Společnost LX Pantos urychluje globální expanzi akvizicí logistického centra v Polsku

Dne 16. března společnost LX Pantos oznámila, že konsorcium zahrnující společnost Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND) a PIS No. 2, fond se zaměřením na politiku, podléhající korejskému Ministerstvu pro pozemky, infrastrukturu a dopravu, získalo nově postavený logistický komplex v Katovicích v jižním Polsku v rámci transakce v hodnotě přibližně 148 milionů USD.
Logistické centrum v Katovicích se skládá z pěti budov o celkové podlahové ploše 109.000 m2. Komplex je vyvíjen a uváděn do provozu na etapy, přičemž jeho úplné dokončení je naplánováno na první polovinu roku 2026. Několik globálních i místních společností si již zajistilo pronájem.
Prostřednictvím logistického centra v Katovicích plánuje LX Pantos vybudovat logistický uzel pro východní Evropu a rozšířit služby pro klíčová odvětví, jako jsou automobilové díly, spotřební zboží a domácí spotřebiče. Očekává se také, že tento areál bude sloužit jako předsunutá logistická základna na podporu poptávky související s obnovou na Ukrajině, jakmile bude tato obnova zahájena.
Mimo Evropu společnost aktivně rozšiřuje své globální operace na klíčových strategických trzích, včetně Spojených států a Asie. Ve Spojených státech založila společnost LX Pantos společný podnik Boxlinks LLC s Ocean Network Express (ONE) a získala rozsáhlé logistické centrum ve státě Georgia o rozloze 304.769 m2, což odpovídá přibližně 43 fotbalovým hřištím, s cílem posílit své intermodální operace. V severovýchodní Asii založila společně se společností Sinotrans podnik FutureLinks s cílem rozšířit multimodální dopravu mezi Čínou a Koreou a využít rychle rostoucí trh námořní a letecké dopravy poháněný nákladem z elektronického obchodu pocházejícím z Číny.
„Společnost LX Pantos provozuje dceřiné společnosti ve 40 zemích a disponuje více než 380 globálními sítěmi, díky nimž poskytuje integrovaná řešení v oblasti námořní, letecké, železniční a smluvní logistiky," uvedl Lee Yong-ho, globální generální ředitel společnosti LX Pantos. „V tomto kontextu představuje logistické centrum v Katovicích strategický milník v posilování naší přítomnosti na evropském logistickém trhu."
O společnosti LX Pantos
Společnost LX Pantos, založená v roce 1977, je předním globálním poskytovatelem logistických služeb se sídlem v Koreji. Poskytuje komplexní logistická řešení v oblasti námořní, letecké, železniční a smluvní logistiky prostřednictvím celosvětové sítě pokrývající více než 40 zemí.
