proč by měli být vybráni jako „Obráběč kovů roku". Účastníci musí označit společnost Kennametal, uvést hashtag #KMTMachinist a aktivně používat produkty Kennametalu ve své dílně alespoň po dobu posledního roku. Finalisty vyberou regionální marketingové týmy společnosti v jednotlivých regionech a závěrečné hlasování bude otevřeno veřejnosti na sociálních sítích společnosti Kennametal.
Každý regionální vítěz obdrží následující:
- prezentaci na webových stránkách, blogu a sociálních sítích společnosti Kennametal
- balíček cen včetně exkluzivních reklamních předmětů a produktů s logem
- 7500 USD (v přepočtu) v podobě značkové sady nářadí „Obráběč kovů roku" a nástrojů od Kennametalu
- pozvání k vedení živých ukázek obrábění na globálním veletrhu (IMTS, AMB, JIMTOF, IMTEX/AMTEX, podle potřeby)
- automatické jmenování ambasadorem značky Kennametal
Harmonogram:
- únor 2026 – oficiální zahájení programu
- červen 2026 – oznámení regionálních nominovaných, zahájení hlasování
- září/říjen 2026 – oznámení regionálních vítězů na veletrzích a online
Podrobné informace, pokyny pro podání přihlášky a informace o hlasování najdete na stránce Obráběč kovů roku Kennametalu.
O společnosti Kennametal
Společnost Kennametal Inc. je již více než 85 let vedoucím podnikem v oblasti průmyslových technologií a svým zákazníkům přináší produktivitu prostřednictvím materiálů, nástrojů a řešení odolných proti opotřebení. Zákazníci z oblasti letectví a obrany, zemních prací, energetiky, strojírenství a dopravy se obracejí na společnost Kennametal, aby jim pomohla vyrábět s přesností a efektivitou. Každý den pomáhá přibližně 8100 zaměstnanců zákazníkům v téměř 100 zemích udržet si konkurenceschopnost. Společnost Kennametal dosáhla ve fiskálním roce 2025 tržeb ve výši 2 miliardy dolarů. Více informací najdete na kennametal.com . Sledujte @Kennametal: Instagram, Facebook, LinkedIn a YouTube.
Kontakt: vztahy s investory: Michael Pici, tel: 412-790-0792, michael.pici@kennametal.com; vztahy s médii: Lori Lecker, tel: 412-248-8224, lori.lecker@kennametal.com