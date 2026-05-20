Společnost Knoll představuje Konzert – systém soukromých kanceláří, v němž se snoubí přesnost s flexibilitou

Londýn 20. května 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Komplexní systém, který je nyní dostupný v Evropě a na Blízkém východě, nabízí rozsáhlé možnosti vytváření sofistikovaných integrovaných kancelářských prostor. 

Společnost Knoll představuje během festivallu Clerkenwell Design Week 2026, který se koná od 19. do 21. května, systém Konzert – harmonicky pojatý systém soukromých kanceláří od italského architekta a designéra Paola Dell'Elceho. Konzert byl navržen tak, aby předvídal měnící se potřeby dnešního dynamického pracoviště a umožňoval designérům dosahovat architektonické harmonie díky flexibilitě. Konzert navazuje na tradici společnosti Knoll v revoluci interiérového plánování a utváření budoucnosti práce a zároveň ztělesňuje oddanost značky konceptu „total design" – její základní filozofii, podle níž všechny prvky designu harmonicky spolupracují na vytvoření uceleného zážitku, od nábytku přes interiéry až po architekturu.

Díky hlubokému porozumění plánování designu a trendům v oblasti nemovitostí Konzert předvídá budoucí potřeby," uvedl kreativní ředitel společnosti Knoll Jonathan Olivares.

Široké možnosti, sofistikovaný design

Díky tomuto komplexnímu systému mohou architekti, designéři a prodejci vytvářet osobité prostory pečlivě přizpůsobené potřebám každého klienta. Konzert nabízí kolekci panelů, stolů, sedacího nábytku a úložných prvků, které lze kombinovat do mnoha sofistikovaných konfigurací. Díky tomu se systém dokáže plynule přizpůsobit různým interiérům a umožňuje širokou škálu uspořádání. S pomocí systému Konzert mohou designéři navrhovat téměř každý prvek prostoru prostřednictvím toho,, co Dell'Elce označuje jako „tektonické plánování" – tedy přístup, který umožňuje navrhovat horizontálně i vertikálně řešené skříňky a police v různých výškách a hloubkách.

Je to dokonalá sada designových nástrojů," komentoval Paolo Dell'Elce. „Poskytuje architektům a designérům svobodu experimentovat a uskutečnit jejich představy v celé řadě konfigurací."

Díky široké škále možností a propracovaným detailům, od různých variant integrovaného osvětlení a čalouněných lavic až po možnost volby směru kresby dřeva, staví tento systém do popředí lidské potřeby i celkovou harmonii prostoru.

Nejlepší materiály ve své třídě

Konzert proměňuje prostory díky působivému výběru prémiových materiálů, včetně dýhy, Techgrainu, laminátu a melaminu – dostupných v široké škále barev a povrchových úprav. S přesvědčením, že nábytek není kompletní bez promyšleného propojení barev, materiálů a povrchové úpravy, navazuje Konzert na tradici společnosti Knoll, která dává architektům a designérům tvůrčí svobodu přizpůsobit své produkty každému jedinečnému interiéru. Tyto možnosti materiálů zajišťují, že každý prostor je nejen inspirativní, ale i vysoce funkční, a přispívají k vytvoření interiéru pojatému jako komplexní designový celek.

Komplexní design v jednom systému

Každý prvek řady Konzert byl promyšleně navržen ve vztahu k ostatním – úchytka s ohledem na zásuvku, zásuvka s ohledem na skříňku, stůl s ohledem na nástěnné panely. Výsledkem je plynulá, jednotná estetika, která ztělesňuje filozofii komplexního designu společnosti Knoll.

Více informací o řadě Konzert najdete na knoll-int.com. Zákazníci z oblasti komerčních interiérů mohou řadu Konzert zakoupit již nyní u certifikovaných prodejců MillerKnoll.

Prezentace na Clerkenwell Design Week

Od 19. do 21. května si můžete kolekci Konzert prohlédnout v londýnském showroomu společnosti MillerKnoll v budově The Sans na adrese 20 St. John's SquareExpozice představí široké možnosti, které systém nabízí designovým partnerům v oblasti barev, materiálů a povrchových úprav. K vidění bude několik odlišně řešených soukromých kanceláří, jež ukážou různé způsoby využití a designové styly.

O společnosti Knoll

Společnost Knoll vnáší pořádek a krásu do pracovních, hotelových a rezidenčních prostor. Tato značka nábytku a interiérů, založená v New Yorku v roce 1938, je proslulá designovou spoluprací mezi architekty, umělci a designéry, kteří utvářejí současného kulturního ducha doby. Portfolio společnosti Knoll zahrnuje díla modernistických velikánů, jako jsou Eero Saarinen, Marcel Breuer a Ludwig Mies van der Rohe, vedle nového nábytku navrženého současnými prograsivními tvůrci, jako jsou Willo Perron, Jonathan Muecke a architektonické studio Johnston Marklee. Díky přístupu, který propojuje barvu, materiál, povrchovou úpravu a tvar, umožňuje Knoll architektům a designérům vytvářet ucelený prostorový zážitek. Více informací najdete na Knoll.com.

 

Foto: Fotky ,https://mma.prnewswire.com/media/2982757/Knoll_Konzert.jpg

Kontakt: press@knoll.com / knoll@camronglobal.com

