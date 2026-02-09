Společnost Kolmar Korea vyhrála soudní spor proti společnosti Intercos Korea ohledně úniku technologie ochrany proti slunci

- Korejské soudy nařídily společnosti Intercos Korea uhradit veškeré soudní náklady a potvrdily její občanskoprávní i trestní odpovědnost.
Kolmar Korea získala od společnosti Intercos Korea a svého bývalého zaměstnance jako náhradu soudních nákladů celkem 31,2 milionu jihokorejských wonů (KRW), což představuje plnou částku občanskoprávních výdajů vynaložených v souvislosti s případem.
Spor vznikl poté, co bývalý zaměstnanec Kolmar Korea, označený jako A, který ve společnosti pracoval přibližně 10 let, v roce 2018 přešel do Intercos Korea a nezákonně odnesl několik klíčových výzkumných a vývojových materiálů včetně dat o složení opalovacích přípravků a informací o vývoji nových produktů. Vyšetřování později odhalilo, že další bývalý zaměstnanec, označený jako B, který do Intercos Korea nastoupil přibližně ve stejnou dobu, se podílel na úniku obchodních tajemství.
V lednu 2024 korejský Nejvyšší soud pravomocně potvrdil odsuzující verdikty proti oběma bývalým zaměstnancům. Následně v říjnu 2024 okresní soud v Suwonu rozhodl, že společnost Intercos Korea porušila zákon o ochraně před nekalou soutěží a o obchodních tajemstvích, a uložil jí pokutu ve výši 5 milionů KRW.
Mluvčí Kolmar Korea uvedl: „Toto rozhodnutí představuje důsledné uplatnění našeho principu, že únik technologií musí být stíhán až do samotného konce. Budeme i nadále podnikat veškerá nezbytná opatření k ochraně našich klíčových technologií a aktiv v oblasti výzkumu a vývoje."
Společnost Kolmar Korea je všeobecně uznávána pro své schopnosti v oblasti výzkumu a vývoje týkající se ochrany proti slunci. V roce 2022 společnost založila specializovanou výzkumnou organizaci UV Tech Innovation Lab a v současnosti vlastní více než 100 patentů souvisejících s technologiemi ochrany proti UV záření. V loňském roce vyvinula společnost Kolmar Korea první technologii stabilizace pro hybridní kompozitní opalovací krém na světě, který kombinuje minerální a chemické UV filtry. Společnost byla rovněž průkopníkem na globálních trzích s produkty chránící pleť proti slunci, když se v roce 2013 stala první korejskou firmou, která od amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv získala certifikaci pro volně prodejné opalovací přípravky.
KONTAKT: Jang Woo Lee, jay.lee@kolmar.co.kr