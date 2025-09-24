Společnost Lusochimica S.p.A. ze skupiny Menarini získává od Evropské komise ocenění „STEP Seal" a finanční podporu EU pro projekt SmartNEBI, který umožňuje ekologičtější a udržitelnější syntézu nebivololu

Projekt SmartNEBI je řízen výkonnou agenturou Evropské komise HaDEA (Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast) a financován v rámci evropského programu EU4Health, jehož cílem je mimo jiné řešit přeshraniční výzvy v oblasti zdraví prostřednictvím vysoce kvalitních a inovativních medicínských projektů. Získané ocenění zdůrazňuje strategický přínos projektu SmartNEBI k cílům Strategické platformy pro technologie v Evropě (STEP) a oficiálně uznává jeho hodnotu pro technologický a průmyslový rozvoj Evropy.
Inovace projektu SmartNEBI spočívá v synergické integraci biokatalýzy – procesu, který využívá enzymy jako biologické katalyzátory pro selektivní, účinné a ekologické chemické přeměny – a průtokové chemie, která umožňuje provádět efektivnější a bezpečnější procesy dosahující lepšího přenosu tepla a hmoty. Spojením těchto dvou inovací lze syntetizovat nebivolol produktivnějším, škálovatelnějším a udržitelnějším způsobem a snížit tak jeho dopady na životní prostředí, zejména z hlediska spotřeby energie.
„Jsme velmi hrdí na zisk tohoto ocenění, které je důkazem závazku skupiny Menarini k výzkumu a vývoji inovativních řešení pro celý farmaceutický sektor, ale i schopností našeho týmu pro granty a financování propagovat naše vynikající výsledky na evropské úrovni," uvedl generální ředitel společnosti Lusochimica S.p.A. Roberto Falorni. „SmartNEBI je pro společnost Lusochimica strategickým projektem, který představuje klíčový krok směrem k ekologičtější, bezpečnější a efektivnější farmaceutické výrobě. Snižuje spotřebu rozpouštědel, optimalizuje spotřebu energie a posiluje odolnost dodavatelského řetězce nebivololu – léku, který je nezbytný pro zdraví milionů pacientů po celém světě."
O společnosti Lusochimica S.p.A.
Lusochimica S.p.A. je italská společnost patřící do skupiny Menarini Group, která se zabývá výrobou a syntézou aktivních farmaceutických látek (active pharmaceutical ingredients, API) a vývojem škálovatelných výrobních procesů. Společnost sídlí v Lomagně (LC) a provozuje tři výrobní závody v Lomagně, Pise a Casaletto Lodigiano (LO). Všechny výrobní procesy přísně dodržují mezinárodní standardy správné výrobní praxe (cGMP, Current Good Manufacturing Practice).
O skupině Menarini
Skupina Menarini je farmaceutická a diagnostická společnost se sídlem ve Florencii, která působí ve 140 zemích po celém světě. Společnost, která dosahuje konsolidovaných tržeb ve výši 4,603 miliardy eur, zaměstnává více než 17.000 zaměstnanců a provozuje 9 výzkumných a vývojových center pokrývá svým působením hlavní terapeutické oblasti včetně kardiologie, onkologie, gastroenterologie, pulmonologie, infekčních onemocnění, diabetologie, léčby zánětů a analgezie. Jejích 18 výrobních závodů, které se nacházejí v Itálii i v zahraničí, ročně vyprodukuje a do pěti kontinentů distribuuje více než 609 milionů balení léčiv. Špičková produkce společnosti Menarini svými vysokými standardy kvality nepřetržitě pečuje o zdraví pacientů po celém světě.
STEP – Platforma strategických technologií pro Evropu byla spuštěna Evropskou unií počátkem roku 2024 s cílem podpořit evropský průmysl a stimulovat investice do kritických technologií v celé Evropě.
Financováno Evropskou unií. Názory a stanoviska vyjádřená v tomto dokumentu jsou nicméně výlučně názory autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory Evropské unie nebo HaDEA. Evropská unie ani poskytovatel grantu za ně nenesou žádnou odpovědnost.
