SPOLEČNOST LOCKTON PŘEKONÁVÁ 4 MILIARDY DOLARŮ V PŘÍJMECH ZA FISKÁLNÍ ROK 2025, A TO DÍKY VEDOUCÍMU ORGANICKÉMU RŮSTU V OBORU A NEÚNAVNÉMU ZAMĚŘENÍ NA KLIENTY

Společnost Lockton, Inc., největší světová nezávislá a soukromá pojišťovací makléřská společnost, zaznamenala ve fiskálním roce končícím 30. dubna 2025 celosvětové tržby ve výši 4,0 miliardy USD. To představuje pětiletou složenou roční míru růstu (CAGR) více než 16 %.

Klíčové body fiskálního roku 2025

• Celosvětové tržby vzrostly o 13 % na 4,0 miliardy USD díky téměř stoprocentnímu organickému růstu – Lockton tak již pátým rokem po sobě zaznamenává dvouciferný organický růst.

• Mezinárodní operace přesáhly 1 miliardu dolarů a vzrostly o 15 % v konstantní měně, což znamená čtvrtý rok po sobě dvouciferný růst.

• Americké operace dosáhly 2,7 miliardy dolarů, vzrostly o 11 % a pokračovaly v sedmileté řadě dvouciferného organického růstu.

• Společnost Lockton Re meziročně vzrostla o 29 % a pokračovala v globální expanzi.

• Útvar Lockton Transaction Liability upevnil svou vedoucí pozici v odvětví, když dokončil rekordní počet transakcí a meziročně vzrostl o 59 %.

"Lockton je především růstová společnost a trvalý dvouciferný organický růst nás i nadále odlišuje od konkurence," řekl Ron Lockton, předseda představenstva a generální ředitel. "Vzhledem k tomu, že konsolidace makléřů se zrychluje, nezávislost, výkonnost a důsledný závazek společnosti Lockton vůči našim klientům a spolupracovníkům nadále podporují růst a přitahují nejlepší talenty ve své třídě."

Vedení a strategická jmenování

V roce 2024 se Ron Lockton vrátil do funkce předsedy představenstva a generálního ředitele a uskutečnil řadu klíčových jmenování vedoucích pracovníků s cílem posílit globální řízení společnosti. Jednalo se o Chrise Browna na pozici generálního ředitele společnosti Lockton International, Travise Leonarda na pozici finančního ředitele, Tima Ryana na pozici prezidenta pro USA, Clauda Yodera na pozici ředitele pro data, analytiku a digitální technologie a Marka Jonese na pozici mezinárodního finančního ředitele. Tito přední manažeři, působící po boku zavedených vedoucích pracovníků, jako je Tim Gardner, generální ředitel společnosti Lockton Re, přinášejí rozmanité odborné znalosti a společnou vizi trvalého růstu.

"Pokračujeme v povyšování a najímání osvědčených vedoucích pracovníků napříč naším globálním podnikem," řekl Ron Lockton. "Podnikáme rychlé kroky v oblasti svých strategických priorit, včetně sladění svých specializovaných postupů, produktů a vertikál po celém světě."

Mezinárodní růst

Společnost Lockton International pod vedením generálního ředitele Chrise Browna překročila hranici 1 miliardy dolarů s patnáctiprocentním růstem v konstantní měně, což je téměř dvojnásobek růstu oproti ostatním globálním makléřům. V rámci mezinárodního působení společnost strategicky rozšířila svou geografickou přítomnost a provoz, aby zajistila dostupný servis klientům, včetně dosud největší investice společnosti Lockton v Asii – v Indii – a také rozšířila působení ve skandinávských zemích. Společnost rovněž jmenovala nové generální ředitele v Asii, Austrálii a na Blízkém východě a v severní Africe.

Výkonnost amerického obchodu

Americký obchod společnosti Lockton zvýšil své tržby o 265 milionů dolarů. Celkové tržby v USA tak dosáhly 2,7 miliardy dolarů, což znamenalo sedmý rok po sobě dvouciferný organický růst tržeb. V srpnu byl do funkce prezidenta společnosti Lockton v USA jmenován dlouholetý manažer Tim Ryan. V únoru byl bývalý regionální provozní ředitel Tim Meacham jmenován prezidentem divize Řešení pro lidi, aby vedl společný, celopodnikový přístup k poskytování trvalé hodnoty klientům v USA.

Kromě toho firma v zájmu dalšího sladění služeb s potřebami klientů a lepšího poskytování individuálních řešení vytvořila tým pro oborové praxe v USA pod vedením Chrise DiLulla a sjednotila oborové útvary majetek a úrazové pojištění a profesní a manažerská rizika pod vedením Devina Beresheima, vedoucího útvaru řešení rizik v USA. Geografický růst v USA zahrnoval novou kancelář v Austinu a rozšíření dalších kanceláří po celé zemi.

Lockton Re

Lockton Re, zajišťovna společnosti, dosáhla růstu tržeb o 29 %. V roce 2024 oslavil tento podnik své páté výročí. Jde tedy o období, během něhož zaznamenal rozsáhlý růst a vytvořil globální působiště o 22 pobočkách – na národní úrovni se rozšířil v Greensboro a San Franciscu a na globální úrovni v Dublinu, Mexico City, Santiagu de Chile a Paříži. Společnost Re poskytuje služby více než 300 klientům a má globální tým více než 500 kolegů, kteří pracují ve 20 globálních segmentech, včetně segmentu zemědělství, kapitálového poradenství a portfoliových řešení, který byl spuštěn v loňském roce. Díky pokračujícím investicím do talentů a nových specializací je společnost Lockton Re připravena na další rok s vysokým růstem.

Digitální technologie a inovace

S cílem modernizovat schopnost využívat data a technologie ve službách klientům zřídila společnost Lockton datovou, analytickou a digitální kancelář, kterou vede odborník na inovace a analytiku Claude Yoder. Tato kancelář poskytuje zcela nové paradigma pro využívání technologií, datové analytiky a umělé inteligence k poskytování cenných, daty podložených poznatků, které pomáhají klientům zmírňovat a řešit rizika. Digitální kancelář již nyní přináší poznatky, které klientům pomáhají předvídat volatilitu, řídit komplexní rizika a činit chytřejší a rychlejší rozhodnutí.

Kultura a talenty

Společnost Lockton i nadále přitahuje špičkové talenty tím, že poskytuje klientům bezkonkurenční hodnotu. Tento přístup, který klade na první místo lidi, je hnací silou jeho organického růstu v rámci všech marketingových cyklů. Společnost Lockton, celosvětově uznávaná za svou kulturu, získala řadu ocenění za své pracovní prostředí – včetně pěti po sobě jdoucích ocenění Nejlepší řízená společnost v USA, už šestnáct let jako Nejlepší místo pro práci v pojišťovnictví, ocenění „Zvonová pečeť" za duševní zdraví na pracovišti a ceny Glassdoor 2025 Zaměstnanecká volba – nejlepší místa pro práci. V mezinárodním měřítku je společnost Lockton certifikována jako Skvělé místo pro práci v Austrálii, na Novém Zélandu a v Mexiku.

"Jsem hrdý na to, že naši spolupracovníci společnosti Lockton trvale dosahují výjimečně vysokého skóre spokojenosti klientů, které je příčinou vynikající míry udržení klientů," řekl Ron Lockton. "Díky tomu, že zůstáváme věrni tomu, kým jsme, proplouváme všemi trendy v pojišťovacím makléřství již téměř 60 let. Náš neobvyklý obchodní model a soukromé vlastnictví v kombinaci se skvělou kulturou na pracovišti vytvářejí silnou výhodu pro naše klienty i naše zaměstnance."

O společnosti Lockton

To, čím se společnost Lockton odlišuje, je také to, co nás dělá lepšími: nezávislost. Soukromé vlastnictví společnosti Lockton umožňuje více než 13.000 spolupracovníkům, kteří podnikají ve více než 155 zemích, soustředit se výhradně na potřeby klientů v oblasti rizik a pojištění. Díky odborným znalostem, které sahají do celého světa, poskytuje Lockton hluboké porozumění potřebné k dosažení pozoruhodných výsledků. Více informací naleznete na www.lockton.com.

