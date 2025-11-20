Společnost Kolmar Korea byla podruhé za sebou zařazena do žebříčku časopisu TIME

Autor:
  15:53
Soul (Jižní Korea) 20. listopadu 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Umístila se mezi horními 7 % z více než 4000 globálních korporací, což podtrhuje její vedoucí postavení v oblasti ekologických inovací a odpovědného růstu

Společnost Kolmar Korea, vedoucí globální podnik v oblasti kosmetiky od výrobce originálního designu, byla podruhé v řadě zařazena do žebříčku časopisu TIME „Nejlepší společnosti světa v oblasti udržitelného růstu 2026". Takto potvrdila svou pozici vedoucího globálního podniku v oblasti ekologických a odpovědných obchodních postupů. Žebříček byl oznámen 13. listopadu časopisem TIME ve spolupráci s globální výzkumnou společností Statista a vyzdvihuje 500 nejlepších společností na světě v oblasti udržitelného růstu. Společnost Kolmar Korea se umístila na 294. místě.

Letos se do žebříčku dostalo pouze deset korejských společností, což je o 13 méně než v loňském roce, a Kolmar Korea byla jedinou korejskou kosmetickou společností, která se do žebříčku dostala již druhý rok po sobě.

Hodnocení bylo založeno na třech stejně vážených faktorech – růstu tržeb, finanční stabilitě a vlivu na životní prostředí – na stobodové stupnici. Hodnocení se zúčastnilo více než 4000 globálních společností ze všech odvětví, které transparentně zveřejňují údaje o svém environmentálním výkonu.

Společnost Kolmar Korea získala celkové skóre 81,02, což ji řadí mezi 7 % nejlepších společností na světě, a udržela si tak silné postavení i přes zesílenou konkurenci ze strany globálních společností vykazujících silnou složenou roční míru růstu a finanční stabilitu. Společnost zaznamenala obzvláště příznivé výsledky u udržitelnosti, když se umístila na druhém místě mezi korejskými společnostmi v oblasti uhlíkové intenzity a emisí a mezi 30 % nejlepších společností na světě u nakládání s odpady a vodními zdroji.

Tento úspěch odráží rozsáhlé a trvalé úsilí společnosti Kolmar Korea o ekologické inovace a cirkulární udržitelnost. Jako průkopník v oboru vyvinula společnost Kolmar Korea průlomová udržitelná řešení v oblasti obalů, jako jsou papírové tubusy, papírové tyčinky a papírové balení s pumpičkou ovládanou jednou rukou, které výrazně snižují spotřebu plastů. Její papírové tubusy a papírové tyčinky získaly všechny tři nejprestižnější světové ceny za design – IDEA (Mezinárodní ceny za vynikající design), iF Design Award a Red Dot Design Award, čímž upevnily svůj vliv na globální trendy v oblasti obalů.

Společnost také urychluje vývoj udržitelných receptur a ingrediencí. Její portfolio zahrnuje opalovací krémy s certifikátem produkt ekologické technologie, které jsou vyráběny pomocí procesu extrakce ingrediencí proti stárnutí, který snižuje emise uhlíku o 83 %, a také biologicky rozložitelné produkty pro péči o vlasy a tělo, které se přirozeně rozkládají z více než 99 %, čímž minimalizují zátěž na životní prostředí. Společnost Kolmar Korea také posílila své kapacity v oblasti udržitelné výroby, dosáhla míry recyklace odpadu 84,8 % a meziročně snížila množství odpadu ukládaného na skládky o 57,8 % v rámci své iniciativy „nulové skládkování".

Souběžně s interními snahami o udržitelnost se společnost Kolmar Korea zavázala podporovat růst korejského ekosystému krásy tím, že propaguje společný růst s nově vznikajícími nezávislými kosmetickými značkami. Společnost pravidelně pořádá semináře o kosmetických trendech a marketingové strategii pro značky svých klientů, podporuje pop-up obchody (dočasné maloobchodní obchody k propagaci) nezávislých značek na Týdnu krásy v Soulu a od roku 2023 pořádá společně se svými partnery seminář o udržitelnosti SPOJTE SE PRO EKOLOGII s cílem vybudovat společný hodnotový řetězec udržitelného investování.

„To, že jsme byli již druhý rok po sobě uznáni jako jedna z nejlepších společností na světě v oblasti udržitelného růstu, odráží výsledky našeho komplexního a dlouhodobého závazku k udržitelnému řízení," řekl Yoon Sang Hyun, místopředseda skupiny Kolmar. „Budeme i nadále přebírat odpovědnost jako globální společnost zastupující Koreu tím, že budeme prosazovat ekologické řízení a technologické inovace."

Kontakt pro média

Kolmar Holdings

Jang-Woo Lee

jay.lee@kolmar.co.kr

Fotografie - https://mma.prnewswire.com/media/2828284/photo__Kolmar_Korea_named_to_TIME_s_World_s_Best_Companies_in_Sustainable_Growth_2026_for_second_con.jpg 

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2648166/5628957/Kolmar_Logo.jpg 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

Já jsem malej, ale šikovnej! Tuhle větu zná každý. Jiná „čertí“ hláška je ale problém

Jakub Zindulka a Yvetta Blanarovičová v pohádce Princezna ze mlejna (1994)

Česko miluje pohádky! Ať je Štědrý den, léto nebo listopad. Stačí v televizi zahlédnout prince, čerta nebo vodníka a už je jasno: nostalgie jede naplno. Také proto si čtenáři oblíbili i kvízy deníku...

Kam s dětmi v Praze zdarma: 10 nejlepších tipů do konce roku 2025

Turisté v centru Prahy (29. ledna 2020)

Když máte děti, oceníte program, který dává smysl, nic nestojí a dá se zvládnout po škole, po školce nebo o víkendu bez složitého plánování. Vybrali jsme místa a akce, kde se děti zabaví, něco nového...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Okolí Otíkovy lávky. Do terasy se zakously sbíječky. Praha 11 chce proměnit nákupní zónu. Stačí 3 miliardy

Kuriozita. Schodiště, které vede z přízemí nikam. Nebo nesmíte trpět strachem z...

Konečná metra Háje. Východní výstup směrem k Hostivařské přehradě a s odbočkou na slavnou lávku pojmenovanou po Otíkovi z filmu Vesničko má středisková není dvakrát půvabným vstupem do této části...

Akce zdarma 17. listopadu 2025: Praha nabídne koncerty hvězd i volné vstupy

Slavnostní otevření Národního muzea, Andrej Babiš. ( 27. října 2018)

V pondělí 17. listopadu si každoročně připomínáme Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studenstva. V Česku je tento den nejvíce spojen s připomínkou počátku sametové revoluce. Období...

V návrhu rozpočtu Jihomoravského kraje činí příjmy 38,2 mld.,výdaje 39,7 mld. Kč

ilustrační snímek

Jihomoravský kraj pro rok 2026 počítá v návrhu rozpočtu s příjmy 38,2 miliardy a výdaji 39,7 miliardy korun. Je v něm dosud nejvyšší objem vlastních zdrojů, a...

20. listopadu 2025  14:43,  aktualizováno  14:43

Masarykova univerzita spouští platformu propojující znalce s akademiky

ilustrační snímek

Odbornou platformu, která propojí soudní znalce s akademickým prostředím, spouští Masarykova univerzita v Brně. MUNI Forensic Hub má poskytovat znalcům a...

20. listopadu 2025  14:37,  aktualizováno  14:37

Havárie potrubí v Praze. Desetitisíce lidí bylo bez vody, výpadek nahradil jiný zdroj

Havárie vody poškodila komunikaci u Úřadu městské části Praha 8. (29. července...

Jihovýchod Prahy ve čtvrtek zasáhla rozsáhlá porucha vodovodního potrubí. Problémy s přívodem vody mělo přibližně 30 tisíc obyvatel z několika městských částí. Mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací...

20. listopadu 2025  11:02,  aktualizováno  16:12

Enabot vstupuje do České republiky a na Slovensko: chytrá rodinná robotika, která mění způsob, jak se staráme o děti, domácnost i mazlíčky.

20. listopadu 2025  16:09

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Alavis jako značka vítězů podpořil film Neporazitelní

20. listopadu 2025  16:04

Matka batolete zemřela rok po střetu se sporťákem, policie navrhla obžalovat řidiče

Řidič z neznámých důvodů sjel z vozovky a srazil maminku s kočárkem. (1. května...

Kriminalisté uzavřeli vyšetřování tragické nehody z pražských Vysočan, při níž loni řidič vozu porsche srazil ženu s kočárkem. Ta po jedenácti měsících zraněním podlehla. Policie nyní předala spis...

20. listopadu 2025  16:02

V Jeseníkách začne lyžařská sezona příští pátek, vleky spustí jako první Branná

ilustrační snímek

Lyžařská sezona v Jeseníkách začne příští týden v pátek, jako první již tradičně spustí vleky lyžařský areál v Branné na Šumpersku. Podle provozovatele...

20. listopadu 2025  14:29,  aktualizováno  14:29

Rožnovský skanzen připravil vánoční akce, bude jarmark i Živý betlém

ilustrační snímek

Vánoční programy připravuje na adventní období Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku. Uskuteční se tam Mikulášský podvečer, Vánoční...

20. listopadu 2025  14:21,  aktualizováno  14:21

Investika realitní fond expanduje na regionálním polském realitním trhu akvizicí druhé fáze špičkového administrativního komplexu Centrum Południe ve Wrocławi

20. listopadu 2025  15:54

Společnost Kolmar Korea byla podruhé za sebou zařazena do žebříčku časopisu TIME

20. listopadu 2025  15:53

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Chladné počasí stavbu D35 na Svitavsku nezbrzdí. Stihneme to, hlásí silničáři

Nový úsek dálnice D35 mezi Litomyšlí a Svitavami je krátce před dokončením....

Ačkoli v těchto dnech tak trochu všechny překvapil brzký nástup zimy a předpovědní modely naznačují, že ochlazení nebude jen krátkodobou záležitostí, dokončovaný úsek důležité dopravní tepny v podobě...

20. listopadu 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Začali stavět třetí nejvyšší obytný dům v Česku, pomůže i „samošplhací“ jeřáb

V Plzni má stát do tří let výšková budova Sisters se dvěma věžemi vysokými 94 a...

V Plzni začala stavba základů výškové budovy Sisters. S věžemi vysokými 94 a 83 metrů bude třetím nejvyšším obytným domem v Česku. Deset metrů hlubokou jámu pro základovou desku postupně doplní v...

20. listopadu 2025  15:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.