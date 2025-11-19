Společnost KLM real estate otevírá v Uničově nové obchodní centrum Klokan

Projekt rozšiřuje síť ekologicky zaměřených retail parků a využívá energeticky úsporné technologie, tepelná čerpadla, vodozádržné opatření nebo přípravu pro fotovoltaickou elektrárnu. Jde o páté dokončené centrum KLM real estate v ČR po Humpolci, Lipníku nad Bečvou, Úpici a Bystřici pod Hostýnem, což potvrzuje pokračující expanzi a rostoucí zájem nájemců i investorů.
V centru našly místo značky Action, Benu, Billa, Datart, Deichmann, DM, Orion, Pepco, Sinsay, Takko Fashion, Tedi či Wiky. Návštěvníci mohou využít 146 parkovacích míst a bezbariérový přístup.
Spolumajiteli společnosti jsou Rastislav Čačko a Michal Kozáček.
Zdroj: KLM real estate