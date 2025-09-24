Společnost Lusochimica S.p.A. ze skupiny Menarini získává od Evropské komise ocenění „STEP Seal" a finanční podporu EU pro projekt SmartNEBI, který umožňuje ekologičtější a udržitelnější syntézu nebivololu

Lomagna (Itálie) 24. září 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Lusochimica S.p.A., člen skupiny Menarini specializující se na syntézu farmaceutických účinných látek (active pharmaceutical ingredients, API), oznámila, že obdržela od Evropské komise prestižní ocenění STEP Seal. Tato značka kvality potvrzuje potenciál slibných projektů v oblasti čistých technologií a zároveň slouží jako certifikace jejich špičkové kvality. Ocenění konkrétně získal projekt SmartNEBI – inovativní iniciativa zaměřená na vývoj udržitelnější a efektivnější syntézy nebivololu, uznávané účinné látky používané při léčbě kardiovaskulárních onemocnění.

Projekt SmartNEBI je řízen výkonnou agenturou Evropské komise HaDEA (Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast) a financován v rámci evropského programu EU4Health, jehož cílem je mimo jiné řešit přeshraniční výzvy v oblasti zdraví prostřednictvím vysoce kvalitních a inovativních medicínských projektů. Získané ocenění zdůrazňuje strategický přínos projektu SmartNEBI k cílům Strategické platformy pro technologie v Evropě (STEP) a oficiálně uznává jeho hodnotu pro technologický a průmyslový rozvoj Evropy.

Inovace projektu SmartNEBI spočívá v synergické integraci biokatalýzy – procesu, který využívá enzymy jako biologické katalyzátory pro selektivní, účinné a ekologické chemické přeměny – a průtokové chemie, která umožňuje provádět efektivnější a bezpečnější procesy dosahující lepšího přenosu tepla a hmoty. Spojením těchto dvou inovací lze syntetizovat nebivolol produktivnějším, škálovatelnějším a udržitelnějším způsobem a snížit tak jeho dopady na životní prostředí, zejména z hlediska spotřeby energie.

„Jsme velmi hrdí na zisk tohoto ocenění, které je důkazem závazku skupiny Menarini k výzkumu a vývoji inovativních řešení pro celý farmaceutický sektor, ale i schopností našeho týmu pro granty a financování propagovat naše vynikající výsledky na evropské úrovni," uvedl generální ředitel společnosti Lusochimica S.p.A. Roberto Falorni. „SmartNEBI je pro společnost Lusochimica strategickým projektem, který představuje klíčový krok směrem k ekologičtější, bezpečnější a efektivnější farmaceutické výrobě. Snižuje spotřebu rozpouštědel, optimalizuje spotřebu energie a posiluje odolnost dodavatelského řetězce nebivololu – léku, který je nezbytný pro zdraví milionů pacientů po celém světě."

O společnosti Lusochimica S.p.A.

Lusochimica S.p.A. je italská společnost patřící do skupiny Menarini Group, která se zabývá výrobou a syntézou aktivních farmaceutických látek (active pharmaceutical ingredients, API) a vývojem škálovatelných výrobních procesů. Společnost sídlí v Lomagně (LC) a provozuje tři výrobní závody v Lomagně, Pise a Casaletto Lodigiano (LO). Všechny výrobní procesy přísně dodržují mezinárodní standardy správné výrobní praxe (cGMP, Current Good Manufacturing Practice).

www.lusochimica.it

O skupině Menarini

Skupina Menarini je farmaceutická a diagnostická společnost se sídlem ve Florencii, která působí ve 140 zemích po celém světě. Společnost, která dosahuje konsolidovaných tržeb ve výši 4,603 miliardy eur, zaměstnává více než 17.000 zaměstnanců a provozuje 9 výzkumných a vývojových center pokrývá svým působením hlavní terapeutické oblasti včetně kardiologie, onkologie, gastroenterologie, pulmonologie, infekčních onemocnění, diabetologie, léčby zánětů a analgezie. Jejích 18 výrobních závodů, které se nacházejí v Itálii i v zahraničí, ročně vyprodukuje a do pěti kontinentů distribuuje více než 609 milionů balení léčiv. Špičková produkce společnosti Menarini svými vysokými standardy kvality nepřetržitě pečuje o zdraví pacientů po celém světě.

www.menarini.com

STEP – Platforma strategických technologií pro Evropu byla spuštěna Evropskou unií počátkem roku 2024 s cílem podpořit evropský průmysl a stimulovat investice do kritických technologií v celé Evropě.

Financováno Evropskou unií. Názory a stanoviska vyjádřená v tomto dokumentu jsou nicméně výlučně názory autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory Evropské unie nebo HaDEA. Evropská unie ani poskytovatel grantu za ně nenesou žádnou odpovědnost.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2778446/LUSOCHIMICA_Logo.jpg 

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2778447/Cofunded_EU_Logo.jpg 

 

 

Valeria Speroni Cardi, Email: pressoffice@menarini.com, Phone: + 39 05556801

 

 

EXTERNÍ E-MAIL
Posílám pár snímků z okolí náměstí Jiřího z Poděbrad, které je nečekaně plné barev.
Přeji pěkný den
David Tichý

Vyšehradsky tunel

Víkendová sanace Vyšehradské skály

