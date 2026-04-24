Společnost LG si připomněla Den Země: uklidila Prahu 9 a učila děti recyklovat

Úklid Prahy 9 v rámci iniciativy Ukliďme Česko
Zaměstnanci LG se zapojili do největší dobrovolnické úklidové akce v České republice s názvem Ukliďme Česko. Tým kolegů z LG společně uklidil vybranou oblast na Praze 9, odkud odvezl desítky pytlů odpadu. „Zapojení do dobrovolnického úklidu je pro nás způsob, jak dát našim hodnotám reálnou podobu. Udržitelnost bereme vážně, a proto chceme jít příkladem. Máme radost, že se k iniciativě přidalo tolik kolegů a společně jsme mohli udělat něco smysluplného pro planetu,“ uvádí JeongYun Zmrzlíková, marketingová manažerka společnosti LG Electronics.
Vzdělávací program s Recyklohraním
Ve spolupráci s programem Recyklohraní, se kterým LG úzce kooperuje již od roku 2024, navštívili zástupci společnosti vybrané základní školy. Žákům formou interaktivních lekcí představili principy recyklace, vysvětlili, jak správně nakládat s vysloužilým elektrozařízením a proč má každý kus vytříděného odpadu smysl. Do celkového vzdělávacího programu se v rámci spolupráce s Recyklohraním zapojují stovky základních škol z celé České republiky.
Součástí podpory ze strany LG je rovněž financování dopravy dětí do recyklačního závodu Enviropol v Jihlavě, kde mohou žáci na vlastní oči vidět, jak probíhá moderní zpracování elektroodpadu. Stejnou možnost společnost nabízí i svým zaměstnancům, aby i oni získali přímou zkušenost s tím, kam putují vysloužilé spotřebiče a jak vypadá cesta k jejich „druhému životu“.
ESG workshop pro zaměstnance LG
U příležitosti Dne Země uspořádala společnost LG také interní ESG workshop určený svým zaměstnancům. Akci vedla Hana Ansorgová, ředitelka programu Recyklohraní, která účastníky provedla tématem životního cyklu výrobku a jeho dopadu na životní prostředí. Představila princip Life Cycle Assessment: komplexní pohled na výrobek od těžby surovin až po konec jeho životnosti. Ukázala, kde vznikají největší environmentální dopady a jakou roli hraje spotřebitel svým výběrem, používáním a likvidací výrobku.
Zdroj: Kristína Gáliková