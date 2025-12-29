Společnost LiuGong uvádí na trh značku E-Intelligence a díky hodnotě po celou dobu životního cyklu přináší nové pojetí ekologických stavebních strojů

Liou-čou (Čína) 29. prosince 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Minulý měsíc, 26. listopadu, společnost LiuGong (000528.SZ) oficiálně představila svou novou značku E-Intelligence na globální konferenci prodejců 2025 a na globálním dni zákazníků, které se konaly v Liou-čou. Globální uvedení na trh představuje významný milník v ekologické transformaci společnosti LiuGong a její další fázi udržitelného rozvoje.

Zahájení, které se zaměřuje na heslo značky „VPŘED K EKOLOGII, NAPÁJENÍ EXTRÉMŮ, podtrhuje dvojí závazek společnosti LiuGong: neustále posouvat odvětví stavebních strojů směrem k udržitelnější budoucnosti a poskytovat zákazníkům spolehlivou a výkonnou produktivitu i v nejextrémnějších provozních podmínkách prostřednictvím elektrifikace a inteligentních technologií.

Toto vylepšení značky signalizuje strategický přechod společnosti LiuGong od tradičního výrobce zařízení k poskytovateli ekologických produktivních řešení s úplným životním cyklem.

Technologické inovace: Více cest k „napájení extrémů"

Na své cestě k elektrifikaci se LiuGong nesoustředí na jedinou technologickou cestu. Místo toho se zaměřuje na reálné aplikace a buduje diverzifikované a spolehlivé portfolio řešení. Od čistě elektrických až po hybridní systémy, od napájení kabelem až po rychlou výměnu baterií, společnost LiuGong dodává vysoce přizpůsobené konstrukce, které zákazníkům pomáhají dosáhnout optimální rovnováhy mezi produktivitou a celkovými náklady na vlastnictví v různých prostředích a provozních podmínkách.

Extrémní chlad (-30 °C): Systémy dálkového předehřívání a technologie přizpůsobení baterií nízkým teplotám výrazně zkracují dobu studeného startu a zvyšují provozní stabilitu v podmínkách pod bodem mrazu.

Extrémní teplo (+50 °C): Pokročilé systémy řízení teploty, zesílená řešení chlazení a tepelně odolné materiály zajišťují stabilní výkon baterií a elektronických ovládacích prvků během nepřetržitého provozu s vysokým zatížením.

Zvláštní provozní podmínky: Ve snaze čelit výzvám, jako jsou prostředí ve vysokých nadmořských výškách a korozivní chemické prostředí, používá LiuGong vylepšené chladicí systémy, antikorozní komponenty a ochranu baterií se stupněm krytí IP67 (prachotěsné a voděodolné po dobu 30 minut), které zajišťují základní produktivitu.

Budování ekosystému budoucnosti: Od vybavení po inteligentní provoz

Pro společnost LiuGong je elektrifikace pouze začátkem. Dlouhodobou vizí společnosti je vytvoření inteligentního ekosystému, který začleňuje energii, zařízení, data a provoz. Tento ekosystém, založený na infrastruktuře zelené energie, inteligentních provozních platformách a optimalizaci založené na datech, umožňuje koordinovaný provoz zařízení, efektivní využití energie a neustálé zlepšování provozu. Prostřednictvím služeb, jako je recyklace baterií a bateriové banky, se společnost LiuGong snaží vytvořit udržitelný uzavřený systém pokrývající celý životní cyklus produktu.

Oficiální zahájení „Světového turné zeleného spojenectví 2026"

Během zahajovací akce společnost LiuGong oficiálně oznámila zahájení „Světového turné zeleného spojenectví 2026". Ve spolupráci s devíti globálními prodejci a zákaznickými partnery bude tato iniciativa směřovat vybrané úspěchy v oblasti zeleného podnikání do probíhajících globálních projektů veřejného blaha. Zelené spojenectví od LiuGong již přineslo hmatatelné výsledky v několika regionech, včetně projektů čisté pitné vody v Africe a výstavby centrální kuchyně v Indonésii, čímž zlepšilo životní a vzdělávací podmínky místních komunit a škol. Zahajovacího ceremoniálu se společně zúčastnili pan Luo Guobing, prezident společnosti LiuGong, zástupci globálních partnerů a diplomaté z několika zemí. Do budoucna bude LiuGong zvát další partnery, aby se připojili k zelenému spojenectví, a přinesla tak vizi „vpřed k ekologii" komunitám po celém světě a společně prosazovala zelenější a udržitelnější budoucnost.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=hzQsVrFsJdc

Fotografie – https://mma.prnewswire.com/media/2852159/820TE.jpg

KONTAKT: LiuGong Global Brand and Marketing, overseas.marketing@liugong.com; Nicole Peng, pengpingping1@liugong.com; Arthur Ou, oulinning@liugong.com

 

