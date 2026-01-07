Společnost Kolmar Korea získala na CES 2026 Cenu za nejlepší inovaci v kategorii technologie krásy, což je světová premiéra pro kosmetický průmysl

Společnost Kolmar Korea oznámila, že její zařízení pro kosmetické ošetření jizev využívající umělou inteligenci získalo Cenu za nejlepší inovaci v kategorii kosmetických technologií na CES 2026, největším světovém veletrhu spotřební elektroniky a IT. Zařízení také získalo Cenu za inovace v kategorii digitální zdraví, čímž dosáhlo dvojitého vítězství na letošním veletrhu CES.
Cena za nejlepší inovaci je nejvyšším oceněním na veletrhu CES, které se uděluje pouze technologiím, jež získají nejvyšší skóre ve všech hodnotících kritériích, včetně inovace, designu a technologické dokonalosti. Mezi deseti oceněnými v kategorii kosmetických technologií byla technologie společnosti Kolmar Korea vybrána jako nejvýznamnější.
Cena Nejlepší inovace v oblasti kosmetických technologií, která byla zavedena v loňském roce, přitáhla celosvětovou pozornost, když se jejím prvním držitelem stala společnost Samsung Electronics. Kolmar Korea je celkově druhou společností, která tuto poctu získala, a první kosmetickou společností na světě, jíž se to podařilo, což představuje historický milník pro globální kosmetický průmysl.
První všestranné zařízení na světě pro léčbu jizev a péči o krásu
Oceněné zařízení pro kosmetické ošetření jizev je prvním všestranným integrovaným řešením na světě, které kombinuje léčbu jizev a krytí pokožky v jediném zařízení. Tradičně uživatelé nanášeli na jizvu mast a poté ji zakrývali make-upem. S tímto zařízením lze léčbu i estetické krytí provést současně za pouhých 10 minut.
Jádrem technologie je analýza velkých dat pomocí umělé inteligence a piezoelektrická technologie mikrodávkování. Když uživatel pořídí snímek jizvy pomocí aplikace pro smartphone, algoritmus umělé inteligence jizvu zařadí do jedné z 12 kategorií a provede podrobnou analýzu jejího stavu. Na základě diagnózy je na jizvu přesně naneseno řešení léčby přizpůsobené na míru.
Zároveň zařízení míchá a rozprašuje optimální kombinaci více než 180 barev odpovídajících odstínu pleti, aby bylo možné nanést make-up s dokonalým krytím. Piezoelektrická technologie mikrodávkování – podobná inkoustovému tisku, který pomocí elektrických signálů vystřikuje materiál – umožňuje vysoce přesnou aplikaci bez generování tepla.
Uživatelsky přívětivý design oceněný za přístupnost
Zařízení pro kosmetické ošetření jizev také získalo vysoké hodnocení za intuitivní uživatelské rozhraní a uživatelský zážitek, které uživatelům umožňují sledovat a ovládat množství aplikovaného přípravku v reálném čase prostřednictvím obrazovky smartphonu. Zařízení je navrženo pro snadné použití a je přístupné i běžným spotřebitelům, což výrazně zvyšuje jeho pohodlí a použitelnost.
Komercionalizace a plány budoucího rozvoje
Kolmar Korea plánuje dokončit zavedení technologie v první polovině roku 2026 a ve druhé polovině roku zahájit plnohodnotné získávání zákazníků. Společnost si také klade za cíl dále zdokonalovat svůj software, aby mohla základní piezoelektrickou technologii mikrodávkování aplikovat na výrobu kosmetiky na míru, a zároveň urychlit rozvoj inteligentních továren prostřednictvím vládních výzkumných iniciativ AX (transformace umělé inteligence).
Zástupce společnosti Kolmar Korea uvedl:
„Cena za nejlepší inovaci je výsledkem výzkumu zaměřeného nejen na samotnou technologii, ale také na uživatelský zážitek zaměřený na člověka a řešení reálných problémů. Budeme i nadále rozšiřovat technologie AI, internetu věcí a velkých datových souborů v oblasti vývoje kosmetiky a služeb."
Zástupce společnosti dodal:
„Díky důslednému zavádění diferencovaných řešení v oblasti kosmetických technologií, která integrují AI a digitální technologie, bude společnost Kolmar Korea i nadále udávat směr globálnímu odvětví kosmetických technologií."
Informace o výstavě CES 2026
Během veletrhu CES 2026, který potrvá do 9. ledna, bude společnost Kolmar Korea provozovat Venetian Expo, hala A–D, stánek č. 55050(sekce Lifestyle), kde bude předvádět živé ukázky svého řešení pro diagnostiku pokožky hlavy na bázi mikrobiomu CAIOME.
