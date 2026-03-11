Společnost Konecta posiluje oblast digitálních řešení o AI specialistu

Miloš Svoboda přichází s více než desetiletou zkušeností z BPO prostředí. Kariéru zahájil jako Call Center Manager technické podpory pro značku Samsung, kde vedl týmy a nastavoval procesy. Následně působil jako Business Development Manager ve startupu Coworkers.ai zaměřeném na AI řešení pro kontaktní centra. Tam měl na starosti voiceboty, chatboty nebo systémy AutoQA.
V nové roli chce pomoci Konectě naplno využít potenciál umělé inteligence tak, aby přinášela smysluplnou hodnotu byznysu i zaměstnancům. „Chci propojovat technologie s konkrétními potřebami a společně budovat řešení, která nás posunou kupředu,“ komentuje své plány.
Mimo práci je Miloš otec tří dětí, milovník dobré kávy a příležitostně i piva. Také se věnuje cvičení čchi-kung a experimentování s novými technologiemi, protože věří, že inovace mění svět k lepšímu.
„Miloš přináší cennou kombinaci zkušeností z provozu kontaktních center i z oblasti AI inovací. Věříme, že nám jeho přístup pomůže dále posilovat naši pozici technologického partnera pro zákaznický servis,“ komentuje jeho nástup Adam Koudelka, Sales & Marketing Director CZ|SK|HU společnosti Konecta.
Zdroj: Konecta