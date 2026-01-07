Společnost Kolmar Korea získala na CES 2026 Cenu za nejlepší inovaci v kategorii technologie krásy, což je světová premiéra pro kosmetický průmysl

Autor:
  16:36
Las Vegas 7. ledna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Získáním „Ceny za nejlepší inovaci" na CES prokázala globální konkurenceschopnost v oblasti technologie krásy. „Zařízení pro kosmetické ošetření jizev" využívající umělou inteligenci získalo dvojí ocenění v kategoriích technologie krásy a digitální zdraví. 

Společnost Kolmar Korea oznámila, že její zařízení pro kosmetické ošetření jizev využívající umělou inteligenci získalo Cenu za nejlepší inovaci v kategorii kosmetických technologií na CES 2026, největším světovém veletrhu spotřební elektroniky a IT. Zařízení také získalo Cenu za inovace v kategorii digitální zdraví, čímž dosáhlo dvojitého vítězství na letošním veletrhu CES.

Cena za nejlepší inovaci je nejvyšším oceněním na veletrhu CES, které se uděluje pouze technologiím, jež získají nejvyšší skóre ve všech hodnotících kritériích, včetně inovace, designu a technologické dokonalosti. Mezi deseti oceněnými v kategorii kosmetických technologií byla technologie společnosti Kolmar Korea vybrána jako nejvýznamnější.

Cena Nejlepší inovace v oblasti kosmetických technologií, která byla zavedena v loňském roce, přitáhla celosvětovou pozornost, když se jejím prvním držitelem stala společnost Samsung Electronics. Kolmar Korea je celkově druhou společností, která tuto poctu získala, a první kosmetickou společností na světě, jíž se to podařilo, což představuje historický milník pro globální kosmetický průmysl.

První všestranné zařízení na světě pro léčbu jizev a péči o krásu

Oceněné zařízení pro kosmetické ošetření jizev je prvním všestranným integrovaným řešením na světě, které kombinuje léčbu jizev a krytí pokožky v jediném zařízení. Tradičně uživatelé nanášeli na jizvu mast a poté ji zakrývali make-upem. S tímto zařízením lze léčbu i estetické krytí provést současně za pouhých 10 minut.

Jádrem technologie je analýza velkých dat pomocí umělé inteligence a piezoelektrická technologie mikrodávkování. Když uživatel pořídí snímek jizvy pomocí aplikace pro smartphone, algoritmus umělé inteligence jizvu zařadí do jedné z 12 kategorií a provede podrobnou analýzu jejího stavu. Na základě diagnózy je na jizvu přesně naneseno řešení léčby přizpůsobené na míru.

Zároveň zařízení míchá a rozprašuje optimální kombinaci více než 180 barev odpovídajících odstínu pleti, aby bylo možné nanést make-up s dokonalým krytím. Piezoelektrická technologie mikrodávkování – podobná inkoustovému tisku, který pomocí elektrických signálů vystřikuje materiál – umožňuje vysoce přesnou aplikaci bez generování tepla.

Uživatelsky přívětivý design oceněný za přístupnost

Zařízení pro kosmetické ošetření jizev také získalo vysoké hodnocení za intuitivní uživatelské rozhraní a uživatelský zážitek, které uživatelům umožňují sledovat a ovládat množství aplikovaného přípravku v reálném čase prostřednictvím obrazovky smartphonu. Zařízení je navrženo pro snadné použití a je přístupné i běžným spotřebitelům, což výrazně zvyšuje jeho pohodlí a použitelnost.

Komercionalizace a plány budoucího rozvoje

Kolmar Korea plánuje dokončit zavedení technologie v první polovině roku 2026 a ve druhé polovině roku zahájit plnohodnotné získávání zákazníků. Společnost si také klade za cíl dále zdokonalovat svůj software, aby mohla základní piezoelektrickou technologii mikrodávkování aplikovat na výrobu kosmetiky na míru, a zároveň urychlit rozvoj inteligentních továren prostřednictvím vládních výzkumných iniciativ AX (transformace umělé inteligence).

Zástupce společnosti Kolmar Korea uvedl:

„Cena za nejlepší inovaci je výsledkem výzkumu zaměřeného nejen na samotnou technologii, ale také na uživatelský zážitek zaměřený na člověka a řešení reálných problémů. Budeme i nadále rozšiřovat technologie AI, internetu věcí a velkých datových souborů v oblasti vývoje kosmetiky a služeb."

Zástupce společnosti dodal:

„Díky důslednému zavádění diferencovaných řešení v oblasti kosmetických technologií, která integrují AI a digitální technologie, bude společnost Kolmar Korea i nadále udávat směr globálnímu odvětví kosmetických technologií."

Informace o výstavě CES 2026

Během veletrhu CES 2026, který potrvá do 9. ledna, bude společnost Kolmar Korea provozovat Venetian Expo, hala A–D, stánek č. 55050(sekce Lifestyle), kde bude předvádět živé ukázky svého řešení pro diagnostiku pokožky hlavy na bázi mikrobiomu CAIOME.

Kontakt pro média

Kolmar HoldingsJang-Woo Leejay.lee@kolmar.co.kr

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2856221/Photo_1.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2856222/Photo_2.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2856223/Photo_3.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2648166/Kolmar_Logo.jpg

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Oprava silnice v Praze

Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy silnic, výstavba nových tramvajových tratí i práce na železnici a Pražském okruhu. Přehledně...

Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí

Z páté série seriálu Stranger Things (2025)

Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka Hawkins. Kultovní seriál Stranger Things z dílny Netflixu míří ke svému velkolepému finále. Závěrečný osmý...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Spartakiádní vrah, StB a tlak shora. Metoda Markovič jde v nové sérii na hranu

Jiří Straka při rekonstrukci

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už v pátek 9. ledna. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa,...

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Na Staroměstském náměstí probíhá úklid vánočního trhu.

vydáno 7. ledna 2026  17:53

Ostravská galerie slaví 100 let, vystaví i grafiku Rembrandta a pastel Kupky

ilustrační snímek

Galerie výtvarného umění Ostrava (GVUO) vystaví v Domě umění, který letos slaví 100 let od svého otevření, díla starých mistrů i nejslavnějších domácích...

7. ledna 2026  16:10,  aktualizováno  16:10

Děčínští policisté pátrají po 27letém muži, rodina má obavu o jeho život

ilustrační snímek

Policie pátrá po 27letém Jakubovi Mrnkovi z Děčína. Doma nechal všechny své osobní doklady i mobil. Rodina má obavu o jeho zdraví a život kvůli vzkazu, který...

7. ledna 2026  16:03,  aktualizováno  16:03

Koupil za 100 tisíc, dostal miliony. Prodej kina manželovi starostky řeší soud

Bronislav Schwarz (vpravo) v jednací síni Okresního soudu v Mostě (7. ledna...

Okresní soud v Mostě začal rozplétat prodej budovy bývalého kina v Lomu na Mostecku. Město ho v roce 2022 prodalo za 100 tisíc korun manželovi tehdejší starostky Kateřiny Schwarzové (Severočeši) a...

7. ledna 2026  17:42,  aktualizováno  17:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Porucha trakčního vedení v Roudnici znovu ochromila koridor mezi Prahou a Ústím

Historický silniční most přes Labe v těsné blízkosti železniční stanice...

Vlak dnes opět poškodil trakční vedení v Roudnici nad Labem na Litoměřicku. Provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Ústím nad Labem kvůli tomu několik hodin zcela stál, později vlaky jezdily po...

7. ledna 2026  9:12,  aktualizováno  17:26

Box Zásilkovny zmizel, místo zůstalo škaredé. Máme nulovou kulturu, říká kritička

Místo v Kopečné ulici pod brněnským Petrovem, z něhož byl po kritice odstraněn...

Pouze chvíli vydržel loni v lednu box Zásilkovny na schodech nedaleko brněnské katedrály Petrov. Po ostré odezvě obyvatel, kteří jeho umístění označovali za paskvil a ohyzdnost, firma couvla a svou...

7. ledna 2026  17:22,  aktualizováno  17:22

Návštěvnost jihomoravských památek ve správě státu stoupla loni o 7,6 procenta

ilustrační snímek

Návštěvnost hradů, zámků a dalších památek na jihu Moravy ve správě státu stoupla loni o 7,6 procenta na celkových 923.166 návštěvníků. V tiskové zprávě o tom...

7. ledna 2026  15:41,  aktualizováno  15:41

Rakovník vyčlenil peníze na podporu nových pediatrů a zubařů

ilustrační snímek

Rakovník v letošním rozpočtu opět vyčlenil 1,4 milionu korun na podporu nových pediatrů a zubařů. Ve městě je největší poptávka po těchto lékařích, ale peníze...

7. ledna 2026  15:41,  aktualizováno  15:41

Karlovarský kraj dá krajským nemocnicím 70 milionů korun na nové přístroje

ilustrační snímek

Karlovarský kraj dá letos Karlovarské krajské nemocnici (KKN) 70 milionů korun na nákup lékařských přístrojů. Pořídit by měla dva přístroje pro...

7. ledna 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Liberecká Archa loni přijala 2068 zvířat, zachraňovala i lišáka a jestřáby

ilustrační snímek

Záchranná stanice pro volně žijící živočichy Archa v Liberci loni přijala 2068 zvířat. Byl to třetí nejvyšší počet v její zhruba dvacetileté historii. Rekordní...

7. ledna 2026  15:18,  aktualizováno  15:18

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

V Kopřivnici se začne bourat staré koupaliště, vznikne moderní sportovní areál

ilustrační snímek

V Kopřivnici na Novojičínsku se začne bourat staré městské koupaliště. Na jeho místě vznikne za více než 200 milionů korun moderní sportoviště odpovídající...

7. ledna 2026  15:18,  aktualizováno  15:18

Spolek Kašpar sehraje v Náchodě Krásku z Leenane, září v ní Steinmasslová

Záběr z kusu Srpen v zemi indiánů

Kulturní prostor Aula na Jiráskově gymnáziu v Náchodě ve čtvrtek 8. ledna od 19 hodin patří inscenaci Kráska z Leenane v podání pražského Divadelního spolku Kašpar. Komedii legendárního britského...

7. ledna 2026  16:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.